Избили ветерана войны - военнослужащего ТЦК: во Львовской области задержаны восемь мужчин
В городе Новый Роздол Львовской области группа из около восьми мужчин жестоко избила добровольца, ветерана войны и военнослужащего ТЦК и СП Нестора Дыдыка.
Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел вечером 21 мая во время выполнения им служебных обязанностей по оповещению военнообязанных.
По официальной информации, около 23:00 на проспекте Шевченко Дыдык обратился к гражданскому мужчине с просьбой предъявить военно-учетные документы. В ответ получил хамство и оскорбления. Через несколько минут к месту подошла группа лиц, которые повалили военного на землю и начали бить его ногами по голове. Нападение прекратилось только после вмешательства других военнослужащих.
Дыдыка госпитализировали с гематомами на лице и переломом ребер. Окончательный диагноз уточняется. Полиция открыла уголовное производство по статье 122 УКУ - умышленное телесное повреждение средней тяжести.
Сообщается, что Нестор Дыдык - участник Революции Достоинства, с 2022 года служил добровольцем в рядах 103-й отдельной бригады ТрО, участвовал в боях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. По состоянию здоровья переведен в территориальный центр комплектования. В ТЦК отметили, что сегодня его жизни угрожают "не вражеские пули, а кулаки своих".
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заходи оповіщення проводить група оповіщення, ще й з поліцією
просто ТЦК працівник вирішив побикувати трошки вечором.
але це ніяк не виправдовує насильство з групи інших биків..
Але не хвилюйся. Ти житимеш. Отримаєш російське громадянство, їздитимеш на заробітки до Москви.
Мене інше хвилює. Як я міг так помилитися в людині?
Эти восемь пострадавших перспективный лохторат вислюка.
В оп так думают.
Но эти же первые и сольют вислюка с дерьмаком.
Дехто переводиться ближче додому - дослужувати в ТЦК.
Але вважаю це поганою ідеєю.
Краще тоді кудись в взвод охорони, в "групу здоров'я".
Яке ще ТЦК?
Щодня бачити навколо себе ні разу не бойових штафірок та безліч обісцяних, але при тому агресивних ухилянтів?
Краще залишатися на нулі, ніж таке.
завтра ж новий робочий день зранку, а ТЦКун не виспався
був без поліції - проводив незаконні дії, а точніше - до..копався до компанії дорослих чоловіків вночі
а все це - "доброволець", "учасник", "жорстоко напали" - то треба закони виконувати і дотримуватися
що там із "самогубцями" у стінах ТЦК, що із побиттям заброньованих/з відстрочками?!
де результати?
де разом сидять захисники з ухил*янтами..
знаєте де?
тцкашники роблять з ухи*лянтів захисників..
ухил*янти - звичайно проти..,
бо захищатись не хочуть..
але хто садить в тюоьму захисників?
звичайно що ух*илянти..
звичайно що ух*илянти.."
100% ви праві, така вже наша правоохоронна система
це так що на повершні.
а ще були 2 підора які везли бк та застрелили копа...
хахахаха
Ви вже там якось визначтесь, бо кожен мае своi повноваження, права та обов'язки, i на вiдмiну вiд цивiльних "ухилянтiв", як ви iх звете - може дiяти лише в iх межах.
Втiм треба дiзнатись подробицi, i не вiд Андерсенiв з ТЦК. А то буде як в гiдропарку - пiксель спробував цапанути малолiтку, отримав лящей вiд ii друганiв.
Тобто за твоею версiею, ТЦКшник серед ночi, один без групи оповiщення, без полiцейського, вирiшив оповicтити про щось там, перехожого мужика?
А я тобi кажу, що ТЦКшник бухий вдупель, подрався з собутильником, а наутро видумав собi вiдмазу, щоб не йти на роботу.
Якщо я неправий - будь-ласка, вiдео з нагрудних камер групи оповiщення на базу, i питання буде закрите. Воно ж е, так? Це ж військослужбовцi ЗСУ, а значить дiють виключно в межах повноважень.
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Думаю заробив, те що шукав.
в 23.00, насравши на закони, три роки в темі, військовий *********** до цивільних