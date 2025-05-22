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Новини Побиття військового
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Побили ветерана війни - військовослужбовця ТЦК: на Львівщині затримано вісьмох чоловіків

побиття

У місті Новий Розділ Львівської області група з близько восьми чоловіків жорстоко побила добровольця, ветерана війни та військовослужбовця ТЦК і СП Нестора Дидика.

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався ввечері 21 травня під час виконання ним службових обов’язків із оповіщення військовозобов’язаних. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справу екскерівників ТЦК на Рівненщині, які допомагали ухилятися від мобілізації, передано до суду, - ДБР. ФОТОрепортаж

За офіційною інформацією, близько 23:00 на проспекті Шевченка Дидик звернувся до цивільного чоловіка з проханням пред’явити військово-облікові документи. У відповідь отримав хамство та образи. За кілька хвилин до місця підійшла група осіб, які повалили військового на землю та почали бити його ногами по голові. Напад припинився лише після втручання інших військовослужбовців.

Дидика госпіталізували із гематомами на обличчі та переломом ребер. Остаточний діагноз уточнюється. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 122 ККУ - умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Повідомляється, що Нестор Дидик - учасник Революції Гідності, з 2022 року служив добровольцем у лавах 103-ї окремої бригади ТрО, брав участь у боях на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Через стан здоров’я переведений до територіального центру комплектування. У ТЦК зазначили, що сьогодні його життю загрожують "не ворожі кулі, а кулаки своїх".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розпилив газ під час перевірки документів у Львові: військового ТЦК та поліцейського госпіталізовано, чоловіка затримано

Автор: 

побиття (947) ТЦК та СП (622) Львівська область (2449)


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Топ коментарі
+35
За напад на працівника ТЦК при виконанні треба садити пожиттєво з конфіскацією майна.
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22.05.2025 14:55
+32
Сажальшик, пересажай вначале тех, кто мародерит на военном бюджете Украины! Кто разворовывал гуманитарную помощь, кто бракованные боеприпасы в ЗСУ поставляет!
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22.05.2025 15:06
+22
кацапські боти, фас !

чи невдобно вийшло - побили ТЦКашника-ветерана ?
ну, чого мовчимо ?

