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Новости Незаконные действия ТЦК
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Командование Сухопутных войск разработало правила поведения для военнослужащих ТЦК при осуществлении мероприятий мобилизации, - спикер Саранцев

Военным ТЦК разработали правила во время мобилизации граждан

Командование Сухопутных войск ВСУ разработало перечень правил диалога и поведения военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) при осуществлении мер мобилизации.

Об этом в телеэфире рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Такая работа у нас проводится, и она проводится по нескольким направлениям. В этом процессе уже был выполнен ряд мер, был принят ряд решений, в том числе и непопулярных кадровых решений. Также действительно были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП при осуществлении мер мобилизации. Это, скажем, такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных перед тем, как они будут выходить для проведения мероприятий оповещения или других мер", - сказал спикер.

Саранцев надеется, что благодаря этому удастся уменьшить количество негатива, который окружает деятельность ТЦК и СП.

""Мы постоянно осуществляем мониторинг, круглосуточно у нас работает мониторинговая группа. И подытоживая общую нашу работу, то за более чем полугодовой период мы отследили количество этих негативных сообщений о ТЦК и СП. Процент этого негатива не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период в Силы обороны Украины", - сказал представитель Сухопутных войск.

По его словам, очень много материалов и видеоконтента, которые публикуются в сети Интернет, являются искусственно сфабрикованными.

"Есть очень много видеоконтента, который просто взят где-то за старые периоды и подается как то, что произошло в наши дни. Есть материалы, которые просто тиражируются. Подается в первый день, будто это произошло в Днепре, через несколько часов это же самое видео появляется в ровенских пабликах. Через несколько минут это же самое видео есть в Черкассах", - сказал Саранцев.

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Спикер отметил, что тенденция увеличения количества видео в Интернете о нападениях военнослужащих ТЦК и СП на гражданских людей связана с тем, что большинство украинских граждан неправильно понимают вопрос мобилизации.

"Конечно, мобилизация никогда не была, скажем так, принята с восторгом в любой из стран, которые воевали. К сожалению, это процесс необходимый, но вместе с тем есть очень много людей, которые неправильно понимают вопрос мобилизации, вообще для чего это происходит и какая конечная цель. И очень много наших граждан уже, к сожалению, очень быстро забыли и российскую оккупацию, и российских мародеров, которые грабили, убивали наших людей на оккупированных территориях",- заявил он.

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Автор: 

мобилизация (2800) ТЦК (591) Сухопутные войска ВСУ (5)


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Топ комментарии
+27
Вони закони не виконують, а зараз будуть правила виконувати?
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28.05.2025 21:03
+16
Пізно всрались
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28.05.2025 21:00
+10


Речник зауважив, що тенденція збільшення кількості відео в Інтернеті про напади військовослужбовців ТЦК та СП на цивільних людей пов'язана із тим, що більшість українських громадян неправильно розуміють питання мобілізації.

а як ми повинні розуміти напади,насилля,викрадення,каліцтвом,вбивства невстановленими особами у формі ЗСУ людей ??
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28.05.2025 21:09
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Правила форума Совет форумчан
Пізно всрались
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28.05.2025 21:00 Ответить
Вони закони не виконують, а зараз будуть правила виконувати?
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28.05.2025 21:03 Ответить
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28.05.2025 21:03 Ответить
Потрібно в ТЦК набрати цивільних,я вояк з ТЦК на нуль і це буде справедливо і покращить мобілізаційний процес
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28.05.2025 21:06 Ответить
Ви потім будете тих цивільних тцкашників гнати на фронт "аби не мене".
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28.05.2025 21:08 Ответить
Ти вже тут ухилянт-інвалід?
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28.05.2025 21:10 Ответить
Не чіпай дмитра-героя...він в польші тили захищає
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28.05.2025 21:14 Ответить
Скільки отримуєш чучало за висери під такими темами?
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28.05.2025 21:12 Ответить
І ти правий.....кожного разу в темі мобілізації і тцка вилазе це чмо
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28.05.2025 21:16 Ответить
Ти тоже ні 1 не ре пропускаєш,якщо його завжди бачиш , ₽ублики ж вам не пахнуть
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29.05.2025 00:11 Ответить
Рублики кажеш?? А тобі синок унітази іспанські не пахнуть?
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29.05.2025 00:21 Ответить
О типовий герой дивану і пивних воєн, якому розуму не вистачає ні нащо окрім унітазів,та шукати винних чому воно таке конч...
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29.05.2025 00:35 Ответить
Дружин, сестер, матерів воїнів.
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28.05.2025 22:26 Ответить


Речник зауважив, що тенденція збільшення кількості відео в Інтернеті про напади військовослужбовців ТЦК та СП на цивільних людей пов'язана із тим, що більшість українських громадян неправильно розуміють питання мобілізації.

