Командування Сухопутних військ розробило правила поведінки для військовослужбовців ТЦК при здійсненні заходів мобілізації, - речник Саранцев
Командування Сухопутних військ ЗСУ розробило перелік правил діалогу та поведінки військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) при здійснені заходів мобілізації.
Про це в телеефірі розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Така робота в нас проводиться, і вона проводиться по кількох напрямках. У цьому процесі вже було виконано низку заходів, було прийнято ряд рішень, в тому числі і непопулярних кадрових рішень. Також дійсно було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів", - сказав речник.
Саранцев сподівається, що завдяки цьому вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП.
""Ми постійно здійснюємо моніторинг, цілодобово в нас працює моніторингова група. І підсумовуючи загальну нашу роботу, то за більш, ніж піврічний період ми відслідкували кількість цих негативних повідомлень про ТЦК та СП. Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України", - сказав речник Сухопутних військ.
За його словами, дуже багато матеріалів та відеоконтенту, які публікуються в мережі Інтернет, є штучно сфабрикованими.
"Є дуже багато відеоконтенту, який просто взятий десь за старі періоди і подається як те, що сталося в наші дні. Є матеріали, які просто тиражуються. Подається в перший день, ніби це сталося в Дніпрі, за кілька годин це ж саме відео з'являється у рівненських пабліках. За кілька хвилин це ж саме відео є в Черкасах", - сказав Саранцем.
Речник зауважив, що тенденція збільшення кількості відео в Інтернеті про напади військовослужбовців ТЦК та СП на цивільних людей пов'язана із тим, що більшість українських громадян неправильно розуміють питання мобілізації.
"Звичайно, мобілізація ніколи не була, скажімо так, прийнята із захватом у будь-якій з країн, які воювали. На жаль, це процес необхідний, але разом з тим є дуже багато людей, які неправильно розуміють питання мобілізації, взагалі для чого це відбувається і яка кінцева мета. І дуже багато наших громадян вже, на жаль, дуже швидко забули і російську окупацію, і російських мародерів, які грабували, вбивали наших людей на окупованих територіях",- заявив він.
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Речник зауважив, що тенденція збільшення кількості відео в Інтернеті про напади військовослужбовців ТЦК та СП на цивільних людей пов'язана із тим, що більшість українських громадян неправильно розуміють питання мобілізації.
а як ми повинні розуміти напади,насилля,викрадення,каліцтвом,вбивства невстановленими особами у формі ЗСУ людей ??
Але правда в тім що на нулі ухилянтів зневажають і ненавидять.
- садишь його від 3 до 8 років
або якщо "******* справу" вбиваєшь одноразовим дроном або вогнепальною короткостволом
Насправді для усіх держслужбовців (куди я відношу і працівників ТЦК та СП),давно потрібен інший стимул - невідворотність покарання за порушення, злочини, корупцію і т.п. От тоді буде порядок.
Водночас і для громадян потрібна......рівність. Поки система мобілізації працюватиме вибірково, оминаючи цілі групи населення, доти і будуть проблеми з її проведенням.
Все це давно можна було виправити, але владі пофіг. Я навіть відмічу, що їм пофіг на розповсюдження рашистських фейкових роликів та чуток від божевільних - про них теж згадують лише в моменти, коли потрібно відвернути увагу населення.
Бо якщо вiйськовослужбовець не на вiйнi, а в тилу, то вiн називаеться ухилянтом - як би його не прикривало командуваня та спiвчуваючi.
Населення-гуппi вже давно повинно второпати, що нема нiякоi мобiлiзацii, а ТЦК - це бусифiкацiя+залякування населення, як це було в часи НКВС, щоб тримати народ в лещатах.
Справа навiть не в законi. Хер з тою конституцiею, хер з тими правами людини, але це повинно бути ефективним, як диктатура в Римськiй iмперii. Але як би дiючi та диваннi вiйськовi не пiдтримували цей бардак - з ефективнiстю вiн не мае i не буде мати нiчого спiльного by design. Не буде ротацii кращоi нiж зараз, хоть мiльон набусифiкуй. Не буде демобiлiзацii, хоч на всiх натягни пiксель. Не буде пiдвищення обороноздатностi. Не буде перемоги. Будуть черговi прапорцi спочатку на островах-косах, щоб отримати зiрочку на погонах, а потiм на кладовищi.
Вангую питання нейрорiзноманiтних на кшталт Каракая: то що ти москаль пропонуеш капiтуляцiю Що лише пiдтверджуе теорiю, що вiйськовим в нiякому разi не можна давати владу.
Теперь пропоную ТЕБЕ выбрать: отдать мирным путем 4 области, или военным путем заберут 6 областей.
В первом варианте у тебя будет время и люди накопить силы и оружие для отражения возможного следующего удара (ну или нажарить шашлыков-с).
Во втором варианте ты потеряешь области (и не факт что 6), жизни украинцев, и как итог Украину. Одна мова, одна армiя, одна вiра. И одна область.
Или у вас там в телемарафоне до сих пор побеждают, а после бусификации еще сотни тысяч - пойдете брать Москву?
- і яка ж кінцева мета ?!