.
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22.05.2025 14:55
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близько 23:00 ?
заходи оповіщення проводить група оповіщення, ще й з поліцією
просто ТЦК працівник вирішив побикувати трошки вечором.
але це ніяк не виправдовує насильство з групи інших биків..
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22.05.2025 15:08 Відповісти
Підлога Маккартні , скажи, а в російській армії ти служитимеш?
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22.05.2025 15:56 Відповісти
Я ні в якій армії служити не збираюсь і не буду.
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22.05.2025 15:57 Відповісти
Наївний хлопчик...
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22.05.2025 15:59 Відповісти
Он як. З тих хто вірить в ;русскіх освободітєлєй;. Шибать ти лайно. Чомусь вважав тебе нормальним. А ти просто прикацаплене лайно...
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22.05.2025 16:04 Відповісти
06.03.2022 новина. Так що невідомо що з тими людьми.
Але не хвилюйся. Ти житимеш. Отримаєш російське громадянство, їздитимеш на заробітки до Москви.
Мене інше хвилює. Як я міг так помилитися в людині?
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22.05.2025 16:10 Відповісти
Так чому ж тебе цікавить мобілізація? Ти ж ні до чого не причетний. Чи причетний до ухилянтської індустрії? То ти через Тису лохів за 10 к. баксів відправляєш? Чи ти лише для піару в збільшені розцінок за послуги? Ха ха ха.
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22.05.2025 16:39 Відповісти
Так вот ты какой, северный алень.
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22.05.2025 17:25 Відповісти
З якого переляку він вимагав показати йому документи? Вони навіть в законі на прописані тцк, от якби не проводив заходи оповіщення а просто пройшов би мимо то ніхто нікого не чіпляв.
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22.05.2025 15:09 Відповісти
Беручі до уваги які казкарі працюють в тцк, не здивуюся що він десь біля генделя царя увімкнув.
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22.05.2025 15:15 Відповісти
скоріш за все
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22.05.2025 15:16 Відповісти
Для вас ухилянтів справа як завжди в ткашниках. Це просто примітивно. Суть статті що отим ідіотами ухилянтам впаяють по 5 років. Якщо по нормальному все оформити. Ха ха ха.
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22.05.2025 15:56 Відповісти
Нелегко тримати австрійський фронт?
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22.05.2025 15:59 Відповісти
Так обговорення статті і тупорилих майбутніх зеків. До чого тут прапорець старлінка? Ха ха ха.
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22.05.2025 16:29 Відповісти
Ха ха ха теж старлінк додає?
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22.05.2025 16:35 Відповісти
І не тільки. Ха ха ха.
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22.05.2025 16:40 Відповісти
Цього матадора іспанський бик копнув під дупу, що аж до Австрії залетів. Тепер звідти патякає.
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22.05.2025 16:01 Відповісти
Ухилянти крім чогось примітивного ніколи не не можуть сказати. Так ? Ха ха ха.
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22.05.2025 16:30 Відповісти
Да как вы смеете!!!!!
Эти восемь пострадавших перспективный лохторат вислюка.
В оп так думают.
Но эти же первые и сольют вислюка с дерьмаком.
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22.05.2025 15:15 Відповісти
Якась херня!В 23-00 сам оповіщує,без поліції,а таке буває?Якусь версію дуже тупу склепали.Брехня!!!
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22.05.2025 15:15 Відповісти
Найімовірніше інвалід-тцкашник трохи прибухнув і вирішив доколупатись до людини,адже вони проводять "оповіщення" зграями,в супроводі поліції.
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22.05.2025 21:31 Відповісти
А поліція разом з Дідиком була? Це ж вона повинна вимагати документи,чи як? Знову тцк зшили білими нитками якусь мутну історію.
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22.05.2025 15:17 Відповісти
Нам, хто тут давно, ВЛК вже більшості пишуть "придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти"
Дехто переводиться ближче додому - дослужувати в ТЦК.
Але вважаю це поганою ідеєю.
Краще тоді кудись в взвод охорони, в "групу здоров'я".
Яке ще ТЦК?
Щодня бачити навколо себе ні разу не бойових штафірок та безліч обісцяних, але при тому агресивних ухилянтів?
Краще залишатися на нулі, ніж таке.
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22.05.2025 15:17 Відповісти
треба о 23 вже спати лягати, а не "оповіщувати" біля генделиків громадян...
завтра ж новий робочий день зранку, а ТЦКун не виспався
був без поліції - проводив незаконні дії, а точніше - до..копався до компанії дорослих чоловіків вночі

а все це - "доброволець", "учасник", "жорстоко напали" - то треба закони виконувати і дотримуватися

що там із "самогубцями" у стінах ТЦК, що із побиттям заброньованих/з відстрочками?!
де результати?
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22.05.2025 15:18 Відповісти
комендантська година на Львівщині є?
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22.05.2025 15:38 Відповісти
є з 00 до 5
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22.05.2025 16:17 Відповісти
виродки кончені !
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22.05.2025 15:20 Відповісти
А кажуть що в Україні закінчились мужики. А оно от як, зачепиш одного і з нір восьмеро вилазить. А на авторинку Чапаєвка щоранку стоїть пара сотень бугаїв, але ТЦК чомусь ловить калік по полікліннікам і під магазинами.
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22.05.2025 15:22 Відповісти
Собака может укусить. Ловят овец. Логично же.
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22.05.2025 15:27 Відповісти
3,2,1...і доброволець дивним чином перетворюється,тадам,в чергового титушку!Шановні,ви з армією стикались? Там за станом здоров'я щоб тебе перевели десь,тим більше в таке грошовите місце.....,не смішно. і такі да,доброволець-в тцк? вєрім!!!!1
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22.05.2025 15:24 Відповісти
спочатку потрібно найти таку камеру..
де разом сидять захисники з ухил*янтами..
знаєте де?
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22.05.2025 15:42 Відповісти
А, ну якщо мова про захисників, то таких камер, сподіваюся, немає. Та й чого б їм сидіти з тецекашниками і ухилянтами.
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22.05.2025 15:59 Відповісти
звичайно, тцкашники, ухи*лянти та захисники.. це різні категорії..
тцкашники роблять з ухи*лянтів захисників..
ухил*янти - звичайно проти..,
бо захищатись не хочуть..

але хто садить в тюоьму захисників?
звичайно що ух*илянти..
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22.05.2025 16:18 Відповісти
"але хто садить в тюоьму захисників?
звичайно що ух*илянти.."

