Мужчина ранил ножом военного ТЦК в Черниговской области. Он задержан, - полиция
Правоохранители задержали мужчину, который ударил ножом военнослужащего ТЦК и СП.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК и СП мужчина, доставленный для проверки документов, совершил нападение на военного и нанес ему телесные повреждения, в частности ножевое ранение предплечья.
Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован в больницу, злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Начато уголовное производство по ч.2 ст. 350 УК Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.
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А чому не *********** чи щось таке?
Коли б'ють цивільного, то щось раптом правосуддя сліпне
Ні, в нас всі рівні перед законом. Самому не смішно? Дитячий садок "Козюльки". ТЦКун напевно вже дуже шкодує що зв'язався з тим уркою. Чоловік відсидить свій строк, та вийде. Судячи із фото йому не звикати.
Але хтось мутить цю схему справно😢