В сети распространили фейк, что военные из боевых частей "отлавливают" военнослужащих ТЦК: Харьковский ОТЦК опроверг
Информация из социальных сетей о том, что в Харькове военнослужащие из боевых частей якобы "отлавливают" военных с ТЦК и СП и отправляют их на фронт является неправдивой.
Об этом сообщили в областном терцентре, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока наши защитники защищают Украину, а мы выполняем важные задачи по комплектованию подразделений Сил обороны, российские пропагандисты продолжают активно генерировать фейки на тему ТЦК и СП.
В очередной раз в социальных сетях ходят слухи о мести военных, что якобы военнослужащие из боевых частей отлавливают и отправляют на фронт военнослужащих территориальных центров комплектования", - говорится в сообщении.
"Ни одно из подобных сообщений не соответствует действительности. На самом деле никаких, даже подобных инцидентов, никогда не было. Есть полное взаимодействие и положительная коммуникация между военнослужащими ТЦК и СП и командирами и военнослужащими из боевых подразделений", - отметили в ОТЦК.
Отмечается, что основная цель информационной войны на сегодня определяется как влияние на военнослужащих и гражданское население путем распространения определенной, чаще всего фейковой или искаженной информации.
"Любые попытки расколоть Украинскую армию изнутри, дискредитировать и настроить гражданских против ТЦК, не ослабят нашего единства и не отвлекут нас от общей цели", - добавил Харьковский областной терцентр.
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ЗеЧмо не вернулся в Украину, пока из госдепа не позвонили в кремль, и не попросили не трогать хрипатого.
Они типа думают что это все забыто))