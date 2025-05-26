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Новости Конфликт с ТЦК
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В сети распространили фейк, что военные из боевых частей "отлавливают" военнослужащих ТЦК: Харьковский ОТЦК опроверг

Харьковский ОТЦК опроверг фейк о мести военных

Информация из социальных сетей о том, что в Харькове военнослужащие из боевых частей якобы "отлавливают" военных с ТЦК и СП и отправляют их на фронт является неправдивой.

Об этом сообщили в областном терцентре, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока наши защитники защищают Украину, а мы выполняем важные задачи по комплектованию подразделений Сил обороны, российские пропагандисты продолжают активно генерировать фейки на тему ТЦК и СП.

В очередной раз в социальных сетях ходят слухи о мести военных, что якобы военнослужащие из боевых частей отлавливают и отправляют на фронт военнослужащих территориальных центров комплектования", - говорится в сообщении.

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"Ни одно из подобных сообщений не соответствует действительности. На самом деле никаких, даже подобных инцидентов, никогда не было. Есть полное взаимодействие и положительная коммуникация между военнослужащими ТЦК и СП и командирами и военнослужащими из боевых подразделений", - отметили в ОТЦК.

Отмечается, что основная цель информационной войны на сегодня определяется как влияние на военнослужащих и гражданское население путем распространения определенной, чаще всего фейковой или искаженной информации.

"Любые попытки расколоть Украинскую армию изнутри, дискредитировать и настроить гражданских против ТЦК, не ослабят нашего единства и не отвлекут нас от общей цели", - добавил Харьковский областной терцентр.

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Харьковский ОТЦК опроверг фейк о мести военных

Автор: 

Харьков (7546) фейк (683) ТЦК (576)


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Топ комментарии
+19
Хм... а ідея насправді цікава та креативна!
"Добровольці" ТЦК ще й поголовно всі вже з формою та транспортом були би.
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26.05.2025 21:35
+19
Звичайно це фейк.
Бо працівників ТЦК не можна відправляти на фронт.
Вони не створені для фронта і взагалі для захисту країни, хоч і є військовослужбовцями.
Працівники ТЦК створені тільки для внутрішніх потреб.
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26.05.2025 21:43
+16
Це дійсно фейк. Насправді відбувається навпаки:
Ветеран Андрій Баглай, звільнений із Нацгвардії за станом здоров'я, https://suspilne.media/lviv/1020795-vinni-nestimut-vidpovidalnist-u-lvivskomu-oblasnomu-tck-ta-sp-prokomentuvali-video-iz-veteranom/ повідомив про побиття та викрадення працівниками ТЦК у Львові.
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26.05.2025 21:35
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все ж таки поступово другі стають першими
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26.05.2025 22:52 Ответить
Как показывает практика 2014 года, то первыми в очереди за "рублями" стоят менты и различные гос.служащие... Которые, как бы и должны защищать "государство". Но окопы им не светят, у большинства из них "бронь".
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26.05.2025 23:01 Ответить
Это показывает практика и 2022 года. Из Херсона и Николаева первыми чухнули менты, прокурва, СБУшники и чинуши. Хотя мэр вроде остался в Херсоне, а вот наших дебилов николаевских, Марченко вылавливал уже на границе областей, при том что русские даже город тогда не обстреливали.

ЗеЧмо не вернулся в Украину, пока из госдепа не позвонили в кремль, и не попросили не трогать хрипатого.

Они типа думают что это все забыто))
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26.05.2025 23:08 Ответить
Это тебе позвонили? Прямо из Госдепа? Непосредственно под мамину юбку? И ты не тронул!!!! Во, молодец! Патриот!
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26.05.2025 23:26 Ответить
А як вам таке цивільне життя: о пів на 6 ранку вийшов на роботу, о пів на 9 вечора повернувся. 5 днів на тиждень і субота 6 робочих годин. І без відпустки. Ато зразу ніби суцільна відпустка.
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26.05.2025 23:52 Ответить
Молодці хлопці, вам би тут покопирсатись серед місцевих "патріётів". Вже б на кордонах 91 були.... А так, сумлінно працюйте - хлопцям потрібна ротація та відпочинок.
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26.05.2025 23:21 Ответить
До речі, якщо мєнт мурло, просто мішок йому на голову і доставити в тцк. в них немає броні, тому після влк вже на ає шлаху назад,бо до кінця війни він не звільниться. І в штурма їх, в штурма! Нехай покажуть, які вони борзі герої
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26.05.2025 23:30 Ответить
що тільки кацапи не придумают щоб зірвати мобілізацію, шкода що багато бовдурів навіть тут ім допомагают.
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26.05.2025 23:31 Ответить
Вас хлебом не корми,дай новости про тцк. У вас страны скоро не будет, потому что защищать некому, вы же предпочитаете в интернете воевать ))) Обиженные, вечно переводящие стрелки на кого то. Виноваты все кто угодно,только не вы), воевать тоже должен кто то другой)))) В России такой прикол не прокатит.Вас быстро в стойло поставят. Каждый день теряете контроль над территориями, каждый день разрушаются ваши города и гибнут ваши люди, а вы погрязли в своих срачах. Думал ваше общество не так быстро начнет разлагаться, видимо ошибался.
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26.05.2025 23:40 Ответить
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