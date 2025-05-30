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Новини Конфлікт із ТЦК
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Бійка з військовими ТЦК у Кам’янці-Подільському: Сирський доручив службове розслідування

Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпорядився провести службове розслідування масової бійки між військовими ТЦК та цивільними у Кам’янці-Подільському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Нагадаємо, 29 травня близько сотні людей у Кам’янці-Подільському атакували службовий автомобіль мобільної групи оповіщення одного з ТЦК. За інформацією Хмельницького обласного ТЦК та СП, транспортний засіб було пошкоджено, а дії громадян мали "ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ". На місце події прибули правоохоронці для проведення слідчих дій та встановлення осіб порушників.

У Військовій службі правопорядку ЗСУ уточнили, що внаслідок інциденту постраждали як військові, так і цивільні. Серед пошкоджень - службовий транспортний засіб.

"З метою встановлення причин та умов, що сприяли виникненню конфлікту Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання Військовій службі правопорядку Збройних Сил України провести службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Сирський Олександр (640) ТЦК та СП (641) Хмельницька область (979) Кам’янець-Подільський район (4) Кам’янець-Подільський (5)


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Топ коментарі
+17
Згоден . Давно потрібно легалізувати право ТЦк бити та хапати будь кого ,хто не прокурор.
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30.05.2025 15:45
+13
Дивина...
Наче жили ж душа душу...
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30.05.2025 15:31
+10
Проводьте заходи на "Козаку" з Браунінгом на горі. І ******* потихше буде.
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30.05.2025 15:31
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Дивина...
Наче жили ж душа душу...
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30.05.2025 15:31 Відповісти
душа душу

душа в душу
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30.05.2025 15:41 Відповісти
Проводьте заходи на "Козаку" з Браунінгом на горі. І ******* потихше буде.
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30.05.2025 15:31 Відповісти
Чивокуня з ростову заборонив. До нього зверталися, як до кращого фахівця з цих питань. Сказав не робити так, бо туди вже не приймуть.
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30.05.2025 15:34 Відповісти
Хто ж цю урку питатиме? Без нього розберемось.
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30.05.2025 15:41 Відповісти
будет контракт 18-50 или опять будет это беззаконие и безнаказанность?
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30.05.2025 15:35 Відповісти
хіба у вас на рассєї відмінили контракти?
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30.05.2025 15:41 Відповісти
шмыгаль, сколько ты можешь воровать контрактные бабки
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30.05.2025 15:46 Відповісти
да не сильно на контракт идут- понимают, мясная бригада и выжить шансов практически нет, если бы много заключили контракт, то об этой перемоге на каждом углу пели, а так -нечего сказать
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30.05.2025 15:52 Відповісти
Сосалище кацапське вас на параші взагалі не питають хто ти і шо ти відловлюють як тварин і на забій в Україну 1 лімон баранів а ще каліки сироти вдови замість місцевих джамшут з равшаном свій гарем з басмачатами приперли то миди тихенько і не п зди
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30.05.2025 16:06 Відповісти
Не звізди,в них все по контракту, їдуть за бабки.але не всі отримують.
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30.05.2025 16:16 Відповісти
По вбивствам військослужбовців ЗСУ в тилу не хоче Сирський провести розслідування?
Що це за ворже дрг діє в тилу ?

https://www.nta.ua/na_rivnenshhini_tilo_zniklogo_mobilizovanogo_znaisli_v_ricci_druzina_pidozriuje_vbivstvo_71937 На Рівненщині тіло зниклого мобілізованого знайшли в річці: дружина підозрює вбивство

За 14,05

https://novosti-n.org/ua/news/CHolovika-mobilizuvaly-u-Luczku-ta-znajshly-mertvym-u-richczi-Mykolayeva-315874 Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва

За 23,05
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30.05.2025 15:39 Відповісти
А що дасть службове розслідування!? Та тільки вчергове встановить безправність військових, які служать в ТЦК.
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30.05.2025 15:42 Відповісти
Згоден . Давно потрібно легалізувати право ТЦк бити та хапати будь кого ,хто не прокурор.
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30.05.2025 15:45 Відповісти
Депутати а Раді щось соплі жують. Не на часі. Як гроші вкрадені легалізувати - вот в чьом вопрос!
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30.05.2025 15:49 Відповісти
Де де той беркут?
Може в тцк?!?!?
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30.05.2025 16:00 Відповісти
Ще одна соска кацапська не рівняй беркутню і тцк *************
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30.05.2025 16:08 Відповісти
Хренова новина. Це вже не випадкові перехожі сваряться з військкомами а сотня чоловіків кидається з кулаками....Силовій мобілізації приходить капут.
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30.05.2025 15:46 Відповісти
Це не силова . Пора вже робити силову, тоді буде тиша. Як в Ізраїлі.
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30.05.2025 17:54 Відповісти
Мудак ! Краще б їхав в СУМИ ....там біда - кацапи наступають!
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30.05.2025 15:50 Відповісти
Там Верховний керує. Сирський хай займетьця наведенням порядку в тилу, мобілізацією та крадіжками.
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30.05.2025 15:55 Відповісти
Бої без правил
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30.05.2025 15:52 Відповісти
А хто в нас самий чесний і ніколи не бреше? -Це керівники тцк!
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30.05.2025 15:53 Відповісти
Це точно, і не лише керівники
"НАЗК виявило порушень на 36,8 млн гривень після перевірок декларацій 18 посадовців ТЦК" Джерело: https://censor.net/ua/n3554678
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30.05.2025 16:37 Відповісти
Авжеж
Всі піда*аси і тільки тцк дартаньяни
Може вже здогадаєтеся, що щось неправильно робите?!?
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30.05.2025 15:58 Відповісти
А де срана поліція? Це її обов'язок і державних адміністрацій доставляти військовозобов'язаних до ТЦК. Війни немає, паліція нє прє дєлах. Може мєнти чогось чекають?
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30.05.2025 15:59 Відповісти
Бурята??
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30.05.2025 16:01 Відповісти
менты не идиоты, они знают чем превышение может обернутся, и клименко знает
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30.05.2025 16:06 Відповісти
Мусорам при любом разкладе ничего не будет - у них карт-бланш из офиса президента.
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30.05.2025 17:05 Відповісти
Продублюю пост ,який видалили.

