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Новости Взрывы в ТЦК
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Хотела помешать мобилизации родственника: женщина сообщила о "заминировании" ТЦК в Одесской области, - полиция

В Одесской области женщина угрожала взорвать ТЦК

В Одесской области женщина сообщила полиции о якобы готовящемся взрыве в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Таким образом она пыталась помешать мобилизации своего родственника.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

О фальшивом минировании ТЦК женщина сообщила в отделение полиции №1 Белгород-Днестровского районного отдела полиции.

Правоохранители обследовали здание и прилегающую территорию, однако взрывных устройств не обнаружили.

Гражданку, которая предоставила ложное сообщение, правоохранители установили в тот же день.

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Правонарушительницей оказалась 50-летняя жительница Татарбунарской территориальной громады. Как выяснили следователи, таким образом женщина пыталась не допустить мобилизацию родственника, отметили в полиции.

Женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины - ложное сообщение о подготовке взрыва. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: 

Одесская область (3621) Нацполиция (16543) мобилизация (2794) ТЦК (576) Белгород-Днестровский район (8) Татарбунары (2)


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Топ комментарии
+2
а за кого ця лярва голосувала в 2019 році?

я не те, щоб за ТЦК, я за справедливість - ця лярва зі своїм кацапським зеленським нічим не краща за зелене ТЦК
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26.05.2025 17:31
+2
Татарбунарської територіальної громади - пля, болгари аху їли

що, кращі за людей? руки в ноги - і на фронт
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26.05.2025 17:32
+2
Олександр Іванович Паламарчук її заслуги оцінять на росії.

Ти маєш на увазі, батьки Сирського чи братєльник?
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26.05.2025 17:48
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а за кого ця лярва голосувала в 2019 році?

я не те, щоб за ТЦК, я за справедливість - ця лярва зі своїм кацапським зеленським нічим не краща за зелене ТЦК
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26.05.2025 17:31 Ответить
її заслуги оцінять на росії.
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26.05.2025 17:32 Ответить
на росії знають, що таке Татарбунарський район Одеської області, це чисте ОПЗЖ і вата
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26.05.2025 17:34 Ответить
Олександр Іванович Паламарчук її заслуги оцінять на росії.

Ти маєш на увазі, батьки Сирського чи братєльник?
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26.05.2025 17:48 Ответить
І єрмака також
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26.05.2025 18:05 Ответить
Татарбунарської територіальної громади - пля, болгари аху їли

що, кращі за людей? руки в ноги - і на фронт
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26.05.2025 17:32 Ответить
Так, 100%, допоможуть тобі в окопі. Ти на якому напрямку. Вибачаюсь, це ж військова таємниця
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26.05.2025 17:45 Ответить
це не твоя свиняча справа

ТЦК повинно виловити всіх, хто голосував за зелених мразот в 2019 році і відправити під Бахмут, жінок, стариків і дітей включно
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26.05.2025 17:48 Ответить
За Зеленського голосували втомлені від АТО, голосували за ;мір в глазах пукіна; та ;хватіт нажіватца на вайнє!;.
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26.05.2025 17:53 Ответить
Dr Dre #442533 це не твоя свиняча справа

Хамло бидляче, а звідки ти знаєш, що ця жінка голосувала у 2019 році за зелену шмарклю? Чи у вас, тцкунів, генетичні екстрасенсорні здібності?
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26.05.2025 18:03 Ответить
У вас я бачу високо інтелектуальна розмова з форумчанином.😂😂😂😂😂😂😂😂
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26.05.2025 18:06 Ответить
Опонента потрібно знати в обличчя
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26.05.2025 18:08 Ответить
😂😂😂😂😂😂
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26.05.2025 18:22 Ответить
Це вже тцк - бунт ? Чи ще ні 🤭
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26.05.2025 17:51 Ответить
То тепер треба родича призначити сапером!
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26.05.2025 17:58 Ответить
Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію, а підвал знайшли? там дивилися?
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26.05.2025 18:20 Ответить
Депутатів всіх рівнів на нуль. Досить травити ТЦК та людей друг на друга.
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26.05.2025 18:44 Ответить
 
 