а як ми повинні розуміти напади,насилля,викрадення,каліцтвом,вбивства невстановленими особами у формі ЗСУ людей ??
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28.05.2025 21:09 Ответить
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28.05.2025 21:11 Ответить
Цікаво, який правовий статус матимуть ці правила? 🤔 Чрму так важко керуватися нормами, ********** в законах?
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28.05.2025 21:13 Ответить
Те,що ти написав,не зрозуміють десь 80%.Користуючись такими високими показниками,влада розводе лохів
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28.05.2025 21:17 Ответить
вне воинской части нечего шляться в военной форме, или этот указ все забыли?
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28.05.2025 21:13 Ответить
Так они на службе, в чем им ходит в гражданском ?)
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28.05.2025 21:14 Ответить
В гражданском с повязкой на руке ТЦК
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28.05.2025 21:21 Ответить
Это когда их п..дят-они военнослужащие, а если они-то нанятые работники. Надо им свою форму, "василькового" цвета, она им как раз в пору. Да и много воюющих просят, что бы им дали форму отличающуюся от "пикселя". Во первых, чтобы не позорили "пиксель", во вторых, чтобы их не принимали за ТЦКунов.
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28.05.2025 21:26 Ответить
Все просят чтоб им дали другую форму, но они относятся к сухопутным войскам и у них такая форма и ничего не поделаешь
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28.05.2025 21:34 Ответить
Ще скажи що хлопці на нулі проти мобілізації, бо їм не потрібна заміна.
Але правда в тім що на нулі ухилянтів зневажають і ненавидять.
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28.05.2025 21:36 Ответить
Так тут же вільна країна, можуть же вільно піти додому.
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28.05.2025 21:40 Ответить
І хто буде тримати фронт?
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28.05.2025 21:46 Ответить
Хз, ті кому тут жить харашо. Але думаю шо серед багатих мало буде таких бажаючих
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28.05.2025 22:12 Ответить
За логікою - фронт повинні тримати ті , хто має найбільший профіт в існуванні держави ... так ?
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28.05.2025 22:38 Ответить
Логічно.
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28.05.2025 22:41 Ответить
А ви вже замінили когось? Я нагадаю в нас скільки проводиться мобілізація, але нікого і ніде не замінили здорового. З фронту 2 вихода 200 або 300, іншого візьмуть - відправлять на інший напрямок і так по кругу
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28.05.2025 23:00 Ответить
Я відбув три роки на фронті. Зараз списаний.
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28.05.2025 23:13 Ответить
Тоді ви чудово розумієте що нікого не міняють, а якщо б хотіли замінити то не проводили все через жопу. Я навіть не уявляю для себе того, що мене б запхали і ********** в бусика, а потім би сказали що я повинен ще й сидіти на позиціях з загрозою смерті
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28.05.2025 23:45 Ответить
Правила не закон,на правила можно смело ложить дудушку.
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28.05.2025 21:14 Ответить
я теж розробив правило - ******* мусор з тцкуном ссить що інвалід по онкології у "розщуку"
- садишь його від 3 до 8 років
або якщо "******* справу" вбиваєшь одноразовим дроном або вогнепальною короткостволом
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28.05.2025 21:21 Ответить
Українці втомилися від війни і хочуть свято перше мая і шашлики.
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28.05.2025 21:30 Ответить
Так все таки "заходи мобілізації", а не "заходи сповіщення"?!
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28.05.2025 21:51 Ответить
Нагадаю, що в чиновників теж давно є кодекс етики. Він сильно допомагає.
Насправді для усіх держслужбовців (куди я відношу і працівників ТЦК та СП),давно потрібен інший стимул - невідворотність покарання за порушення, злочини, корупцію і т.п. От тоді буде порядок.
Водночас і для громадян потрібна......рівність. Поки система мобілізації працюватиме вибірково, оминаючи цілі групи населення, доти і будуть проблеми з її проведенням.
Все це давно можна було виправити, але владі пофіг. Я навіть відмічу, що їм пофіг на розповсюдження рашистських фейкових роликів та чуток від божевільних - про них теж згадують лише в моменти, коли потрібно відвернути увагу населення.
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28.05.2025 21:57 Ответить
Якого в біса "оповіщення"?!! ТЦК це загони для відлову , катування, примусу ,насилля! Оповіщення можна проводить розклеюючі об'яви на стовпах. ЗЕмразоти як завжди перекрутили на свій лад.
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28.05.2025 22:07 Ответить
Так вiйськовослужбовцi, чи все ж таки працiвники?

