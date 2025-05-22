РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10514 посетителей онлайн
Новости Избиение военного на реабилитации
10 602 195

Избили ветерана войны - военнослужащего ТЦК: во Львовской области задержаны восемь мужчин

побиття

В городе Новый Роздол Львовской области группа из около восьми мужчин жестоко избила добровольца, ветерана войны и военнослужащего ТЦК и СП Нестора Дыдыка.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 21 мая во время выполнения им служебных обязанностей по оповещению военнообязанных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело экс-руководителей ТЦК в Ровенской области, которые помогали уклоняться от мобилизации, передано в суд, - ГБР. ФОТОрепортаж

По официальной информации, около 23:00 на проспекте Шевченко Дыдык обратился к гражданскому мужчине с просьбой предъявить военно-учетные документы. В ответ получил хамство и оскорбления. Через несколько минут к месту подошла группа лиц, которые повалили военного на землю и начали бить его ногами по голове. Нападение прекратилось только после вмешательства других военнослужащих.

Дыдыка госпитализировали с гематомами на лице и переломом ребер. Окончательный диагноз уточняется. Полиция открыла уголовное производство по статье 122 УКУ - умышленное телесное повреждение средней тяжести.

Сообщается, что Нестор Дыдык - участник Революции Достоинства, с 2022 года служил добровольцем в рядах 103-й отдельной бригады ТрО, участвовал в боях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. По состоянию здоровья переведен в территориальный центр комплектования. В ТЦК отметили, что сегодня его жизни угрожают "не вражеские пули, а кулаки своих".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Распылил газ во время проверки документов во Львове: военный ТЦК и полицейский госпитализированы, мужчина задержан

Автор: 

избиение (9810) ТЦК (576) Львовская область (2924) Стрыйский район (18) Новый Роздол (2)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
За напад на працівника ТЦК при виконанні треба садити пожиттєво з конфіскацією майна.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:55
+32
Сажальшик, пересажай вначале тех, кто мародерит на военном бюджете Украины! Кто разворовывал гуманитарную помощь, кто бракованные боеприпасы в ЗСУ поставляет!
показать весь комментарий
22.05.2025 15:06
+22
кацапські боти, фас !

чи невдобно вийшло - побили ТЦКашника-ветерана ?
ну, чого мовчимо ?

