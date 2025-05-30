Побиття військовослужбовця ТЦК на Львівщині: двох нападників відправили під домашній арешт
Двом нападникам, які побили військовослужбовця ТЦК у місті Новий Розділ Львівської області, суд обрав запобіжні заходи.
Про це в коментарі виданню "hromadske" повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, одному з них Миколаївський районний суд Львівської області призначив цілодобовий домашній арешт, другому — нічний домашній арешт.
Щодо інших учасників інциденту триває слідство.
Нагадаємо, 22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що напередодні у місті Новий Розділ невідомі спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцю Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік був доставлений до лікарні.
28 травня в поліції Львівської області повідомили, що встановили зловмисників, які побили військовослужбовця на Львівщині. Ними виявилися чотири жителі Нового Роздолу віком від 29 до 39 років.
Двом із них повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб. Їм загрожує до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Не повинна ж коняка їздити верхи на людях, а нарід - грабувати можновдадців!
можновдадців
можновладців
Львівська прокуратура схоже вже резюме в ФСИН подала. Який же пи'здець...
А сам постраждалий ТЦКшник в інтерв'ю Еспрессо заявив, що вони підійшли до інваліда ветерана війни.
І почали його шмонати.
А люди які були поруч, виступили на захист ветерана ЗСУ і почали фізично впливати на ТЦКшників.