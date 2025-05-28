Командование Сухопутных войск разработало правила поведения для военнослужащих ТЦК при осуществлении мероприятий мобилизации, - спикер Саранцев

Командование Сухопутных войск ВСУ разработало перечень правил диалога и поведения военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) при осуществлении мер мобилизации.

Об этом в телеэфире рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Такая работа у нас проводится, и она проводится по нескольким направлениям. В этом процессе уже был выполнен ряд мер, был принят ряд решений, в том числе и непопулярных кадровых решений. Также действительно были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП при осуществлении мер мобилизации. Это, скажем, такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных перед тем, как они будут выходить для проведения мероприятий оповещения или других мер", - сказал спикер.

Саранцев надеется, что благодаря этому удастся уменьшить количество негатива, который окружает деятельность ТЦК и СП.

""Мы постоянно осуществляем мониторинг, круглосуточно у нас работает мониторинговая группа. И подытоживая общую нашу работу, то за более чем полугодовой период мы отследили количество этих негативных сообщений о ТЦК и СП. Процент этого негатива не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период в Силы обороны Украины", - сказал представитель Сухопутных войск.

По его словам, очень много материалов и видеоконтента, которые публикуются в сети Интернет, являются искусственно сфабрикованными.

"Есть очень много видеоконтента, который просто взят где-то за старые периоды и подается как то, что произошло в наши дни. Есть материалы, которые просто тиражируются. Подается в первый день, будто это произошло в Днепре, через несколько часов это же самое видео появляется в ровенских пабликах. Через несколько минут это же самое видео есть в Черкассах", - сказал Саранцев.

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Спикер отметил, что тенденция увеличения количества видео в Интернете о нападениях военнослужащих ТЦК и СП на гражданских людей связана с тем, что большинство украинских граждан неправильно понимают вопрос мобилизации.

"Конечно, мобилизация никогда не была, скажем так, принята с восторгом в любой из стран, которые воевали. К сожалению, это процесс необходимый, но вместе с тем есть очень много людей, которые неправильно понимают вопрос мобилизации, вообще для чего это происходит и какая конечная цель. И очень много наших граждан уже, к сожалению, очень быстро забыли и российскую оккупацию, и российских мародеров, которые грабили, убивали наших людей на оккупированных территориях",- заявил он.

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