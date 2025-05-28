Командування Сухопутних військ розробило правила поведінки для військовослужбовців ТЦК при здійсненні заходів мобілізації, - речник Саранцев

Командування Сухопутних військ ЗСУ розробило перелік правил діалогу та поведінки військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) при здійснені заходів мобілізації.

Про це в телеефірі розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Така робота в нас проводиться, і вона проводиться по кількох напрямках. У цьому процесі вже було виконано низку заходів, було прийнято ряд рішень, в тому числі і непопулярних кадрових рішень. Також дійсно було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів", - сказав речник.

Саранцев сподівається, що завдяки цьому вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП.

""Ми постійно здійснюємо моніторинг, цілодобово в нас працює моніторингова група. І підсумовуючи загальну нашу роботу, то за більш, ніж піврічний період ми відслідкували кількість цих негативних повідомлень про ТЦК та СП. Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України", - сказав речник Сухопутних військ.

За його словами, дуже багато матеріалів та відеоконтенту, які публікуються в мережі Інтернет, є штучно сфабрикованими.

"Є дуже багато відеоконтенту, який просто взятий десь за старі періоди і подається як те, що сталося в наші дні. Є матеріали, які просто тиражуються. Подається в перший день, ніби це сталося в Дніпрі, за кілька годин це ж саме відео з'являється у рівненських пабліках. За кілька хвилин це ж саме відео є в Черкасах", - сказав Саранцем.

Читайте також: Мережею поширили фейк, що військові з бойових частин "відловлюють" військовослужбовців ТЦК: Харківський ОТЦК спростував

Речник зауважив, що тенденція збільшення кількості відео в Інтернеті про напади військовослужбовців ТЦК та СП на цивільних людей пов'язана із тим, що більшість українських громадян неправильно розуміють питання мобілізації.

"Звичайно, мобілізація ніколи не була, скажімо так, прийнята із захватом у будь-якій з країн, які воювали. На жаль, це процес необхідний, але разом з тим є дуже багато людей, які неправильно розуміють питання мобілізації, взагалі для чого це відбувається і яка кінцева мета. І дуже багато наших громадян вже, на жаль, дуже швидко забули і російську окупацію, і російських мародерів, які грабували, вбивали наших людей на окупованих територіях",- заявив він.

Читайте також: За перешкоджання роботі ТЦК загрожує до 8 років тюрми, - Сухопутні війська