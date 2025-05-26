Чоловік поранив ножем військового ТЦК на Чернігівщині. Його затримано, - поліція

Правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив ножем військовослужбовця ТЦК та СП.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"25 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП чоловік, доставлений для перевірки документів, здійснив напад на військового та завдав йому тілесні ушкодження, зокрема ножове поранення передпліччя.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Потерпілого госпіталізовано до лікарні, зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 350 КК УКраїни (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває.

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