Хотіла завадити мобілізації родича: жінка повідомила про "замінування" ТЦК на Одещині, - поліція

В Одеській області жінка повідомила поліцію про начебто підготовку вибуху в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Таким чином вона намагалася завадити мобілізації свого родича.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини, інформує Цензор.НЕТ.

Про фальшиве мінування ТЦК жінка повідомила відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції.

Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію, проте вибухових пристроїв не виявили.

Громадянку, яка надала неправдиве повідомлення, правоохоронці встановили того ж дня.

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Правопорушницею виявилася 50-річна жителька Татарбунарської територіальної громади. Як з’ясували слідчі, у такий спосіб жінка намагалась не допустити мобілізацію родича, зазначили в поліції.

Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України — неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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