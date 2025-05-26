Хотела помешать мобилизации родственника: женщина сообщила о "заминировании" ТЦК в Одесской области, - полиция

В Одесской области женщина сообщила полиции о якобы готовящемся взрыве в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Таким образом она пыталась помешать мобилизации своего родственника.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

О фальшивом минировании ТЦК женщина сообщила в отделение полиции №1 Белгород-Днестровского районного отдела полиции.

Правоохранители обследовали здание и прилегающую территорию, однако взрывных устройств не обнаружили.

Гражданку, которая предоставила ложное сообщение, правоохранители установили в тот же день.

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Правонарушительницей оказалась 50-летняя жительница Татарбунарской территориальной громады. Как выяснили следователи, таким образом женщина пыталась не допустить мобилизацию родственника, отметили в полиции.

Женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины - ложное сообщение о подготовке взрыва. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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