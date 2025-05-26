Мережею поширили фейк, що військові з бойових частин "відловлюють" військовослужбовців ТЦК: Харківський ОТЦК спростував
Інформація з соціальних мереж про те, що у Харкові військовослужбовці з бойових частин нібито "відловлюють" військових з ТЦК та СП та відправляють їх на фронт є неправдивою.
Про це повідомили в обласному терцентрі, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки наші захисники захищають Україну, а ми виконуємо важливі завдання з комплектування підрозділів Сил оборони, російські пропагандисти продовжують активно генерувати фейки на тему ТЦК та СП.
Вчергове у соціальних мережах ширяться чутки, про помсту військових, що нібито військовослужбовці з бойових частин відловлюють та відправляють на фронт військовослужбовців територіальних центрів комплектування", - йдеться у повідомленні.
"Жодне з подібних повідомлень не відповідає дійсності. Насправді жодних, навіть подібних інцидентів, ніколи не було. Є повна взаємодія та позитивна комунікація між військовослужбовцями ТЦК та СП та командирами й військовослужбовцями з бойових підрозділів", - зауважили в ОТЦК.
Наголошується, що основна мета інформаційної війни на сьогодні визначається як вплив на військовослужбовців і цивільне населення шляхом поширення певної, найчастіше фейкової або перекрученої інформації.
"Будь-які спроби розколоти Українську армію зсередини, дискредитувати та налаштувати цивільних проти ТЦК, не послаблять нашої єдності й не відвернуть нас від спільної мети", - додав Харківський обласний терцентр.
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Может хватит ума задать Верховному неудобные вопросы, и тогда Украина действительно начнет воевать, а не делать вид.
Или ты настолько альтернативно-одаренный, что считаешь будто мобилизация = демобилизация или хотя бы ротация? Ты ж не Насиров)))
ЗеЧмо не вернулся в Украину, пока из госдепа не позвонили в кремль, и не попросили не трогать хрипатого.
Они типа думают что это все забыто))