.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
близько 23:00 ?
заходи оповіщення проводить група оповіщення, ще й з поліцією
просто ТЦК працівник вирішив побикувати трошки вечором.
але це ніяк не виправдовує насильство з групи інших биків..
показать весь комментарий
22.05.2025 15:08 Ответить
Підлога Маккартні , скажи, а в російській армії ти служитимеш?
показать весь комментарий
22.05.2025 15:56 Ответить
Я ні в якій армії служити не збираюсь і не буду.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:57 Ответить
Наївний хлопчик...
показать весь комментарий
22.05.2025 15:59 Ответить
Он як. З тих хто вірить в ;русскіх освободітєлєй;. Шибать ти лайно. Чомусь вважав тебе нормальним. А ти просто прикацаплене лайно...
показать весь комментарий
22.05.2025 16:04 Ответить
06.03.2022 новина. Так що невідомо що з тими людьми.
Але не хвилюйся. Ти житимеш. Отримаєш російське громадянство, їздитимеш на заробітки до Москви.
Мене інше хвилює. Як я міг так помилитися в людині?
показать весь комментарий
22.05.2025 16:10 Ответить
Так чому ж тебе цікавить мобілізація? Ти ж ні до чого не причетний. Чи причетний до ухилянтської індустрії? То ти через Тису лохів за 10 к. баксів відправляєш? Чи ти лише для піару в збільшені розцінок за послуги? Ха ха ха.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:39 Ответить
Так вот ты какой, северный алень.
показать весь комментарий
22.05.2025 17:25 Ответить
З якого переляку він вимагав показати йому документи? Вони навіть в законі на прописані тцк, от якби не проводив заходи оповіщення а просто пройшов би мимо то ніхто нікого не чіпляв.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:09 Ответить
Беручі до уваги які казкарі працюють в тцк, не здивуюся що він десь біля генделя царя увімкнув.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:15 Ответить
скоріш за все
показать весь комментарий
22.05.2025 15:16 Ответить
Для вас ухилянтів справа як завжди в ткашниках. Це просто примітивно. Суть статті що отим ідіотами ухилянтам впаяють по 5 років. Якщо по нормальному все оформити. Ха ха ха.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:56 Ответить
Нелегко тримати австрійський фронт?
показать весь комментарий
22.05.2025 15:59 Ответить
Так обговорення статті і тупорилих майбутніх зеків. До чого тут прапорець старлінка? Ха ха ха.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:29 Ответить
Ха ха ха теж старлінк додає?
показать весь комментарий
22.05.2025 16:35 Ответить
І не тільки. Ха ха ха.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:40 Ответить
Цього матадора іспанський бик копнув під дупу, що аж до Австрії залетів. Тепер звідти патякає.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:01 Ответить
Ухилянти крім чогось примітивного ніколи не не можуть сказати. Так ? Ха ха ха.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:30 Ответить
Да как вы смеете!!!!!
Эти восемь пострадавших перспективный лохторат вислюка.
В оп так думают.
Но эти же первые и сольют вислюка с дерьмаком.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:15 Ответить
Якась херня!В 23-00 сам оповіщує,без поліції,а таке буває?Якусь версію дуже тупу склепали.Брехня!!!
показать весь комментарий
22.05.2025 15:15 Ответить
Найімовірніше інвалід-тцкашник трохи прибухнув і вирішив доколупатись до людини,адже вони проводять "оповіщення" зграями,в супроводі поліції.
показать весь комментарий
22.05.2025 21:31 Ответить
А поліція разом з Дідиком була? Це ж вона повинна вимагати документи,чи як? Знову тцк зшили білими нитками якусь мутну історію.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:17 Ответить
Нам, хто тут давно, ВЛК вже більшості пишуть "придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти"
Дехто переводиться ближче додому - дослужувати в ТЦК.
Але вважаю це поганою ідеєю.
Краще тоді кудись в взвод охорони, в "групу здоров'я".
Яке ще ТЦК?
Щодня бачити навколо себе ні разу не бойових штафірок та безліч обісцяних, але при тому агресивних ухилянтів?
Краще залишатися на нулі, ніж таке.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:17 Ответить
треба о 23 вже спати лягати, а не "оповіщувати" біля генделиків громадян...
завтра ж новий робочий день зранку, а ТЦКун не виспався
був без поліції - проводив незаконні дії, а точніше - до..копався до компанії дорослих чоловіків вночі

а все це - "доброволець", "учасник", "жорстоко напали" - то треба закони виконувати і дотримуватися

що там із "самогубцями" у стінах ТЦК, що із побиттям заброньованих/з відстрочками?!
де результати?
показать весь комментарий
22.05.2025 15:18 Ответить
комендантська година на Львівщині є?
показать весь комментарий
22.05.2025 15:38 Ответить
є з 00 до 5
показать весь комментарий
22.05.2025 16:17 Ответить
виродки кончені !
показать весь комментарий
22.05.2025 15:20 Ответить
А кажуть що в Україні закінчились мужики. А оно от як, зачепиш одного і з нір восьмеро вилазить. А на авторинку Чапаєвка щоранку стоїть пара сотень бугаїв, але ТЦК чомусь ловить калік по полікліннікам і під магазинами.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:22 Ответить
Собака может укусить. Ловят овец. Логично же.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:27 Ответить
3,2,1...і доброволець дивним чином перетворюється,тадам,в чергового титушку!Шановні,ви з армією стикались? Там за станом здоров'я щоб тебе перевели десь,тим більше в таке грошовите місце.....,не смішно. і такі да,доброволець-в тцк? вєрім!!!!1
показать весь комментарий
22.05.2025 15:24 Ответить
спочатку потрібно найти таку камеру..
де разом сидять захисники з ухил*янтами..
знаєте де?
показать весь комментарий
22.05.2025 15:42 Ответить
А, ну якщо мова про захисників, то таких камер, сподіваюся, немає. Та й чого б їм сидіти з тецекашниками і ухилянтами.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:59 Ответить
звичайно, тцкашники, ухи*лянти та захисники.. це різні категорії..
тцкашники роблять з ухи*лянтів захисників..
ухил*янти - звичайно проти..,
бо захищатись не хочуть..

але хто садить в тюоьму захисників?
звичайно що ух*илянти..
показать весь комментарий
22.05.2025 16:18 Ответить
"але хто садить в тюоьму захисників?
звичайно що ух*илянти.."

