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Новини Конфлікт із ТЦК
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Бійка цивільних із військовими ТЦК у Кам’янці-Подільському: відкрито 2 кримінальних провадження

Конфлікт із ТЦК у Кам’янці-Подільському: відкрито кримінальні справи

Унаслідок масової бійки між цивільними й військовослужбовцями ТЦК та СП, що сталася 29 травня у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині, відкрили два кримінальних провадження.

Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Під час заходів оповіщення районним ТЦК і СП між військовими та кількома десятками місцевих мешканців виник конфлікт, у ході якого громадяни перерізали шини автомобіля та створили блокаду. Під час спроби покинути військовими місце стався наїзд на двох людей", - пояснила Юлія Шевченко.

За її словами, унаслідок цього 65-річна жінка та 51-річний чоловік були травмовані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійка з військовими ТЦК у Кам’янці-Подільському: Сирський доручив службове розслідування

У спецпрокуратурі додали, що за вказаним фактом зареєстровано два кримінальні провадження:

  • ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
  • ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують).

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону зазначила, наразі вживаються заходи для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин інциденту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття військовослужбовця ТЦК на Львівщині: двох нападників відправили під домашній арешт

Нагадаємо, 29 травня близько сотні людей у Кам’янці-Подільському атакували службовий автомобіль мобільної групи оповіщення одного з ТЦК.

За інформацією Хмельницького обласного ТЦК та СП, транспортний засіб було пошкоджено, а дії громадян мали "ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ". На місце події прибули правоохоронці для проведення слідчих дій та встановлення осіб порушників.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розпорядився провести службове розслідування масової бійки між військовими ТЦК та цивільними у Кам’янці-Подільському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черкаський ТЦК про конфлікт: Військовослужбовці терцентру діяли в межах чинного законодавства

Автор: 

конфлікт (452) прокуратура (3697) ТЦК та СП (641) Хмельницька область (979) Кам’янець-Подільський (5)


