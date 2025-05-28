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Новини Протиправні дії ТЦК
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Командування Сухопутних військ розробило правила поведінки для військовослужбовців ТЦК при здійсненні заходів мобілізації, - речник Саранцев

Військовим ТЦК розробили правила під час мобілізації громадян

Командування Сухопутних військ ЗСУ розробило перелік правил діалогу та поведінки військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) при здійснені заходів мобілізації.

Про це в телеефірі розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Така робота в нас проводиться, і вона проводиться по кількох напрямках. У цьому процесі вже було виконано низку заходів, було прийнято ряд рішень, в тому числі і непопулярних кадрових рішень. Також дійсно було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів", - сказав речник.

Саранцев сподівається, що завдяки цьому вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП.

""Ми постійно здійснюємо моніторинг, цілодобово в нас працює моніторингова група. І підсумовуючи загальну нашу роботу, то за більш, ніж піврічний період ми відслідкували кількість цих негативних повідомлень про ТЦК та СП. Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України", - сказав речник Сухопутних військ.

За його словами, дуже багато матеріалів та відеоконтенту, які публікуються в мережі Інтернет, є штучно сфабрикованими.

"Є дуже багато відеоконтенту, який просто взятий десь за старі періоди і подається як те, що сталося в наші дні. Є матеріали, які просто тиражуються. Подається в перший день, ніби це сталося в Дніпрі, за кілька годин це ж саме відео з'являється у рівненських пабліках. За кілька хвилин це ж саме відео є в Черкасах", - сказав Саранцем.

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Речник зауважив, що тенденція збільшення кількості відео в Інтернеті про напади військовослужбовців ТЦК та СП на цивільних людей пов'язана із тим, що більшість українських громадян неправильно розуміють питання мобілізації.

"Звичайно, мобілізація ніколи не була, скажімо так, прийнята із захватом у будь-якій з країн, які воювали. На жаль, це процес необхідний, але разом з тим є дуже багато людей, які неправильно розуміють питання мобілізації, взагалі для чого це відбувається і яка кінцева мета. І дуже багато наших громадян вже, на жаль, дуже швидко забули і російську окупацію, і російських мародерів, які грабували, вбивали наших людей на окупованих територіях",- заявив він.

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Автор: 

мобілізація (3100) ТЦК та СП (634) Сухопутні війська ЗСУ (5)


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Топ коментарі
+27
Вони закони не виконують, а зараз будуть правила виконувати?
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28.05.2025 21:03
+16
Пізно всрались
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28.05.2025 21:00
+10


Речник зауважив, що тенденція збільшення кількості відео в Інтернеті про напади військовослужбовців ТЦК та СП на цивільних людей пов'язана із тим, що більшість українських громадян неправильно розуміють питання мобілізації.

а як ми повинні розуміти напади,насилля,викрадення,каліцтвом,вбивства невстановленими особами у формі ЗСУ людей ??
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28.05.2025 21:09
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Пізно всрались
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28.05.2025 21:00 Відповісти
Вони закони не виконують, а зараз будуть правила виконувати?
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28.05.2025 21:03 Відповісти
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28.05.2025 21:03 Відповісти
Потрібно в ТЦК набрати цивільних,я вояк з ТЦК на нуль і це буде справедливо і покращить мобілізаційний процес
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28.05.2025 21:06 Відповісти
Ви потім будете тих цивільних тцкашників гнати на фронт "аби не мене".
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28.05.2025 21:08 Відповісти
Ти вже тут ухилянт-інвалід?
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28.05.2025 21:10 Відповісти
Не чіпай дмитра-героя...він в польші тили захищає
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28.05.2025 21:14 Відповісти
Скільки отримуєш чучало за висери під такими темами?
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28.05.2025 21:12 Відповісти
І ти правий.....кожного разу в темі мобілізації і тцка вилазе це чмо
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28.05.2025 21:16 Відповісти
Ти тоже ні 1 не ре пропускаєш,якщо його завжди бачиш , ₽ублики ж вам не пахнуть
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29.05.2025 00:11 Відповісти
Рублики кажеш?? А тобі синок унітази іспанські не пахнуть?
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29.05.2025 00:21 Відповісти
О типовий герой дивану і пивних воєн, якому розуму не вистачає ні нащо окрім унітазів,та шукати винних чому воно таке конч...
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29.05.2025 00:35 Відповісти
Дружин, сестер, матерів воїнів.
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28.05.2025 22:26 Відповісти


Речник зауважив, що тенденція збільшення кількості відео в Інтернеті про напади військовослужбовців ТЦК та СП на цивільних людей пов'язана із тим, що більшість українських громадян неправильно розуміють питання мобілізації.

