Військовий ТЦК втратив кисть внаслідок вибуху невідомого предмета на Харківщині
Військовий одного з ТЦК на Харківщині дістав важку травму внаслідок вибуху невідомого предмета.
Про це повідомила пресслужба ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть руки. Загроза життю військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військового було переведено з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП.
Наразі причини та обставини події з'ясовуються. Внесено відомості до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
Також в ТЦК та СП області проводять додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.
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