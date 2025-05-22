Побили ветерана війни - військовослужбовця ТЦК: на Львівщині затримано вісьмох чоловіків

У місті Новий Розділ Львівської області група з близько восьми чоловіків жорстоко побила добровольця, ветерана війни та військовослужбовця ТЦК і СП Нестора Дидика.

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався ввечері 21 травня під час виконання ним службових обов’язків із оповіщення військовозобов’язаних.

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За офіційною інформацією, близько 23:00 на проспекті Шевченка Дидик звернувся до цивільного чоловіка з проханням пред’явити військово-облікові документи. У відповідь отримав хамство та образи. За кілька хвилин до місця підійшла група осіб, які повалили військового на землю та почали бити його ногами по голові. Напад припинився лише після втручання інших військовослужбовців.

Дидика госпіталізували із гематомами на обличчі та переломом ребер. Остаточний діагноз уточнюється. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 122 ККУ - умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Повідомляється, що Нестор Дидик - учасник Революції Гідності, з 2022 року служив добровольцем у лавах 103-ї окремої бригади ТрО, брав участь у боях на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Через стан здоров’я переведений до територіального центру комплектування. У ТЦК зазначили, що сьогодні його життю загрожують "не ворожі кулі, а кулаки своїх".

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