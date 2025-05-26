Мужчина ранил ножом военного ТЦК в Черниговской области. Он задержан, - полиция

Правоохранители задержали мужчину, который ударил ножом военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК и СП мужчина, доставленный для проверки документов, совершил нападение на военного и нанес ему телесные повреждения, в частности ножевое ранение предплечья.

Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в больницу, злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 350 УК Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

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