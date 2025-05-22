Избили ветерана войны - военнослужащего ТЦК: во Львовской области задержаны восемь мужчин

В городе Новый Роздол Львовской области группа из около восьми мужчин жестоко избила добровольца, ветерана войны и военнослужащего ТЦК и СП Нестора Дыдыка.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 21 мая во время выполнения им служебных обязанностей по оповещению военнообязанных.

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По официальной информации, около 23:00 на проспекте Шевченко Дыдык обратился к гражданскому мужчине с просьбой предъявить военно-учетные документы. В ответ получил хамство и оскорбления. Через несколько минут к месту подошла группа лиц, которые повалили военного на землю и начали бить его ногами по голове. Нападение прекратилось только после вмешательства других военнослужащих.

Дыдыка госпитализировали с гематомами на лице и переломом ребер. Окончательный диагноз уточняется. Полиция открыла уголовное производство по статье 122 УКУ - умышленное телесное повреждение средней тяжести.

Сообщается, что Нестор Дыдык - участник Революции Достоинства, с 2022 года служил добровольцем в рядах 103-й отдельной бригады ТрО, участвовал в боях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. По состоянию здоровья переведен в территориальный центр комплектования. В ТЦК отметили, что сегодня его жизни угрожают "не вражеские пули, а кулаки своих".

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