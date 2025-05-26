Киянка обіцяла за $4 тис. зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК, її затримали, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка за грошову винагороду пообіцяла військовозобов’язаному допомогти пройти ВЛК та "вирішити питання" із зняттям його з розшуку ТЦК.

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Нацполу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 52-річна мешканка Київської області запевняла, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку.

Вартість такої "послуги" вона оцінила в 4 тисячі доларів.

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Крім того, зловмисниця повідомила, що у майбутньому, за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею 4 тисяч доларів за першу послугу.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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