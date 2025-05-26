Хотела помешать мобилизации родственника: женщина сообщила о "заминировании" ТЦК в Одесской области, - полиция
В Одесской области женщина сообщила полиции о якобы готовящемся взрыве в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Таким образом она пыталась помешать мобилизации своего родственника.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
О фальшивом минировании ТЦК женщина сообщила в отделение полиции №1 Белгород-Днестровского районного отдела полиции.
Правоохранители обследовали здание и прилегающую территорию, однако взрывных устройств не обнаружили.
Гражданку, которая предоставила ложное сообщение, правоохранители установили в тот же день.
Правонарушительницей оказалась 50-летняя жительница Татарбунарской территориальной громады. Как выяснили следователи, таким образом женщина пыталась не допустить мобилизацию родственника, отметили в полиции.
Женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины - ложное сообщение о подготовке взрыва. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я не те, щоб за ТЦК, я за справедливість - ця лярва зі своїм кацапським зеленським нічим не краща за зелене ТЦК
Ти маєш на увазі, батьки Сирського чи братєльник?
що, кращі за людей? руки в ноги - і на фронт
ТЦК повинно виловити всіх, хто голосував за зелених мразот в 2019 році і відправити під Бахмут, жінок, стариків і дітей включно
Хамло бидляче, а звідки ти знаєш, що ця жінка голосувала у 2019 році за зелену шмарклю? Чи у вас, тцкунів, генетичні екстрасенсорні здібності?