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Топ коментарі
+11
Одного запакували, по іншим проїхались. "Молодці".
А люди певно не дуже хочуть помирати за отаке...
"Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте або після їхнього звільнення, або до призначення Джерело: https://censor.net/ua/n3555199
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30.05.2025 17:31
+6
До "працівники ТЦК" і "військовослужбовці ТЦК" додалися "представники ЗСУ"
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30.05.2025 17:38
+6
Всім хто піднімає руку на військових по 12 років і на відновлення країни. Дешева робоча сила.
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30.05.2025 17:47
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Одного запакували, по іншим проїхались. "Молодці".
А люди певно не дуже хочуть помирати за отаке...
"Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, який забороняє НАЗК перевіряти майно посадовців, набуте або після їхнього звільнення, або до призначення Джерело: https://censor.net/ua/n3555199
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30.05.2025 17:31 Відповісти
і ....таа-даам.....винні всі крім свинорилих котиків,холопи бунтують і кидаються під колеса,нанасячи собі травми.
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30.05.2025 17:40 Відповісти
Безкарність від привладних зеленського щодо злочинів проти ВІЙСЬКОВИХ, спонукає до вжиття більш дієвих заходів ВІЙСЬКОВИМИ!,
Їх, портновські служки в мантіях, не захищають!
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30.05.2025 17:32 Відповісти
Блюванув
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30.05.2025 17:34 Відповісти
До "працівники ТЦК" і "військовослужбовці ТЦК" додалися "представники ЗСУ"
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30.05.2025 17:38 Відповісти
Всім хто піднімає руку на військових по 12 років і на відновлення країни. Дешева робоча сила.
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30.05.2025 17:47 Відповісти
Не переживай, щойно буде можливість тут залишаться лише літні, чиновники і поліцейські. Коли покладеш зуби на полицю з пенсією в 500 грн (якщо до того часу її не відмінять) - згадай про свій коментар. Продовжуй будувати країну мрії 🙈
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30.05.2025 19:06 Відповісти
2 статьи - одна на тех кто блокировал, другая на тех кто наехал на них. С такой слабой властью, которая не способна обеспечить виполнение своих законов, невозможно победить в войне. В єтом случае ТЦКшники должні біли открівать огонь на поражение, но они даже табельное с собой не берут зная что их всегда сделают крайними. Если Зеленский не способен создать законодательній фундамент под мобилизационніе мероприятия, то может пусть тогда он со своей зеленой партией идет если не на фронт, то хотя бі в ТЦК поработать?
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30.05.2025 17:47 Відповісти
Що там з розслідуванням вбивст військослужбовців -мобілізованих з Луцька та Рівного в цьому місяці?
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30.05.2025 17:50 Відповісти
Думаю, що з такими оруелівськими трактуваннями подій наступний випадок буде в же в областному центрі чоловік на 500, якщо не більше.
В епоху мобільного інтернету уже давно неможливо всратися і звинуватити весь світ навколо, що від нього смердить.
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30.05.2025 18:01 Відповісти
а про избитого хлопца тцкашниками ничего не говорят))))
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30.05.2025 18:09 Відповісти
то все огріхи мобілізації,буває десь передавили,стараються котики,треба пробачати...
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30.05.2025 18:37 Відповісти
военный не имеет права и пальцем дотрагиваться до гражданского, и где возбуждение дела против тцк? людей держат за быдло, они забыли 2013год
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30.05.2025 18:41 Відповісти
вони як раз не забули,вони роблять все щоб цього не було,залякують,ломають суспільство,насаджують безперечну правоту на насилля тцк та поліції, арміявірамова -сіють розбрат.......
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30.05.2025 18:58 Відповісти
Стенфордський тюремний експеримент поцікавтеся,це один с прикладів
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30.05.2025 19:00 Відповісти
"организований спротив". це прекрасно. Оце оповистили
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30.05.2025 18:12 Відповісти
Вау!
Крутяк! Давненько не було такого масштабного екшен-движу!
Й хто кому?!
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30.05.2025 18:17 Відповісти
А якщо діяти у рамках закону? Проводити оповіщення з поліцією і ввімкненими боді-камерами? На вимогу громадян показувати всі, передбачені законом посвідчення і документи? Не пробували? А якщо при спробі плкинути мфсце пригоди тебе оточили громадяни України, то чому замімть виклику патрульної поліцвї потрібно скоювати наїзди на громадян? Де поліція діалогу? Невже у можновладців нема відчуття, що твкі речі, які відбувпються все частіше, призведуть до бунтів і безчинмьв і чтм скористаються справжні провокатори і диверсанти? Чи власне оце неадекватне реагування - це і є свідома диверсія? Комусь потрібно війни у тилу? Раз влада сама прийняла закон і вмтановила порядок процедури, то чому не дотримуватись прийнятого? Не задовільняє закон - змінюйте, у вас же більшість є. Але раз прийняли - виконуйте! Досить підставляти армію і громадян, стараючись свідоио, чи несвідомо зіштовхувати їх лобами.
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30.05.2025 18:21 Відповісти
силовики просто думають що вони безкарні і безсмертні.
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30.05.2025 18:22 Відповісти
та забувають що форму носиш не вічно,а пам"ять на зло вічна,особливо приправлена болю чи смертю близьких,та і карма як би до неї не відносилися вміє доганяти не сховаєшся
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30.05.2025 18:41 Відповісти
Вони не думають,вони знають,що вони безкарні!
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30.05.2025 19:17 Відповісти
Звісно,краще роками,родинами,кланами займатися контрабандою лісу,бурштину,цигарок ніж захищати Батьківщину. Таким тваринам,що москалі,що інопланетяни прийдуть до України лише би жерти, розмножуватися та заробляти...
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30.05.2025 18:21 Відповісти
от дурко, а де ти у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині ці поклади із кордоном знайшов?
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30.05.2025 20:00 Відповісти
Яке перешкоджання військовим ,коли військові не мають права підходити до цивільних ауууу оркиииии ау!
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30.05.2025 18:33 Відповісти
Ці ТЦКовці (у процесі пакування хлопця) заподіяли шкоду двом жінкам. Одній зламали обидві руки.
Далі була людська реакція.
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30.05.2025 18:36 Відповісти
бидло в формі рахує інакше,бо стаття виглядала інакше з боку справедливості
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30.05.2025 18:43 Відповісти
На Рашці цим протестантам би ноги-руки переламали та відправили років на 25 у Сибір.
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30.05.2025 18:50 Відповісти
На тій самій де контрактник отримує під 80к$ на вході? В яку добровільно пішло >100к на контракт? Ох уж ці диванні теоретики
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30.05.2025 19:00 Відповісти
І не тільки там , а й будь-якій країні , де йде війна .
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30.05.2025 19:04 Відповісти
Ну так ****** у рашку?? Я не хочу ж , шоп зелені робили тутіі і без війни: наіхати на бабку з дідом - це кримінал, якого не дадуть тим мудакам, а це пахне Росією!!
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30.05.2025 19:15 Відповісти
🤡, що НКВД та СП, що поліція.

"Перешкоджання законній діяльності", ключове слово ЗАКОННІЙ. Як ці шляхи збираються доводити в суді законність заштовхування силою людини в буса - загадка.

Оливки також не відстають, 2 некоректні статті. Умисний наїзд на людей це давно стало "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту..."? Питання риторичне, причини також всім відомі.
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30.05.2025 18:59 Відповісти
питання,чого їм вміняють як простим громадян а не службовців??там інші статті та покарання
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30.05.2025 19:03 Відповісти
Так,згоден - умисний наїзд на людину,це замах на вбивство,а не порушення ПДД!
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30.05.2025 19:21 Відповісти
Тяжкі тілесні, альо? Військовим кримінал дадуть???
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30.05.2025 19:13 Відповісти
Одни и те же персонажи на разных ветках возмущаются Небзденей, который требует, что б Украина остановила мобилизацию, и дурагонят на тцк, которые пытаются хоть как то эту мобилизацию проводить.
так кто вы, лахтинские тролли?
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30.05.2025 19:28 Відповісти
 
 