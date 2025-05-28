Командование Сухопутных войск разработало правила поведения для военнослужащих ТЦК при осуществлении мероприятий мобилизации, - спикер Саранцев
Командование Сухопутных войск ВСУ разработало перечень правил диалога и поведения военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) при осуществлении мер мобилизации.
Об этом в телеэфире рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Такая работа у нас проводится, и она проводится по нескольким направлениям. В этом процессе уже был выполнен ряд мер, был принят ряд решений, в том числе и непопулярных кадровых решений. Также действительно были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП при осуществлении мер мобилизации. Это, скажем, такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных перед тем, как они будут выходить для проведения мероприятий оповещения или других мер", - сказал спикер.
Саранцев надеется, что благодаря этому удастся уменьшить количество негатива, который окружает деятельность ТЦК и СП.
""Мы постоянно осуществляем мониторинг, круглосуточно у нас работает мониторинговая группа. И подытоживая общую нашу работу, то за более чем полугодовой период мы отследили количество этих негативных сообщений о ТЦК и СП. Процент этого негатива не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период в Силы обороны Украины", - сказал представитель Сухопутных войск.
По его словам, очень много материалов и видеоконтента, которые публикуются в сети Интернет, являются искусственно сфабрикованными.
"Есть очень много видеоконтента, который просто взят где-то за старые периоды и подается как то, что произошло в наши дни. Есть материалы, которые просто тиражируются. Подается в первый день, будто это произошло в Днепре, через несколько часов это же самое видео появляется в ровенских пабликах. Через несколько минут это же самое видео есть в Черкассах", - сказал Саранцев.
Спикер отметил, что тенденция увеличения количества видео в Интернете о нападениях военнослужащих ТЦК и СП на гражданских людей связана с тем, что большинство украинских граждан неправильно понимают вопрос мобилизации.
"Конечно, мобилизация никогда не была, скажем так, принята с восторгом в любой из стран, которые воевали. К сожалению, это процесс необходимый, но вместе с тем есть очень много людей, которые неправильно понимают вопрос мобилизации, вообще для чего это происходит и какая конечная цель. И очень много наших граждан уже, к сожалению, очень быстро забыли и российскую оккупацию, и российских мародеров, которые грабили, убивали наших людей на оккупированных территориях",- заявил он.
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Речник зауважив, що тенденція збільшення кількості відео в Інтернеті про напади військовослужбовців ТЦК та СП на цивільних людей пов'язана із тим, що більшість українських громадян неправильно розуміють питання мобілізації.
а як ми повинні розуміти напади,насилля,викрадення,каліцтвом,вбивства невстановленими особами у формі ЗСУ людей ??
Але правда в тім що на нулі ухилянтів зневажають і ненавидять.
- садишь його від 3 до 8 років
або якщо "******* справу" вбиваєшь одноразовим дроном або вогнепальною короткостволом
Насправді для усіх держслужбовців (куди я відношу і працівників ТЦК та СП),давно потрібен інший стимул - невідворотність покарання за порушення, злочини, корупцію і т.п. От тоді буде порядок.
Водночас і для громадян потрібна......рівність. Поки система мобілізації працюватиме вибірково, оминаючи цілі групи населення, доти і будуть проблеми з її проведенням.
Все це давно можна було виправити, але владі пофіг. Я навіть відмічу, що їм пофіг на розповсюдження рашистських фейкових роликів та чуток від божевільних - про них теж згадують лише в моменти, коли потрібно відвернути увагу населення.
Бо якщо вiйськовослужбовець не на вiйнi, а в тилу, то вiн називаеться ухилянтом - як би його не прикривало командуваня та спiвчуваючi.
Населення-гуппi вже давно повинно второпати, що нема нiякоi мобiлiзацii, а ТЦК - це бусифiкацiя+залякування населення, як це було в часи НКВС, щоб тримати народ в лещатах.
Справа навiть не в законi. Хер з тою конституцiею, хер з тими правами людини, але це повинно бути ефективним, як диктатура в Римськiй iмперii. Але як би дiючi та диваннi вiйськовi не пiдтримували цей бардак - з ефективнiстю вiн не мае i не буде мати нiчого спiльного by design. Не буде ротацii кращоi нiж зараз, хоть мiльон набусифiкуй. Не буде демобiлiзацii, хоч на всiх натягни пiксель. Не буде пiдвищення обороноздатностi. Не буде перемоги. Будуть черговi прапорцi спочатку на островах-косах, щоб отримати зiрочку на погонах, а потiм на кладовищi.
Вангую питання нейрорiзноманiтних на кшталт Каракая: то що ти москаль пропонуеш капiтуляцiю Що лише пiдтверджуе теорiю, що вiйськовим в нiякому разi не можна давати владу.
Теперь пропоную ТЕБЕ выбрать: отдать мирным путем 4 области, или военным путем заберут 6 областей.
В первом варианте у тебя будет время и люди накопить силы и оружие для отражения возможного следующего удара (ну или нажарить шашлыков-с).
Во втором варианте ты потеряешь области (и не факт что 6), жизни украинцев, и как итог Украину. Одна мова, одна армiя, одна вiра. И одна область.
Или у вас там в телемарафоне до сих пор побеждают, а после бусификации еще сотни тысяч - пойдете брать Москву?
- і яка ж кінцева мета ?!