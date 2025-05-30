Бійка з військовими ТЦК у Кам’янці-Подільському: Сирський доручив службове розслідування

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпорядився провести службове розслідування масової бійки між військовими ТЦК та цивільними у Кам’янці-Подільському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Нагадаємо, 29 травня близько сотні людей у Кам’янці-Подільському атакували службовий автомобіль мобільної групи оповіщення одного з ТЦК. За інформацією Хмельницького обласного ТЦК та СП, транспортний засіб було пошкоджено, а дії громадян мали "ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ". На місце події прибули правоохоронці для проведення слідчих дій та встановлення осіб порушників.

У Військовій службі правопорядку ЗСУ уточнили, що внаслідок інциденту постраждали як військові, так і цивільні. Серед пошкоджень - службовий транспортний засіб.

"З метою встановлення причин та умов, що сприяли виникненню конфлікту Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання Військовій службі правопорядку Збройних Сил України провести службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

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