Беркут ,який бив та калічив - людей - теж виправдовували доки не змінилася влада . Медіаповії та чиновники виправдовували їх ,мовляв - це держслужбовці - і діють в рамках закону.
З ТЦК буде те саме . Після зміни влади - їх злочини перестануть покривати і народ дізнається про їх масштаби ..
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30.05.2025 16:20 Відповісти
Все наслідок того,що ерм через зе розігнав професійні військкомати.
Тцк далеко не тягне до рівня військоматів.Там треба вміти з людьми працювати,а не руки викручувати.Та навіть не вміють і того,бо їх ніхто цьому не вчив.
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30.05.2025 16:37 Відповісти
Ой, не хочуть кріпачки перетворюватись у шкіряні торпеди. А як же влада збирається тоді "воювати десятиліттями"?
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30.05.2025 16:40 Відповісти
Я ще восени-взимку писала тут на цензорі, що найбільша, найважливіша проблема України на поточний момент - це створення контрактної армії. Що це не питання грошей, це питання виживання, у буквальному сенсі цього слова, усієї країни. Тому що історія чітко свідчить: примусова мобілізація добре працює у динамічних, коротко-, середньострокових війнах. Або у війнах, які ведуть сталі деспотії, які мають внутрішні армії для примусу населення. У довгострокових війнах груба примусова мобілізація стає фактором внутрішньої дестабілізації країни і основним тригером населення.
Друга світова не була "довгою війною". Те, що Німеччина програє війну стало абсолютно зрозуміло вже у 1943 році. Тому там війна мала динамічний характер, з масштабними військовими операціями, проривами фронту тощо. Чому це важливо? Тому що така війна має чіткий горизонт закінчення, зрозумілий людям. Що допомагає населенню психологічно та фізично винести страшний тягар війни.
А ось Перша світова була класичною "довгою війною" без горизонту закінчення, зрозумілої для населення стратегії та обгрунтування цієї війни, зате з брутальною мобилізацією. Як наслідок, населення усіх країн-учасниць з часом почало саботувати рішення урядів та самоорганізовуватися для спротиву залучення у цю мясорубку. Солдатські Ради - це ж наслідок першою світової! Ну, а коли саботаж та спроби врегулювати питання через ради та інше, не призвели ні до чого, почалося те, що починається на будь-якій "довгій війні" - масове дезертирство. У російській армії число дезертирів під кінець доросло до 2 млн осіб.
Щось подібне відбувалося і в США під час Вєтнамської війни. Марші матерів, масове спалення повісток призовниками, саботаж, соціальна напруга. Саме тому США після цієї провальної війни взагалі відмінили примусову мобілізацію, ввели контрактне комплектування армії і наразі жоден американський політик навіть не заїкається про можливість когось там кудись мобілізувати.

Це дуже складні питання, я розумію. Ділема між примусовою мобілізацією та контрактною армією у ситуації такої жорстокої війни - це не просто питання справедливості. Це питання виживання. Тим більше - час втрачено. Логічно було починати створювати професійну контрактну армію у 2022-2023 роках, коли добровольці дали час на це. Адже контрактна армія - це СИСТЕМА. Вона включає розгалужену мережу рекрутингу. Систему договорів з урядами інших країн, які б забовязалися не переслідувати контрактників із своїх громадян за найманство, а це - вищий пілотаж дипломатичного корпусу, який ще потрібно мати. Необхідне створення якогось контрактного Фонду та системи підготовки, які потребують залучення справжніх союзників. Тобто, я розумію що це складно і потребує часу. Але у "довгій війні" важливо витримати саме її "довгість". Виграти війни, подібні нашій чи Першій світовій неможливо в силу їх природи. Але можна її "витримати" довше, ніж суперник. І саме для цього потрібна контрактна армія.
Що може теоритично спрацювати у нас зараз? Термінове залучення Україною до військових дій ЧВК. Це дасть час на створення перших контрактних підрозділів, які спочатку замінять найбільш виснажені на фронті. А далі масштабувати контракт на всю армію. Це займе десь рік. Але через рік ми маємо шанс мати зовсім іншу ситуацію і в армії, і в соціумі.
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30.05.2025 17:14 Відповісти
І цей скоро відосики шпіляти буде? А якби не оголосив, що дав доручення, то що, відповідні органи дупу б не підняли?
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30.05.2025 17:22 Відповісти
Стадо все правильно зробило! Лупцювати їх! Заважають не помічати війну.
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30.05.2025 17:52 Відповісти
 
 