100% ви праві, така вже наша правоохоронна система
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22.05.2025 16:20 Відповісти
Червінський сидів марченко сидів гофіцери яких тягають за харсківський прорив кацапів сидять.
це так що на повершні.
а ще були 2 підора які везли бк та застрелили копа...
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22.05.2025 16:19 Відповісти
І ще- я так розумію, він сам оповіщував? Бо по версії тцк виходить,що сам.Теж, звичайно,віримо
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22.05.2025 15:26 Відповісти
кращий захисто,завчасний напад.....
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22.05.2025 15:32 Відповісти
Все це наслідки безголового галасуванія в 2019-му.,кого до влади привели? От і маємо. Не була країна підготовлена до війни, не був запроваджений стан війни, нічого не організовано для відбиття агресора, одні хрипосики, відосики, імітація дій з боку наших зверхників. Слава Богу ЗСУ не дали знищити країну…
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22.05.2025 15:37 Відповісти
ЗЄля де твої шанувальники голосуни за слуг кремля, чи всі уже добровольці в ЗСУ з грошима із офшорів? Чи у може здриснули з чесно награбованими за кордон? Ось що бує, коли несправедливість і корупція слуг -уродів перетворила священний захист Батьківщини на покарання і приниження. Дєрмак з Татаровим гарно відпрацювали на своїх кремлівських босів.
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22.05.2025 15:44 Відповісти
Не асоціюйте захист Батьківщини з бубочками. Вони ніякого відношення до оборони не мають. Головний ухилянт бубочка дозволяє іншим ухилянтам займатися тим чим кожен бажає. Є побиття. Є підозрювані. Буде суд і буде вирок. Ха ха ха.
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22.05.2025 15:59 Відповісти
Автсрійський обронцю, надія і опора наша....
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22.05.2025 16:02 Відповісти
Ти з якого окопа виліз. Чи танку? Ти про ВПН чув шось?
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22.05.2025 16:04 Відповісти
Ой. Тєлєпортація))
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22.05.2025 16:05 Відповісти
І австрійський і госдепівський, і литовський прапор був. І ще там якийсь. Ха ха ха.
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22.05.2025 16:14 Відповісти
Ці 2 півня постійно в парі працюють в таких новинах, можливо 1 бот з шизою роздвоєння особистості,
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22.05.2025 16:32 Відповісти
Скажіть, ви довго будете мантру співати про «поганих ухилянтів» та не бачити проблєму? Одними заборонами та показовими «стратами ухилянтів» та нагородженням ТЦК за доблєсну службу ви робите отше гірше. Совок. На жаль так буде ставати все частіше, бо ви хочете все заборонити, замість попереджати проблему.
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22.05.2025 16:03 Відповісти
Проблема в тому що для 8 ухилянтів буде кримінальна справа. Ха ха ха.
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22.05.2025 16:15 Відповісти
як тим 2 підорам що співпрацювали з кацапами у Бучі при окупації ?
хахахаха
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22.05.2025 16:22 Відповісти
Ці 8 так само будуть співпрацювати,коли русня їх н.розділ окупує
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22.05.2025 16:34 Відповісти
може так а може і ні.
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22.05.2025 16:38 Відповісти
Так це ж добре, що вони проявляються таким чином. Воїн видужає, а ці 8 я б розгрібати завали від польотів би заставив. Років так по десять кожному. За безкоштовно. Ха ха ха.
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22.05.2025 16:45 Відповісти
Загроза від "своїх"? Тамбовський вовк їм свій. За такі дії- Карний кодекс,держслужбовець при виконанні службових обов'язків. Максимальний термін!
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22.05.2025 16:03 Відповісти
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22.05.2025 16:10 Відповісти
Так держслужбовець, чи вiйськовослужбовець?
Ви вже там якось визначтесь, бо кожен мае своi повноваження, права та обов'язки, i на вiдмiну вiд цивiльних "ухилянтiв", як ви iх звете - може дiяти лише в iх межах.
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22.05.2025 17:58 Відповісти
Міхаіл, досить фантазій.
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22.05.2025 19:34 Відповісти
В 23.00 выполнял служебные обязанности, попросил предъявить документы у гражданина?
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22.05.2025 16:20 Відповісти
В гендель без черги ліз
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22.05.2025 17:01 Відповісти
Он воно як, а сторінкою раніше ТЦК побили військового - то все гаразд.
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22.05.2025 16:30 Відповісти
А во Львовской области разве не комендантский час в 23.00?
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22.05.2025 16:31 Відповісти
Ціле відділення штурмовиків- добровольців.
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22.05.2025 16:45 Відповісти
ТЦКшникі повинні сидіти в ТЦК і займатись паперовою роботою, а не ходити чи їздити по вулицях викрадати людей, їх бити та провокувати.
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22.05.2025 16:46 Відповісти
Якщо тобі щось не подобаєтсья то можеш іти ***** пісюн газірований!
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22.05.2025 18:02 Відповісти
мені дуже не подобаються підпольські шмати- гнилі,голохвості пацюки-біженці! ці чуваки настільки говнисті і нікчемні,що дивує чому ця купка польського лайна вважає себе людиною ще й намагається послати кудись УКРАЇНЦЯ ...ця купка говна і бидло господарче дивиться на самого плюгавого поляка,як на божество але тут ,на форумі,ця купка лайна,анонімно,корчить із себе гонорового шляхтича...ця купка лайна вельми кумедна..
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22.05.2025 18:16 Відповісти
Діма, Юра каже правду.
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22.05.2025 19:32 Відповісти
Скільки ще таких "Додиків" треба госпіталізувати, щоб Зеленський зрозумів - пора закінчувати з цими "оповіщеннями"???
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22.05.2025 16:53 Відповісти
Заробив грошенят за день .Набухалось і почало пальці веєром розкидувати ?
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22.05.2025 17:00 Відповісти
Ухилянтська сволота,як шакали,8 проти 1....
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22.05.2025 17:00 Відповісти
Ну да, обычно 8 людоловов на 1 человека. А тут решили играть по их правилам. Не понравилось.
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22.05.2025 19:04 Відповісти
Ну це ж Львівська обл. Там жє живуть одни патриоти ( як вони стверджують). Це ж вам не схід.
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22.05.2025 17:18 Відповісти
Карма )))))
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22.05.2025 17:41 Відповісти
Підари напали на військослужбовця ЗСУ!
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22.05.2025 17:49 Відповісти
Яке бойове завдання пiдтверджене наказом виконував вiйськовослужбовець в 23 ночi у мирному мiстi бiля цивiльних?
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22.05.2025 18:00 Відповісти
а що,хіба військовослужбовців можна бити у вісьмох?Чи ти тих підарів захищаєш ?
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22.05.2025 19:00 Відповісти
Ти не путай, ТЦКашника з військовим.
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22.05.2025 19:28 Відповісти
Ну ухилянтiв же можна бити вчотирьох. А це знаеш ли, гра в двое ворiт. I почали ii доречi, не цивiльнi.