Бо якщо вiйськовослужбовець не на вiйнi, а в тилу, то вiн називаеться ухилянтом - як би його не прикривало командуваня та спiвчуваючi.

Населення-гуппi вже давно повинно второпати, що нема нiякоi мобiлiзацii, а ТЦК - це бусифiкацiя+залякування населення, як це було в часи НКВС, щоб тримати народ в лещатах.

Справа навiть не в законi. Хер з тою конституцiею, хер з тими правами людини, але це повинно бути ефективним, як диктатура в Римськiй iмперii. Але як би дiючi та диваннi вiйськовi не пiдтримували цей бардак - з ефективнiстю вiн не мае i не буде мати нiчого спiльного by design. Не буде ротацii кращоi нiж зараз, хоть мiльон набусифiкуй. Не буде демобiлiзацii, хоч на всiх натягни пiксель. Не буде пiдвищення обороноздатностi. Не буде перемоги. Будуть черговi прапорцi спочатку на островах-косах, щоб отримати зiрочку на погонах, а потiм на кладовищi.

Вангую питання нейрорiзноманiтних на кшталт Каракая: то що ти москаль пропонуеш капiтуляцiю Що лише пiдтверджуе теорiю, що вiйськовим в нiякому разi не можна давати владу.
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28.05.2025 22:11 Ответить
То що саме ти пропонуєш?
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28.05.2025 23:33 Ответить
Время пропонувань закончилось, после контрнаступа-2023.

Теперь пропоную ТЕБЕ выбрать: отдать мирным путем 4 области, или военным путем заберут 6 областей.

В первом варианте у тебя будет время и люди накопить силы и оружие для отражения возможного следующего удара (ну или нажарить шашлыков-с).

Во втором варианте ты потеряешь области (и не факт что 6), жизни украинцев, и как итог Украину. Одна мова, одна армiя, одна вiра. И одна область.

Или у вас там в телемарафоне до сих пор побеждают, а после бусификации еще сотни тысяч - пойдете брать Москву?
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29.05.2025 00:19 Ответить
Правила будуть прості - за непокору расстрел на месте.
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28.05.2025 22:14 Ответить
і яка кінцева мета.
- і яка ж кінцева мета ?!
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28.05.2025 22:35 Ответить
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28.05.2025 23:05 Ответить
Поки не буде разом до перемоги, коли в окопі депутати, діти депутатів, поліцаї, прокурори, слідчі, шоумени, толку не буде. Також, якщо в ТЦК є люди хворі, котрі небезпечні для людей, то, мабуть, їм місце в психіатричної лікарні. Командування сухопутних військ, не правила мають розробляти, а виконувати закони України. Не бажаєте виконувати закони України, то в такому разі, чим ви є краще за кацапів?
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28.05.2025 23:20 Ответить
Тим часом розпочався наступ на Сумщину, але хоробрі боневтіки продовжують воювати проти ТЦК і видумувати як занизько їм мають кланятися,щоб попросити документи на перевірку
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29.05.2025 00:16 Ответить
Нет, боневтіки должны побежать в ТЦК, после чего их отправят к тупому комбригу, который под приказом верховного, пошлет боневтіков в очередную курскую область, положит их в местных посадках, и наступ розпочнеться уже на Черниговскую область
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29.05.2025 00:21 Ответить
 
 