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Новини Вибухи в ТЦК
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Військовий ТЦК втратив кисть внаслідок вибуху невідомого предмета на Харківщині

Військового ТЦК поранено внаслідок вибуху на Харківщині

Військовий одного з ТЦК на Харківщині дістав важку травму внаслідок вибуху невідомого предмета.

Про це повідомила пресслужба ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть руки. Загроза життю військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військового було переведено з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП.

Наразі причини та обставини події з'ясовуються. Внесено відомості до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Також в ТЦК та СП області проводять додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Читайте: Командування Сухопутних військ розробило правила поведінки для військовослужбовців ТЦК при здійсненні заходів мобілізації, - речник Саранцев

Військового ТЦК поранено внаслідок вибуху на Харківщині

Автор: 

вибух (4507) ТЦК та СП (638) Харківська область (1036)


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"Зазначається, що військового було переведено з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП."

А невже всі тилові підрозділи ремонту, забезпечення та обслуговування укомплектовані на 100% і для цього воїна не знайшлось там місця?
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29.05.2025 15:49 Відповісти
Певно що ні. А як з цим справи у вас в Великобританії? Чи пан з ТОТ під ВПН?
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29.05.2025 15:53 Відповісти
Чому ти крім тупих висерів більш ні на що не здатне? Таким стало чи вродилось?
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29.05.2025 15:58 Відповісти
Я впевнений що ти живеш на ТОТ, Стицько.
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29.05.2025 16:02 Відповісти
Пошел на платное хлебное место. Единое логичное обьяснение
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29.05.2025 15:54 Відповісти
Стицько ти і є стицько дурне
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29.05.2025 15:57 Відповісти
Стицько, тобі вже й бувший фронтовик у ТЦК не довподоби. То ти, та такі як ти, верещите що в ТЦК мають бути тільки війскові з фронту, а не блатота місцева. Зараз вже й фронтовики не підходять. Я так розумію, тобі було б добре якби в Україні зовсім не було воєнкоматів та мобілізації. Та щоб ми скоріше капітулювали.
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29.05.2025 15:58 Відповісти
Де я писав, що в тцк мають служити військові з фронту? В тцк мають працювати жінки.
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29.05.2025 16:00 Відповісти
Стицько просто боїться що ще трохи- і кацапи його мобілізують та відправлять штурмувати якусь заміновану посадку, або ж село, в якому живе дві бабці, та й ті- одна україномовна, а друга глухоніма.
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29.05.2025 16:05 Відповісти
Добре, що ти не бооїшся і готовий штурмувати Варшаву.
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29.05.2025 16:06 Відповісти
Було б добре, якби ти зліз з дивана і пішов на фронт. Тоді б ми точно не капітулювали.
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29.05.2025 16:05 Відповісти
Передали хабар у вигляді взривпакета.
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29.05.2025 15:50 Відповісти
А чего кисть? Ударил кого то по щеке левой? Или пачку долларов помацал из любопытства?))
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29.05.2025 15:55 Відповісти
ПНХ, чмо кацапське.
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29.05.2025 15:59 Відповісти
Ти під ило кацапсяче і тобі подідні вафлесоси тільки погані пащі і можете роззявлять вас треба нищити на рівні з кацапами
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29.05.2025 15:59 Відповісти
Дивись, щоб не вищав ти : "а мене за що?", нищитель сраний.
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29.05.2025 16:07 Відповісти
А до чого тут розповідь про переведення з бойової бригади за станом здоров'я? Взагалі -то той хто реально воював не підбирав би всіляку хрень з землі .
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29.05.2025 16:00 Відповісти
Абсолютно вірно. Схоже, тцкуни знов обісрались. Через деякий час спливе, що той герой ближче 100 кілометрів до фронту не наближався.
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29.05.2025 16:02 Відповісти
Знаєш чому ти кацапська гнида?Бо навіть Стецько написати без помилки не годен.
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29.05.2025 16:07 Відповісти
намагаються надавити на жалість,повернути довіри до потерпілого,але марно,бо ложка дьогтю в діжці з медом робить непотрібом усю діжку,як би не її не розділяти та не вилизувати
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29.05.2025 16:06 Відповісти
Как ловко пропаганда перевела ответственность за бардак и несправедливость в вопросе мобилизации с обнюханного уклониста в кресле верховного главнокомандующего на рядовых исполнителей.
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29.05.2025 16:01 Відповісти
 
 