Втiм треба дiзнатись подробицi, i не вiд Андерсенiв з ТЦК. А то буде як в гiдропарку - пiксель спробував цапанути малолiтку, отримав лящей вiд ii друганiв.

Тобто за твоею версiею, ТЦКшник серед ночi, один без групи оповiщення, без полiцейського, вирiшив оповicтити про щось там, перехожого мужика?

А я тобi кажу, що ТЦКшник бухий вдупель, подрався з собутильником, а наутро видумав собi вiдмазу, щоб не йти на роботу.

Якщо я неправий - будь-ласка, вiдео з нагрудних камер групи оповiщення на базу, i питання буде закрите. Воно ж е, так? Це ж військослужбовцi ЗСУ, а значить дiють виключно в межах повноважень.
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22.05.2025 19:30 Відповісти
Ти часом не підар з ТЦК?
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22.05.2025 19:29 Відповісти
Ти тцкуна з військовими не плутай
.
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23.05.2025 05:07 Відповісти
У виродків так багато енергії так що на фронті ************
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22.05.2025 18:33 Відповісти
Оце правда. Вiйськових кабанчикiв з ТЦК ж треба комусь захищати
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22.05.2025 19:32 Відповісти
В 23:00 перевіряв документи? Оповіщення?
Думаю заробив, те що шукав.
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22.05.2025 19:26 Відповісти
Ну як завжди, ще і мабудь батько 100 дітей, доречі а що там той тецекуниякиц вчителя побив ? Його вже посадили ? Останній раз бачив фото де він собі гуляє 🤔
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22.05.2025 20:32 Відповісти
ти диви, який працьовитий ТЦКун!

в 23.00, насравши на закони, три роки в темі, військовий *********** до цивільних
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22.05.2025 23:33 Відповісти
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