100% ви праві, така вже наша правоохоронна система
показать весь комментарий
22.05.2025 16:20 Ответить
Червінський сидів марченко сидів гофіцери яких тягають за харсківський прорив кацапів сидять.
це так що на повершні.
а ще були 2 підора які везли бк та застрелили копа...
показать весь комментарий
22.05.2025 16:19 Ответить
І ще- я так розумію, він сам оповіщував? Бо по версії тцк виходить,що сам.Теж, звичайно,віримо
показать весь комментарий
22.05.2025 15:26 Ответить
кращий захисто,завчасний напад.....
показать весь комментарий
22.05.2025 15:32 Ответить
Все це наслідки безголового галасуванія в 2019-му.,кого до влади привели? От і маємо. Не була країна підготовлена до війни, не був запроваджений стан війни, нічого не організовано для відбиття агресора, одні хрипосики, відосики, імітація дій з боку наших зверхників. Слава Богу ЗСУ не дали знищити країну…
показать весь комментарий
22.05.2025 15:37 Ответить
ЗЄля де твої шанувальники голосуни за слуг кремля, чи всі уже добровольці в ЗСУ з грошима із офшорів? Чи у може здриснули з чесно награбованими за кордон? Ось що бує, коли несправедливість і корупція слуг -уродів перетворила священний захист Батьківщини на покарання і приниження. Дєрмак з Татаровим гарно відпрацювали на своїх кремлівських босів.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:44 Ответить
Не асоціюйте захист Батьківщини з бубочками. Вони ніякого відношення до оборони не мають. Головний ухилянт бубочка дозволяє іншим ухилянтам займатися тим чим кожен бажає. Є побиття. Є підозрювані. Буде суд і буде вирок. Ха ха ха.
показать весь комментарий
22.05.2025 15:59 Ответить
Автсрійський обронцю, надія і опора наша....
показать весь комментарий
22.05.2025 16:02 Ответить
Ти з якого окопа виліз. Чи танку? Ти про ВПН чув шось?
показать весь комментарий
22.05.2025 16:04 Ответить
Ой. Тєлєпортація))
показать весь комментарий
22.05.2025 16:05 Ответить
І австрійський і госдепівський, і литовський прапор був. І ще там якийсь. Ха ха ха.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:14 Ответить
Ці 2 півня постійно в парі працюють в таких новинах, можливо 1 бот з шизою роздвоєння особистості,
показать весь комментарий
22.05.2025 16:32 Ответить
Скажіть, ви довго будете мантру співати про «поганих ухилянтів» та не бачити проблєму? Одними заборонами та показовими «стратами ухилянтів» та нагородженням ТЦК за доблєсну службу ви робите отше гірше. Совок. На жаль так буде ставати все частіше, бо ви хочете все заборонити, замість попереджати проблему.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:03 Ответить
Проблема в тому що для 8 ухилянтів буде кримінальна справа. Ха ха ха.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:15 Ответить
як тим 2 підорам що співпрацювали з кацапами у Бучі при окупації ?
хахахаха
показать весь комментарий
22.05.2025 16:22 Ответить
Ці 8 так само будуть співпрацювати,коли русня їх н.розділ окупує
показать весь комментарий
22.05.2025 16:34 Ответить
може так а може і ні.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:38 Ответить
Так це ж добре, що вони проявляються таким чином. Воїн видужає, а ці 8 я б розгрібати завали від польотів би заставив. Років так по десять кожному. За безкоштовно. Ха ха ха.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:45 Ответить
Загроза від "своїх"? Тамбовський вовк їм свій. За такі дії- Карний кодекс,держслужбовець при виконанні службових обов'язків. Максимальний термін!
показать весь комментарий
22.05.2025 16:03 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2025 16:10 Ответить
Так держслужбовець, чи вiйськовослужбовець?
Ви вже там якось визначтесь, бо кожен мае своi повноваження, права та обов'язки, i на вiдмiну вiд цивiльних "ухилянтiв", як ви iх звете - може дiяти лише в iх межах.
показать весь комментарий
22.05.2025 17:58 Ответить
Міхаіл, досить фантазій.
показать весь комментарий
22.05.2025 19:34 Ответить
В 23.00 выполнял служебные обязанности, попросил предъявить документы у гражданина?
показать весь комментарий
22.05.2025 16:20 Ответить
В гендель без черги ліз
показать весь комментарий
22.05.2025 17:01 Ответить
Он воно як, а сторінкою раніше ТЦК побили військового - то все гаразд.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:30 Ответить
А во Львовской области разве не комендантский час в 23.00?
показать весь комментарий
22.05.2025 16:31 Ответить
Ціле відділення штурмовиків- добровольців.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:45 Ответить
ТЦКшникі повинні сидіти в ТЦК і займатись паперовою роботою, а не ходити чи їздити по вулицях викрадати людей, їх бити та провокувати.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:46 Ответить
Якщо тобі щось не подобаєтсья то можеш іти ***** пісюн газірований!
показать весь комментарий
22.05.2025 18:02 Ответить
мені дуже не подобаються підпольські шмати- гнилі,голохвості пацюки-біженці! ці чуваки настільки говнисті і нікчемні,що дивує чому ця купка польського лайна вважає себе людиною ще й намагається послати кудись УКРАЇНЦЯ ...ця купка говна і бидло господарче дивиться на самого плюгавого поляка,як на божество але тут ,на форумі,ця купка лайна,анонімно,корчить із себе гонорового шляхтича...ця купка лайна вельми кумедна..
показать весь комментарий
22.05.2025 18:16 Ответить
Діма, Юра каже правду.
показать весь комментарий
22.05.2025 19:32 Ответить
Скільки ще таких "Додиків" треба госпіталізувати, щоб Зеленський зрозумів - пора закінчувати з цими "оповіщеннями"???
показать весь комментарий
22.05.2025 16:53 Ответить
Заробив грошенят за день .Набухалось і почало пальці веєром розкидувати ?
показать весь комментарий
22.05.2025 17:00 Ответить
Ухилянтська сволота,як шакали,8 проти 1....
показать весь комментарий
22.05.2025 17:00 Ответить
Ну да, обычно 8 людоловов на 1 человека. А тут решили играть по их правилам. Не понравилось.
показать весь комментарий
22.05.2025 19:04 Ответить
Ну це ж Львівська обл. Там жє живуть одни патриоти ( як вони стверджують). Це ж вам не схід.
показать весь комментарий
22.05.2025 17:18 Ответить
Карма )))))
показать весь комментарий
22.05.2025 17:41 Ответить
Підари напали на військослужбовця ЗСУ!
показать весь комментарий
22.05.2025 17:49 Ответить
Яке бойове завдання пiдтверджене наказом виконував вiйськовослужбовець в 23 ночi у мирному мiстi бiля цивiльних?
показать весь комментарий
22.05.2025 18:00 Ответить
а що,хіба військовослужбовців можна бити у вісьмох?Чи ти тих підарів захищаєш ?
показать весь комментарий
22.05.2025 19:00 Ответить
Ти не путай, ТЦКашника з військовим.
показать весь комментарий
22.05.2025 19:28 Ответить
Ну ухилянтiв же можна бити вчотирьох. А це знаеш ли, гра в двое ворiт. I почали ii доречi, не цивiльнi.

