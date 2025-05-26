УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6233 відвідувача онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК
5 245 111

Мережею поширили фейк, що військові з бойових частин "відловлюють" військовослужбовців ТЦК: Харківський ОТЦК спростував

Харківський ОТЦК спростував фейк про помсту військових

Інформація з соціальних мереж про те, що у Харкові військовослужбовці з бойових частин нібито "відловлюють" військових з ТЦК та СП та відправляють їх на фронт є неправдивою.

Про це повідомили в обласному терцентрі, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки наші захисники захищають Україну, а ми виконуємо важливі завдання з комплектування підрозділів Сил оборони, російські пропагандисти продовжують активно генерувати фейки на тему ТЦК та СП.

Вчергове у соціальних мережах ширяться чутки, про помсту військових, що нібито військовослужбовці з бойових частин відловлюють та відправляють на фронт військовослужбовців територіальних центрів комплектування", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хотіла завадити мобілізації родича: жінка повідомила про "замінування" ТЦК на Одещині, - поліція

"Жодне з подібних повідомлень не відповідає дійсності. Насправді жодних, навіть подібних інцидентів, ніколи не було. Є повна взаємодія та позитивна комунікація між військовослужбовцями ТЦК та СП та командирами й військовослужбовцями з бойових підрозділів", - зауважили в ОТЦК.

Наголошується, що основна мета інформаційної війни на сьогодні визначається як вплив на військовослужбовців і цивільне населення шляхом поширення певної, найчастіше фейкової або перекрученої інформації.

"Будь-які спроби розколоти Українську армію зсередини, дискредитувати та налаштувати цивільних проти ТЦК, не послаблять нашої єдності й не відвернуть нас від спільної мети", - додав Харківський обласний терцентр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полтавський ТЦК заявив про напад на військових групи оповіщення у Кременчуці: двох нападників взято під варту, інших розшукують

Харківський ОТЦК спростував фейк про помсту військових

Автор: 

Харків (5662) фейк (747) ТЦК та СП (622)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Хм... а ідея насправді цікава та креативна!
"Добровольці" ТЦК ще й поголовно всі вже з формою та транспортом були би.
показати весь коментар
26.05.2025 21:35
+20
Звичайно це фейк.
Бо працівників ТЦК не можна відправляти на фронт.
Вони не створені для фронта і взагалі для захисту країни, хоч і є військовослужбовцями.
Працівники ТЦК створені тільки для внутрішніх потреб.
показати весь коментар
26.05.2025 21:43
+17
Це дійсно фейк. Насправді відбувається навпаки:
Ветеран Андрій Баглай, звільнений із Нацгвардії за станом здоров'я, https://suspilne.media/lviv/1020795-vinni-nestimut-vidpovidalnist-u-lvivskomu-oblasnomu-tck-ta-sp-prokomentuvali-video-iz-veteranom/ повідомив про побиття та викрадення працівниками ТЦК у Львові.
показати весь коментар
26.05.2025 21:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так пусть эти одні уходят из окопов, в чем проблемы?

Может хватит ума задать Верховному неудобные вопросы, и тогда Украина действительно начнет воевать, а не делать вид.

Или ты настолько альтернативно-одаренный, что считаешь будто мобилизация = демобилизация или хотя бы ротация? Ты ж не Насиров)))
показати весь коментар
26.05.2025 22:49 Відповісти
все ж таки поступово другі стають першими
показати весь коментар
26.05.2025 22:52 Відповісти
Как показывает практика 2014 года, то первыми в очереди за "рублями" стоят менты и различные гос.служащие... Которые, как бы и должны защищать "государство". Но окопы им не светят, у большинства из них "бронь".
показати весь коментар
26.05.2025 23:01 Відповісти
Это показывает практика и 2022 года. Из Херсона и Николаева первыми чухнули менты, прокурва, СБУшники и чинуши. Хотя мэр вроде остался в Херсоне, а вот наших дебилов николаевских, Марченко вылавливал уже на границе областей, при том что русские даже город тогда не обстреливали.

ЗеЧмо не вернулся в Украину, пока из госдепа не позвонили в кремль, и не попросили не трогать хрипатого.

Они типа думают что это все забыто))
показати весь коментар
26.05.2025 23:08 Відповісти
Это тебе позвонили? Прямо из Госдепа? Непосредственно под мамину юбку? И ты не тронул!!!! Во, молодец! Патриот!
показати весь коментар
26.05.2025 23:26 Відповісти
А як вам таке цивільне життя: о пів на 6 ранку вийшов на роботу, о пів на 9 вечора повернувся. 5 днів на тиждень і субота 6 робочих годин. І без відпустки. Ато зразу ніби суцільна відпустка.
показати весь коментар
26.05.2025 23:52 Відповісти
Молодці хлопці, вам би тут покопирсатись серед місцевих "патріётів". Вже б на кордонах 91 були.... А так, сумлінно працюйте - хлопцям потрібна ротація та відпочинок.
показати весь коментар
26.05.2025 23:21 Відповісти
До речі, якщо мєнт мурло, просто мішок йому на голову і доставити в тцк. в них немає броні, тому після влк вже на ає шлаху назад,бо до кінця війни він не звільниться. І в штурма їх, в штурма! Нехай покажуть, які вони борзі герої
показати весь коментар
26.05.2025 23:30 Відповісти
що тільки кацапи не придумают щоб зірвати мобілізацію, шкода що багато бовдурів навіть тут ім допомагают.
показати весь коментар
26.05.2025 23:31 Відповісти
Вас хлебом не корми,дай новости про тцк. У вас страны скоро не будет, потому что защищать некому, вы же предпочитаете в интернете воевать ))) Обиженные, вечно переводящие стрелки на кого то. Виноваты все кто угодно,только не вы), воевать тоже должен кто то другой)))) В России такой прикол не прокатит.Вас быстро в стойло поставят. Каждый день теряете контроль над территориями, каждый день разрушаются ваши города и гибнут ваши люди, а вы погрязли в своих срачах. Думал ваше общество не так быстро начнет разлагаться, видимо ошибался.
показати весь коментар
26.05.2025 23:40 Відповісти
вы про польшу? так польша вроде бы вооружается пока ее Украинцы защищают, выигрывая время.
показати весь коментар
27.05.2025 00:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 