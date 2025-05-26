Хотіла завадити мобілізації родича: жінка повідомила про "замінування" ТЦК на Одещині, - поліція
В Одеській області жінка повідомила поліцію про начебто підготовку вибуху в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Таким чином вона намагалася завадити мобілізації свого родича.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини, інформує Цензор.НЕТ.
Про фальшиве мінування ТЦК жінка повідомила відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції.
Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію, проте вибухових пристроїв не виявили.
Громадянку, яка надала неправдиве повідомлення, правоохоронці встановили того ж дня.
Правопорушницею виявилася 50-річна жителька Татарбунарської територіальної громади. Як з’ясували слідчі, у такий спосіб жінка намагалась не допустити мобілізацію родича, зазначили в поліції.
Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України — неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
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я не те, щоб за ТЦК, я за справедливість - ця лярва зі своїм кацапським зеленським нічим не краща за зелене ТЦК
Ти маєш на увазі, батьки Сирського чи братєльник?
що, кращі за людей? руки в ноги - і на фронт
ТЦК повинно виловити всіх, хто голосував за зелених мразот в 2019 році і відправити під Бахмут, жінок, стариків і дітей включно
Хамло бидляче, а звідки ти знаєш, що ця жінка голосувала у 2019 році за зелену шмарклю? Чи у вас, тцкунів, генетичні екстрасенсорні здібності?