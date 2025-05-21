"Дезертирство под ключ за 60 тыс. грн": будут судить супругов, которые устроили "семейный бизнес", - ГБР. ФОТО

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении адвоката и его жены - сотрудницы правоохранительного органа, которые помогали военнослужащим дезертировать за деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

Как работала схема?

По данным следствия, семейная пара системно предоставляла комплексную "услугу" для военнослужащих - "дезертирство под ключ".







Информация о "волшебном" адвокате, который, якобы, лишает обязанности защищать Родину, распространялась по "сарафанному радио" в воинских частях. Когда военнослужащий звонил адвокату, тот обещал за деньги помочь ему самовольно покинуть часть и потом осуществлять полное юридическое сопровождение в случае необходимости.

Помогала ему жена - работница правоохранительного органа, которая имела доступ к закрытой информации о блокпостах и паролях.

Пользуясь служебным удостоверением женщины, супруги забирали военных на собственном авто и обеспечивали им беспрепятственный проезд к местам, где те впоследствии скрывались от службы.

Услуги злоумышленников стоили до 60 тыс. грн с одного человека.

Читайте также: "Продажа" справки о непригодности к службе за $25 тыс.: задержан военный на Тернопольщине, - ГБР. ФОТО

Также следствие установило, что жена передавала своему мужу-адвокату данные из закрытой информационной базы об инцидентах с ТЦК для поиска новых "клиентов".

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали адвоката во время получения денег от очередного беглеца.

Также были задержаны трое дезертиров, которые с помощью супругов покинули военные части и скрывались в Запорожье.

Что участникам схемы грозит?

Адвокат и его жена обвиняются в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и содействии дезертирству (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Кроме того, женщина обвиняется в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины). Из рядов правоохранительного органа она уволена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $11 000 переправлял уклонистов в Молдову: в Одесской области задержали водителя, - ГПСУ. ФОТО

Трое военнослужащих обвиняются в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.