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Новости Нападение на ТЦК
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Мужчина ранил ножом военного ТЦК в Черниговской области. Он задержан, - полиция

Мужчина ранил ножом военного ТЦК в Черниговской области

Правоохранители задержали мужчину, который ударил ножом военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК и СП мужчина, доставленный для проверки документов, совершил нападение на военного и нанес ему телесные повреждения, в частности ножевое ранение предплечья.

Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в больницу, злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 350 УК Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Также читайте: Полтавский ТЦК заявил о нападении на военных группы оповещения в Кременчуге: двое нападавших взяты под стражу, других разыскивают

Автор: 

нападение (2225) ТЦК (576) Черниговская область (1150) Прилукский район (8)


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Топ комментарии
+6
Дивно.
А чому не *********** чи щось таке?
Коли б'ють цивільного, то щось раптом правосуддя сліпне
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26.05.2025 15:47
+5
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26.05.2025 15:58
+4
"Військовослужбовець-громадянин,який проходить військову службу у збройних силах та інших військових формуваннях створених відповідно до законодавства." Відповідно до якого законодавства створено ТЦК СП?
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26.05.2025 16:10
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Дивно.
А чому не *********** чи щось таке?
Коли б'ють цивільного, то щось раптом правосуддя сліпне
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26.05.2025 15:47 Ответить
Такі да, як в Харкові вчителя тцкун бив, то прокурори не виявили, що ******* - службова особа при виконанні і мусить притягуватись до відповідальності по ст 365 ККУ.
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26.05.2025 16:32 Ответить
А якій саме службовій особі? Хоч один ТЦКун може надати посадове посвідчення державного зразка на законну вимогу громадянина?
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26.05.2025 15:50 Ответить
Ой не того ТЦКуни забусярили, ой не того.
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26.05.2025 15:53 Ответить
А що, в нас є якись козирні люди, що не повинні захищати батьківщину? Чому цей мундак з ножем вирішив, що він якийсь особливий?
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26.05.2025 15:58 Ответить
73% вважають себе особливими.
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26.05.2025 16:00 Ответить
73% голосували і за Пороха і за Кравчука і за Кучму з Ющенком. Тільки хворі толдичать завчену мантру.
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26.05.2025 16:30 Ответить
А що, в нас є якись козирні люди, що не повинні захищати батьківщину?

Ні, в нас всі рівні перед законом. Самому не смішно? Дитячий садок "Козюльки". ТЦКун напевно вже дуже шкодує що зв'язався з тим уркою. Чоловік відсидить свій строк, та вийде. Судячи із фото йому не звикати.
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26.05.2025 16:06 Ответить
Виявилось, що уркаган може станцювати яблочко, не на словах, а на ділі
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26.05.2025 16:15 Ответить
Звичайно є. тцкуни і полюцеймейстери. І ще великий список.
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26.05.2025 16:18 Ответить
Вадимир Каракай вважає себе "істіною в послєднєй інстанціі".
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26.05.2025 16:11 Ответить
а при адмін затриманні поліція не проводить певерхневий огляд? пи*дуни, які мають виключно з поліцією "оповіщувати"
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26.05.2025 15:57 Ответить
А в Великобританії як відбувається затримання?
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26.05.2025 16:01 Ответить
Так не було ніякого адмін.затримання і поліції, тецекашники схопили чоловіка і потягнули того в тецека "для перевірки документів" (для проходження влк за 5 хвилин і подальшої мобілізації) - а в того при собі був ніж.
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26.05.2025 16:33 Ответить
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26.05.2025 15:58 Ответить
Правильно в усіх чиновників забрати майно бо вони ухиляються від служби в ЗСУ.
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26.05.2025 16:16 Ответить
Подумайте про вашого кардіолога. Йому поставлять клізму, за те, що дозволив вам інтернет.
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26.05.2025 16:20 Ответить
Ооо Ано 👍
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26.05.2025 16:02 Ответить
Сат Рам і Федя СідорєнкоВ, ваш вихід.
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26.05.2025 16:02 Ответить
"Військовослужбовець-громадянин,який проходить військову службу у збройних силах та інших військових формуваннях створених відповідно до законодавства." Відповідно до якого законодавства створено ТЦК СП?
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26.05.2025 16:10 Ответить
Зараз ви дізнаєтесь що ви кацапський бот, ждун та ухилянт.
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26.05.2025 16:18 Ответить
чергвоий спосіб ухилення від мобілізації- 3 роки умовно і гуляй далі на волі
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26.05.2025 16:10 Ответить
Не має чому радіти. Треба розуміти, що вся ця бусифікація і її нелюдське обличчя, часто аморальне, веде до більшого і агресивнішого протистояння. І це кепсько і не дай Бог(
Але хтось мутить цю схему справно😢
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26.05.2025 16:12 Ответить
Останнім часом пішло багато інфовкидів про страждання тцкунів. Того відпи₴дили,тим автівку побили,того порізали. Все,щоб знівелювати беззаконний треш,який вони вчиняють.
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26.05.2025 16:18 Ответить
А піратські черепа навіщо на світері заблюрили?
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26.05.2025 16:16 Ответить
Як завжди на такі новини збігається кодло кацапів,ухилянтів і адвокатів сцикунів. Потім дуже виють коли військові з тцк крутять неадекватів.
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26.05.2025 16:20 Ответить
То вчитель якого побили в Харкові був неадекватом?
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26.05.2025 16:25 Ответить
Ви себе до кого з цих категорій відносите?
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26.05.2025 16:29 Ответить
 
 