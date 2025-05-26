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Новини Вибухи в ТЦК
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Хотіла завадити мобілізації родича: жінка повідомила про "замінування" ТЦК на Одещині, - поліція

На Одещині жінка погрожувала підірвати ТЦК

В Одеській області жінка повідомила поліцію про начебто підготовку вибуху в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Таким чином вона намагалася завадити мобілізації свого родича.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини, інформує Цензор.НЕТ.

Про фальшиве мінування ТЦК жінка повідомила відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції.

Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію, проте вибухових пристроїв не виявили.

Громадянку, яка надала неправдиве повідомлення, правоохоронці встановили того ж дня.

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Правопорушницею виявилася 50-річна жителька Татарбунарської територіальної громади. Як з’ясували слідчі, у такий спосіб жінка намагалась не допустити мобілізацію родича, зазначили в поліції.

Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України — неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: 

Одеська область (3271) Нацполіція (15254) мобілізація (3093) ТЦК та СП (622) Білгород-Дністровський район (8) Татарбунари (2)


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Топ коментарі
+2
а за кого ця лярва голосувала в 2019 році?

я не те, щоб за ТЦК, я за справедливість - ця лярва зі своїм кацапським зеленським нічим не краща за зелене ТЦК
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26.05.2025 17:31
+2
Татарбунарської територіальної громади - пля, болгари аху їли

що, кращі за людей? руки в ноги - і на фронт
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26.05.2025 17:32
+2
За Зеленського голосували втомлені від АТО, голосували за ;мір в глазах пукіна; та ;хватіт нажіватца на вайнє!;.
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26.05.2025 17:53
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а за кого ця лярва голосувала в 2019 році?

я не те, щоб за ТЦК, я за справедливість - ця лярва зі своїм кацапським зеленським нічим не краща за зелене ТЦК
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26.05.2025 17:31 Відповісти
її заслуги оцінять на росії.
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26.05.2025 17:32 Відповісти
на росії знають, що таке Татарбунарський район Одеської області, це чисте ОПЗЖ і вата
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26.05.2025 17:34 Відповісти
Олександр Іванович Паламарчук її заслуги оцінять на росії.

Ти маєш на увазі, батьки Сирського чи братєльник?
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26.05.2025 17:48 Відповісти
І єрмака також
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26.05.2025 18:05 Відповісти
Татарбунарської територіальної громади - пля, болгари аху їли

що, кращі за людей? руки в ноги - і на фронт
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26.05.2025 17:32 Відповісти
Так, 100%, допоможуть тобі в окопі. Ти на якому напрямку. Вибачаюсь, це ж військова таємниця
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26.05.2025 17:45 Відповісти
це не твоя свиняча справа

ТЦК повинно виловити всіх, хто голосував за зелених мразот в 2019 році і відправити під Бахмут, жінок, стариків і дітей включно
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26.05.2025 17:48 Відповісти
За Зеленського голосували втомлені від АТО, голосували за ;мір в глазах пукіна; та ;хватіт нажіватца на вайнє!;.
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26.05.2025 17:53 Відповісти
Dr Dre #442533 це не твоя свиняча справа

Хамло бидляче, а звідки ти знаєш, що ця жінка голосувала у 2019 році за зелену шмарклю? Чи у вас, тцкунів, генетичні екстрасенсорні здібності?
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26.05.2025 18:03 Відповісти
У вас я бачу високо інтелектуальна розмова з форумчанином.😂😂😂😂😂😂😂😂
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26.05.2025 18:06 Відповісти
Опонента потрібно знати в обличчя
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26.05.2025 18:08 Відповісти
😂😂😂😂😂😂
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26.05.2025 18:22 Відповісти
Це вже тцк - бунт ? Чи ще ні 🤭
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26.05.2025 17:51 Відповісти
То тепер треба родича призначити сапером!
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26.05.2025 17:58 Відповісти
Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію, а підвал знайшли? там дивилися?
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26.05.2025 18:20 Відповісти
Депутатів всіх рівнів на нуль. Досить травити ТЦК та людей друг на друга.
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26.05.2025 18:44 Відповісти
 
 