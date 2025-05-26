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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік поранив ножем військового ТЦК на Чернігівщині. Його затримано, - поліція

Чоловік поранив ножем військового ТЦК на Чернігівщині

Правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив ножем військовослужбовця ТЦК та СП.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"25 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП чоловік, доставлений для перевірки документів, здійснив напад на військового та завдав йому тілесні ушкодження, зокрема ножове поранення передпліччя.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Потерпілого госпіталізовано до лікарні, зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 350 КК УКраїни (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Досудове розслідування триває.

Також читайте: Полтавський ТЦК заявив про напад на військових групи оповіщення у Кременчуці: двох нападників взято під варту, інших розшукують

Автор: 

напад (1135) ТЦК та СП (622) Чернігівська область (925) Прилуцький район (9)


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Топ коментарі
+4
Дивно.
А чому не *********** чи щось таке?
Коли б'ють цивільного, то щось раптом правосуддя сліпне
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26.05.2025 15:47
+3
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26.05.2025 15:58
+2
А якій саме службовій особі? Хоч один ТЦКун може надати посадове посвідчення державного зразка на законну вимогу громадянина?
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26.05.2025 15:50
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Дивно.
А чому не *********** чи щось таке?
Коли б'ють цивільного, то щось раптом правосуддя сліпне
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26.05.2025 15:47 Відповісти
А якій саме службовій особі? Хоч один ТЦКун може надати посадове посвідчення державного зразка на законну вимогу громадянина?
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26.05.2025 15:50 Відповісти
Ой не того ТЦКуни забусярили, ой не того.
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26.05.2025 15:53 Відповісти
А що, в нас є якись козирні люди, що не повинні захищати батьківщину? Чому цей мундак з ножем вирішив, що він якийсь особливий?
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26.05.2025 15:58 Відповісти
73% вважають себе особливими.
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26.05.2025 16:00 Відповісти
А що, в нас є якись козирні люди, що не повинні захищати батьківщину?

Ні, в нас всі рівні перед законом. Самому не смішно? Дитячий садок "Козюльки". ТЦКун напевно вже дуже шкодує що зв'язався з тим уркою. Чоловік відсидить свій строк, та вийде. Судячи із фото йому не звикати.
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26.05.2025 16:06 Відповісти
Виявилось, що уркаган може станцювати яблочко, не на словах, а на ділі
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26.05.2025 16:15 Відповісти
Вадимир Каракай вважає себе "істіною в послєднєй інстанціі".
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26.05.2025 16:11 Відповісти
а при адмін затриманні поліція не проводить певерхневий огляд? пи*дуни, які мають виключно з поліцією "оповіщувати"
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26.05.2025 15:57 Відповісти
А в Великобританії як відбувається затримання?
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26.05.2025 16:01 Відповісти
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26.05.2025 15:58 Відповісти
Ооо Ано 👍
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26.05.2025 16:02 Відповісти
Сат Рам і Федя СідорєнкоВ, ваш вихід.
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26.05.2025 16:02 Відповісти
"Військовослужбовець-громадянин,який проходить військову службу у збройних силах та інших військових формуваннях створених відповідно до законодавства." Відповідно до якого законодавства створено ТЦК СП?
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26.05.2025 16:10 Відповісти
чергвоий спосіб ухилення від мобілізації- 3 роки умовно і гуляй далі на волі
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26.05.2025 16:10 Відповісти
Не має чому радіти. Треба розуміти, що вся ця бусифікація і її нелюдське обличчя, часто аморальне, веде до більшого і агресивнішого протистояння. І це кепсько і не дай Бог(
Але хтось мутить цю схему справно😢
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26.05.2025 16:12 Відповісти
 
 