а як ми повинні розуміти напади,насилля,викрадення,каліцтвом,вбивства невстановленими особами у формі ЗСУ людей ??
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28.05.2025 21:09 Відповісти
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28.05.2025 21:11 Відповісти
Цікаво, який правовий статус матимуть ці правила? 🤔 Чрму так важко керуватися нормами, ********** в законах?
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28.05.2025 21:13 Відповісти
Те,що ти написав,не зрозуміють десь 80%.Користуючись такими високими показниками,влада розводе лохів
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28.05.2025 21:17 Відповісти
вне воинской части нечего шляться в военной форме, или этот указ все забыли?
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28.05.2025 21:13 Відповісти
Так они на службе, в чем им ходит в гражданском ?)
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28.05.2025 21:14 Відповісти
В гражданском с повязкой на руке ТЦК
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28.05.2025 21:21 Відповісти
Это когда их п..дят-они военнослужащие, а если они-то нанятые работники. Надо им свою форму, "василькового" цвета, она им как раз в пору. Да и много воюющих просят, что бы им дали форму отличающуюся от "пикселя". Во первых, чтобы не позорили "пиксель", во вторых, чтобы их не принимали за ТЦКунов.
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28.05.2025 21:26 Відповісти
Все просят чтоб им дали другую форму, но они относятся к сухопутным войскам и у них такая форма и ничего не поделаешь
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28.05.2025 21:34 Відповісти
Ще скажи що хлопці на нулі проти мобілізації, бо їм не потрібна заміна.
Але правда в тім що на нулі ухилянтів зневажають і ненавидять.
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28.05.2025 21:36 Відповісти
Так тут же вільна країна, можуть же вільно піти додому.
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28.05.2025 21:40 Відповісти
І хто буде тримати фронт?
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28.05.2025 21:46 Відповісти
Хз, ті кому тут жить харашо. Але думаю шо серед багатих мало буде таких бажаючих
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28.05.2025 22:12 Відповісти
За логікою - фронт повинні тримати ті , хто має найбільший профіт в існуванні держави ... так ?
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28.05.2025 22:38 Відповісти
Логічно.
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28.05.2025 22:41 Відповісти
А ви вже замінили когось? Я нагадаю в нас скільки проводиться мобілізація, але нікого і ніде не замінили здорового. З фронту 2 вихода 200 або 300, іншого візьмуть - відправлять на інший напрямок і так по кругу
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28.05.2025 23:00 Відповісти
Я відбув три роки на фронті. Зараз списаний.
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28.05.2025 23:13 Відповісти
Тоді ви чудово розумієте що нікого не міняють, а якщо б хотіли замінити то не проводили все через жопу. Я навіть не уявляю для себе того, що мене б запхали і ********** в бусика, а потім би сказали що я повинен ще й сидіти на позиціях з загрозою смерті
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28.05.2025 23:45 Відповісти
Правила не закон,на правила можно смело ложить дудушку.
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28.05.2025 21:14 Відповісти
я теж розробив правило - ******* мусор з тцкуном ссить що інвалід по онкології у "розщуку"
- садишь його від 3 до 8 років
або якщо "******* справу" вбиваєшь одноразовим дроном або вогнепальною короткостволом
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28.05.2025 21:21 Відповісти
Українці втомилися від війни і хочуть свято перше мая і шашлики.
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28.05.2025 21:30 Відповісти
Так все таки "заходи мобілізації", а не "заходи сповіщення"?!
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28.05.2025 21:51 Відповісти
Нагадаю, що в чиновників теж давно є кодекс етики. Він сильно допомагає.
Насправді для усіх держслужбовців (куди я відношу і працівників ТЦК та СП),давно потрібен інший стимул - невідворотність покарання за порушення, злочини, корупцію і т.п. От тоді буде порядок.
Водночас і для громадян потрібна......рівність. Поки система мобілізації працюватиме вибірково, оминаючи цілі групи населення, доти і будуть проблеми з її проведенням.
Все це давно можна було виправити, але владі пофіг. Я навіть відмічу, що їм пофіг на розповсюдження рашистських фейкових роликів та чуток від божевільних - про них теж згадують лише в моменти, коли потрібно відвернути увагу населення.
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28.05.2025 21:57 Відповісти
Якого в біса "оповіщення"?!! ТЦК це загони для відлову , катування, примусу ,насилля! Оповіщення можна проводить розклеюючі об'яви на стовпах. ЗЕмразоти як завжди перекрутили на свій лад.
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28.05.2025 22:07 Відповісти
Так вiйськовослужбовцi, чи все ж таки працiвники?

