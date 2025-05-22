Побили ветерана війни - військовослужбовця ТЦК: на Львівщині затримано вісьмох чоловіків
У місті Новий Розділ Львівської області група з близько восьми чоловіків жорстоко побила добровольця, ветерана війни та військовослужбовця ТЦК і СП Нестора Дидика.
Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався ввечері 21 травня під час виконання ним службових обов’язків із оповіщення військовозобов’язаних.
За офіційною інформацією, близько 23:00 на проспекті Шевченка Дидик звернувся до цивільного чоловіка з проханням пред’явити військово-облікові документи. У відповідь отримав хамство та образи. За кілька хвилин до місця підійшла група осіб, які повалили військового на землю та почали бити його ногами по голові. Напад припинився лише після втручання інших військовослужбовців.
Дидика госпіталізували із гематомами на обличчі та переломом ребер. Остаточний діагноз уточнюється. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 122 ККУ - умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.
Повідомляється, що Нестор Дидик - учасник Революції Гідності, з 2022 року служив добровольцем у лавах 103-ї окремої бригади ТрО, брав участь у боях на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Через стан здоров’я переведений до територіального центру комплектування. У ТЦК зазначили, що сьогодні його життю загрожують "не ворожі кулі, а кулаки своїх".
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заходи оповіщення проводить група оповіщення, ще й з поліцією
просто ТЦК працівник вирішив побикувати трошки вечором.
але це ніяк не виправдовує насильство з групи інших биків..
Але не хвилюйся. Ти житимеш. Отримаєш російське громадянство, їздитимеш на заробітки до Москви.
Мене інше хвилює. Як я міг так помилитися в людині?
Эти восемь пострадавших перспективный лохторат вислюка.
В оп так думают.
Но эти же первые и сольют вислюка с дерьмаком.
Дехто переводиться ближче додому - дослужувати в ТЦК.
Але вважаю це поганою ідеєю.
Краще тоді кудись в взвод охорони, в "групу здоров'я".
Яке ще ТЦК?
Щодня бачити навколо себе ні разу не бойових штафірок та безліч обісцяних, але при тому агресивних ухилянтів?
Краще залишатися на нулі, ніж таке.
завтра ж новий робочий день зранку, а ТЦКун не виспався
був без поліції - проводив незаконні дії, а точніше - до..копався до компанії дорослих чоловіків вночі
а все це - "доброволець", "учасник", "жорстоко напали" - то треба закони виконувати і дотримуватися
що там із "самогубцями" у стінах ТЦК, що із побиттям заброньованих/з відстрочками?!
де результати?
де разом сидять захисники з ухил*янтами..
знаєте де?
тцкашники роблять з ухи*лянтів захисників..
ухил*янти - звичайно проти..,
бо захищатись не хочуть..
але хто садить в тюоьму захисників?
звичайно що ух*илянти..
звичайно що ух*илянти.."
100% ви праві, така вже наша правоохоронна система
це так що на повершні.
а ще були 2 підора які везли бк та застрелили копа...
хахахаха
Ви вже там якось визначтесь, бо кожен мае своi повноваження, права та обов'язки, i на вiдмiну вiд цивiльних "ухилянтiв", як ви iх звете - може дiяти лише в iх межах.
Втiм треба дiзнатись подробицi, i не вiд Андерсенiв з ТЦК. А то буде як в гiдропарку - пiксель спробував цапанути малолiтку, отримав лящей вiд ii друганiв.
Тобто за твоею версiею, ТЦКшник серед ночi, один без групи оповiщення, без полiцейського, вирiшив оповicтити про щось там, перехожого мужика?
А я тобi кажу, що ТЦКшник бухий вдупель, подрався з собутильником, а наутро видумав собi вiдмазу, щоб не йти на роботу.
Якщо я неправий - будь-ласка, вiдео з нагрудних камер групи оповiщення на базу, i питання буде закрите. Воно ж е, так? Це ж військослужбовцi ЗСУ, а значить дiють виключно в межах повноважень.
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Думаю заробив, те що шукав.
в 23.00, насравши на закони, три роки в темі, військовий *********** до цивільних