Дело экс-руководителей ТЦК в Ривненской области, которые помогали уклоняться от мобилизации, передано в суд, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР завершили расследование в отношении бывших руководителей Ривненских областного и районного ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.





По данным следствия, чиновники организовали схему, которая позволила ориентировочно полусотне военнообязанных избежать мобилизации. Они также принимали меры, чтобы эти лица не были объявлены в розыск. Оба фигуранта уволены с должностей. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Как отмечается, бывший руководитель районного ТЦК признал вину, ему назначено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком. Бывший глава областного центра вины не признает. В период досудебного расследования обоим избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в рамках другого уголовного производства эти же должностные лица обвиняются в избиении подчиненного, незаконном обогащении и хранении наркотиков. По совокупности преступлений им грозит до 12 лет заключения, тогда как новая квалификация - от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщили, что задержан глава Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк. В его телефоне обнаружили видео с издевательством над подчиненным.

Позже в ГБР рассказали, что задержали руководителей областного и районного военкоматов Ривненской области.

