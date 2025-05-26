В сети распространили фейк, что военные из боевых частей "отлавливают" военнослужащих ТЦК: Харьковский ОТЦК опроверг

Информация из социальных сетей о том, что в Харькове военнослужащие из боевых частей якобы "отлавливают" военных с ТЦК и СП и отправляют их на фронт является неправдивой.

Об этом сообщили в областном терцентре, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока наши защитники защищают Украину, а мы выполняем важные задачи по комплектованию подразделений Сил обороны, российские пропагандисты продолжают активно генерировать фейки на тему ТЦК и СП.

В очередной раз в социальных сетях ходят слухи о мести военных, что якобы военнослужащие из боевых частей отлавливают и отправляют на фронт военнослужащих территориальных центров комплектования", - говорится в сообщении.

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"Ни одно из подобных сообщений не соответствует действительности. На самом деле никаких, даже подобных инцидентов, никогда не было. Есть полное взаимодействие и положительная коммуникация между военнослужащими ТЦК и СП и командирами и военнослужащими из боевых подразделений", - отметили в ОТЦК.

Отмечается, что основная цель информационной войны на сегодня определяется как влияние на военнослужащих и гражданское население путем распространения определенной, чаще всего фейковой или искаженной информации.

"Любые попытки расколоть Украинскую армию изнутри, дискредитировать и настроить гражданских против ТЦК, не ослабят нашего единства и не отвлекут нас от общей цели", - добавил Харьковский областной терцентр.

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