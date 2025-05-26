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Новини Фото Уникнення від мобілізації
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Киянка обіцяла за $4 тис. зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК, її затримали, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка за грошову винагороду пообіцяла військовозобов’язаному допомогти пройти ВЛК та "вирішити питання" із зняттям його з розшуку ТЦК.

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Нацполу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 52-річна мешканка Київської області запевняла, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку.

Вартість такої "послуги" вона оцінила в 4 тисячі доларів.

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У Києві жінка обіцяла зняти ухилянта з розшуку ТЦК

Крім того, зловмисниця повідомила, що у майбутньому, за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею 4 тисяч доларів за першу послугу.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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У Києві жінка обіцяла зняти ухилянта з розшуку ТЦК
У Києві жінка обіцяла зняти ухилянта з розшуку ТЦК
У Києві жінка обіцяла зняти ухилянта з розшуку ТЦК

Автор: 

Київ (19618) Нацполіція (15254) ТЦК та СП (622)


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Самий прибутковий ринок в Україні - право на життя рабу, похвилинно(
Як раз вчасно портнов енд компані знищили прокуратуру і «реформували» правоохоронні органи. Небіжчик обіцяв саме це зробити в першу чергу. Справу виконав і заповів друзекам не зупинятися на цьому шляху.
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26.05.2025 16:20 Відповісти
52-летняя жительница Киевской области уверяла, что имеет влияние на работников одного из территориальных центров комплектования

Ну и сколько сейчас дают за "уверяния"? Если она не теща коммисара, то в худшем случае 5 лет за мошенничество. Из текста видно что аферистка развела лоха.
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26.05.2025 18:32 Відповісти
 
 