Бо якщо вiйськовослужбовець не на вiйнi, а в тилу, то вiн називаеться ухилянтом - як би його не прикривало командуваня та спiвчуваючi.

Населення-гуппi вже давно повинно второпати, що нема нiякоi мобiлiзацii, а ТЦК - це бусифiкацiя+залякування населення, як це було в часи НКВС, щоб тримати народ в лещатах.

Справа навiть не в законi. Хер з тою конституцiею, хер з тими правами людини, але це повинно бути ефективним, як диктатура в Римськiй iмперii. Але як би дiючi та диваннi вiйськовi не пiдтримували цей бардак - з ефективнiстю вiн не мае i не буде мати нiчого спiльного by design. Не буде ротацii кращоi нiж зараз, хоть мiльон набусифiкуй. Не буде демобiлiзацii, хоч на всiх натягни пiксель. Не буде пiдвищення обороноздатностi. Не буде перемоги. Будуть черговi прапорцi спочатку на островах-косах, щоб отримати зiрочку на погонах, а потiм на кладовищi.

Вангую питання нейрорiзноманiтних на кшталт Каракая: то що ти москаль пропонуеш капiтуляцiю Що лише пiдтверджуе теорiю, що вiйськовим в нiякому разi не можна давати владу.
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28.05.2025 22:11 Відповісти
То що саме ти пропонуєш?
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28.05.2025 23:33 Відповісти
Время пропонувань закончилось, после контрнаступа-2023.

Теперь пропоную ТЕБЕ выбрать: отдать мирным путем 4 области, или военным путем заберут 6 областей.

В первом варианте у тебя будет время и люди накопить силы и оружие для отражения возможного следующего удара (ну или нажарить шашлыков-с).

Во втором варианте ты потеряешь области (и не факт что 6), жизни украинцев, и как итог Украину. Одна мова, одна армiя, одна вiра. И одна область.

Или у вас там в телемарафоне до сих пор побеждают, а после бусификации еще сотни тысяч - пойдете брать Москву?
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29.05.2025 00:19 Відповісти
Правила будуть прості - за непокору расстрел на месте.
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28.05.2025 22:14 Відповісти
і яка кінцева мета.
- і яка ж кінцева мета ?!
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28.05.2025 22:35 Відповісти
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28.05.2025 23:05 Відповісти
Поки не буде разом до перемоги, коли в окопі депутати, діти депутатів, поліцаї, прокурори, слідчі, шоумени, толку не буде. Також, якщо в ТЦК є люди хворі, котрі небезпечні для людей, то, мабуть, їм місце в психіатричної лікарні. Командування сухопутних військ, не правила мають розробляти, а виконувати закони України. Не бажаєте виконувати закони України, то в такому разі, чим ви є краще за кацапів?
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28.05.2025 23:20 Відповісти
Тим часом розпочався наступ на Сумщину, але хоробрі боневтіки продовжують воювати проти ТЦК і видумувати як занизько їм мають кланятися,щоб попросити документи на перевірку
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29.05.2025 00:16 Відповісти
Нет, боневтіки должны побежать в ТЦК, после чего их отправят к тупому комбригу, который под приказом верховного, пошлет боневтіков в очередную курскую область, положит их в местных посадках, и наступ розпочнеться уже на Черниговскую область
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29.05.2025 00:21 Відповісти
 
 