Втiм треба дiзнатись подробицi, i не вiд Андерсенiв з ТЦК. А то буде як в гiдропарку - пiксель спробував цапанути малолiтку, отримав лящей вiд ii друганiв.

Тобто за твоею версiею, ТЦКшник серед ночi, один без групи оповiщення, без полiцейського, вирiшив оповicтити про щось там, перехожого мужика?

А я тобi кажу, що ТЦКшник бухий вдупель, подрався з собутильником, а наутро видумав собi вiдмазу, щоб не йти на роботу.

Якщо я неправий - будь-ласка, вiдео з нагрудних камер групи оповiщення на базу, i питання буде закрите. Воно ж е, так? Це ж військослужбовцi ЗСУ, а значить дiють виключно в межах повноважень.
показать весь комментарий
22.05.2025 19:30 Ответить
Ти часом не підар з ТЦК?
показать весь комментарий
22.05.2025 19:29 Ответить
Ти тцкуна з військовими не плутай
.
показать весь комментарий
23.05.2025 05:07 Ответить
У виродків так багато енергії так що на фронті ************
показать весь комментарий
22.05.2025 18:33 Ответить
Оце правда. Вiйськових кабанчикiв з ТЦК ж треба комусь захищати
показать весь комментарий
22.05.2025 19:32 Ответить
В 23:00 перевіряв документи? Оповіщення?
Думаю заробив, те що шукав.
показать весь комментарий
22.05.2025 19:26 Ответить
Ну як завжди, ще і мабудь батько 100 дітей, доречі а що там той тецекуниякиц вчителя побив ? Його вже посадили ? Останній раз бачив фото де він собі гуляє 🤔
показать весь комментарий
22.05.2025 20:32 Ответить
ти диви, який працьовитий ТЦКун!

в 23.00, насравши на закони, три роки в темі, військовий *********** до цивільних
показать весь комментарий
22.05.2025 23:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 