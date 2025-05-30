Бійка цивільних із військовими ТЦК у Кам’янці-Подільському: відкрито 2 кримінальних провадження

Унаслідок масової бійки між цивільними й військовослужбовцями ТЦК та СП, що сталася 29 травня у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині, відкрили два кримінальних провадження.

Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Під час заходів оповіщення районним ТЦК і СП між військовими та кількома десятками місцевих мешканців виник конфлікт, у ході якого громадяни перерізали шини автомобіля та створили блокаду. Під час спроби покинути військовими місце стався наїзд на двох людей", - пояснила Юлія Шевченко.

За її словами, унаслідок цього 65-річна жінка та 51-річний чоловік були травмовані.

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У спецпрокуратурі додали, що за вказаним фактом зареєстровано два кримінальні провадження:

ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують).

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону зазначила, наразі вживаються заходи для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин інциденту.

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Нагадаємо, 29 травня близько сотні людей у Кам’янці-Подільському атакували службовий автомобіль мобільної групи оповіщення одного з ТЦК.

За інформацією Хмельницького обласного ТЦК та СП, транспортний засіб було пошкоджено, а дії громадян мали "ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ". На місце події прибули правоохоронці для проведення слідчих дій та встановлення осіб порушників.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпорядився провести службове розслідування масової бійки між військовими ТЦК та цивільними у Кам’янці-Подільському.

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