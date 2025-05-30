Бійка з військовими ТЦК у Кам’янці-Подільському: Сирський доручив службове розслідування
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпорядився провести службове розслідування масової бійки між військовими ТЦК та цивільними у Кам’янці-Подільському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Військової служби правопорядку у ЗСУ.
Нагадаємо, 29 травня близько сотні людей у Кам’янці-Подільському атакували службовий автомобіль мобільної групи оповіщення одного з ТЦК. За інформацією Хмельницького обласного ТЦК та СП, транспортний засіб було пошкоджено, а дії громадян мали "ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ". На місце події прибули правоохоронці для проведення слідчих дій та встановлення осіб порушників.
У Військовій службі правопорядку ЗСУ уточнили, що внаслідок інциденту постраждали як військові, так і цивільні. Серед пошкоджень - службовий транспортний засіб.
"З метою встановлення причин та умов, що сприяли виникненню конфлікту Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання Військовій службі правопорядку Збройних Сил України провести службове розслідування", - йдеться у повідомленні.
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Наче жили ж душа душу...
душа душудуша в душу
Що це за ворже дрг діє в тилу ?
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За 14,05
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За 23,05
Може в тцк?!?!?
"НАЗК виявило порушень на 36,8 млн гривень після перевірок декларацій 18 посадовців ТЦК" Джерело: https://censor.net/ua/n3554678
Всі піда*аси і тільки тцк дартаньяни
Може вже здогадаєтеся, що щось неправильно робите?!?
Беркут ,який бив та калічив - людей - теж виправдовували доки не змінилася влада . Медіаповії та чиновники виправдовували їх ,мовляв - це держслужбовці - і діють в рамках закону.
З ТЦК буде те саме . Після зміни влади - їх злочини перестануть покривати і народ дізнається про їх масштаби ..
Тцк далеко не тягне до рівня військоматів.Там треба вміти з людьми працювати,а не руки викручувати.Та навіть не вміють і того,бо їх ніхто цьому не вчив.
Друга світова не була "довгою війною". Те, що Німеччина програє війну стало абсолютно зрозуміло вже у 1943 році. Тому там війна мала динамічний характер, з масштабними військовими операціями, проривами фронту тощо. Чому це важливо? Тому що така війна має чіткий горизонт закінчення, зрозумілий людям. Що допомагає населенню психологічно та фізично винести страшний тягар війни.
А ось Перша світова була класичною "довгою війною" без горизонту закінчення, зрозумілої для населення стратегії та обгрунтування цієї війни, зате з брутальною мобилізацією. Як наслідок, населення усіх країн-учасниць з часом почало саботувати рішення урядів та самоорганізовуватися для спротиву залучення у цю мясорубку. Солдатські Ради - це ж наслідок першою світової! Ну, а коли саботаж та спроби врегулювати питання через ради та інше, не призвели ні до чого, почалося те, що починається на будь-якій "довгій війні" - масове дезертирство. У російській армії число дезертирів під кінець доросло до 2 млн осіб.
Щось подібне відбувалося і в США під час Вєтнамської війни. Марші матерів, масове спалення повісток призовниками, саботаж, соціальна напруга. Саме тому США після цієї провальної війни взагалі відмінили примусову мобілізацію, ввели контрактне комплектування армії і наразі жоден американський політик навіть не заїкається про можливість когось там кудись мобілізувати.
Це дуже складні питання, я розумію. Ділема між примусовою мобілізацією та контрактною армією у ситуації такої жорстокої війни - це не просто питання справедливості. Це питання виживання. Тим більше - час втрачено. Логічно було починати створювати професійну контрактну армію у 2022-2023 роках, коли добровольці дали час на це. Адже контрактна армія - це СИСТЕМА. Вона включає розгалужену мережу рекрутингу. Систему договорів з урядами інших країн, які б забовязалися не переслідувати контрактників із своїх громадян за найманство, а це - вищий пілотаж дипломатичного корпусу, який ще потрібно мати. Необхідне створення якогось контрактного Фонду та системи підготовки, які потребують залучення справжніх союзників. Тобто, я розумію що це складно і потребує часу. Але у "довгій війні" важливо витримати саме її "довгість". Виграти війни, подібні нашій чи Першій світовій неможливо в силу їх природи. Але можна її "витримати" довше, ніж суперник. І саме для цього потрібна контрактна армія.
Що може теоритично спрацювати у нас зараз? Термінове залучення Україною до військових дій ЧВК. Це дасть час на створення перших контрактних підрозділів, які спочатку замінять найбільш виснажені на фронті. А далі масштабувати контракт на всю армію. Це займе десь рік. Але через рік ми маємо шанс мати зовсім іншу ситуацію і в армії, і в соціумі.