Киевлянка обещала за $4 тыс. снять военнообязанного с розыска ТЦК, ее задержали, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая за денежное вознаграждение пообещала военнообязанному помочь пройти ВВК и "решить вопрос" со снятием его с розыска ТЦК.

Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацпола, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 52-летняя жительница Киевской области уверяла, что имеет влияние на работников одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и может помочь в исключении мужчины из перечня лиц, находящихся в розыске.

Стоимость такой "услуги" она оценила в 4 тысячи долларов.

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Кроме того, злоумышленница сообщила, что в будущем, за дополнительные 6 500 долларов, может организовать фиктивное трудоустройство на предприятии, которое имеет право бронировать своих работников от мобилизации.

Полицейские задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения ею 4 тысяч долларов за первую услугу.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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