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Новини Побиття військового
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Побиття військовослужбовця ТЦК на Львівщині: двох нападників відправили під домашній арешт

Побиття військового у Нововму Роздолі: запобіжні заходи нападникам

Двом нападникам, які побили військовослужбовця ТЦК у місті Новий Розділ Львівської області, суд обрав запобіжні заходи.

Про це в коментарі виданню "hromadske" повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, одному з них Миколаївський районний суд Львівської області призначив цілодобовий домашній арешт, другому — нічний домашній арешт.

Щодо інших учасників інциденту триває слідство.

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Нагадаємо, 22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що напередодні у місті Новий Розділ невідомі спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцю Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік був доставлений до лікарні.

28 травня в поліції Львівської області повідомили, що встановили зловмисників, які побили військовослужбовця на Львівщині. Ними виявилися чотири жителі Нового Роздолу віком від 29 до 39 років.

Двом із них повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб. Їм загрожує до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Автор: 

побиття (949) прокуратура (3697) запобіжний захід (496) ТЦК та СП (641) Львівська область (2456) Новий Розділ (2)


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Топ коментарі
+11
Ти вже відкинувся зі штрафбату, чи поки ще звідти пишеш?))
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30.05.2025 16:11
+10
Краще цих двох сцикунів відправити на фронт в штрафбат.
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30.05.2025 16:07
+8
а що там насправді було? в працівника ТЦК при зверненні до громадянина для перевірки документів повинна бути вімкнута бодікамера. відео з бодікамери немає . так що "невсе так однозначно"
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30.05.2025 16:17
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Краще цих двох сцикунів відправити на фронт в штрафбат.
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30.05.2025 16:07 Відповісти
Ти вже відкинувся зі штрафбату, чи поки ще звідти пишеш?))
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30.05.2025 16:11 Відповісти
А може їх зовсім вигнати з країни, позбавивши громадянства?
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30.05.2025 16:11 Відповісти
Злочинців карати треба а не виписувати премії.
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30.05.2025 16:16 Відповісти
Так вони з великою радістю на це погодяться .
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30.05.2025 16:51 Відповісти
Бити ТЦКовців - це нонсенс!
Не повинна ж коняка їздити верхи на людях, а нарід - грабувати можновдадців!
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30.05.2025 16:11 Відповісти
можновдадців
можновладців
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30.05.2025 16:13 Відповісти
А-ха-х. Нічний домашній...
Львівська прокуратура схоже вже резюме в ФСИН подала. Який же пи'здець...
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30.05.2025 16:11 Відповісти
а що там насправді було? в працівника ТЦК при зверненні до громадянина для перевірки документів повинна бути вімкнута бодікамера. відео з бодікамери немає . так що "невсе так однозначно"
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30.05.2025 16:17 Відповісти
Їм загрожує до п'яти років обмеження волі.
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30.05.2025 16:18 Відповісти
А чому не кажуть причини побиття?
А сам постраждалий ТЦКшник в інтерв'ю Еспрессо заявив, що вони підійшли до інваліда ветерана війни.
І почали його шмонати.
А люди які були поруч, виступили на захист ветерана ЗСУ і почали фізично впливати на ТЦКшників.
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30.05.2025 16:21 Відповісти
Суди по всіх справах так швидко працюють , чи лише там де постраждали ТЦКшники ...?
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30.05.2025 16:34 Відповісти
А от про антимайданівске чмо Серюню Воловика (це герой з Харківського ОТЦК) так нічого і не чутно
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30.05.2025 16:53 Відповісти
Дрібне *********** , йому , інкримінують ...поки що
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30.05.2025 17:01 Відповісти
нормально так - домашний арест за нападение на военнослужащего во время войны. Интересно, в СССР во время войны с Германией тоже можно было бить военнослужащих красной армии - да расстреляли бы на месте. И правильно делали. Украина точно воююет?
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30.05.2025 17:20 Відповісти
 
 