"Дезертирство під ключ за 60 тис. грн": судитимуть подружжя, яке влаштувало "сімейний бізнес", - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвоката та його дружини - працівниці правоохоронного органу, які допомагали військовослужбовцям дезертувати за гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скерований до суду.

Як працювала схема?

За даними слідства, сімейна пара системно надавала комплексну "послугу" для військовослужбовців - "дезертирство під ключ".







Інформація про "чарівного" адвоката, який, нібито, позбавляє обов’язку захищати Батьківщину, ширилася "сарафанним радіо" у військових частинах. Коли військовослужбовець дзвонив адвокату, той обіцяв за гроші допомогти йому самовільно залишити частину та потім здійснювати повний юридичний супровід у разі потреби.

Допомагала йому дружина - працівниця правоохоронного органу, яка мала доступ до закритої інформації щодо блокпостів та паролів.

Користуючись службовим посвідченням жінки, подружжя забирало військових на власному авто та забезпечувало їм безперешкодний проїзд до місць, де ті згодом переховувались від служби.

Послуги зловмисників коштували до 60 тис. грн з однієї особи.

Читайте також: "Продаж" довідки про непридатність до служби за $25 тис.: затримано військового на Тернопільщині, - ДБР. ФОТО

Також слідство встановило, що дружина передавала своєму чоловіку-адвокату дані з закритої інформаційної бази про інциденти з ТЦК для пошуку нових "клієнтів".

Працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали адвоката під час отримання грошей від чергового втікача.

Також були затримані троє дезертирів, які за допомогою подружжя покинули військові частини та переховувалися у Запоріжжі.

Що учасникам схеми загрожує?

Адвокат та його дружина обвинувачуються у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та сприянні дезертирству (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).

Крім того, жінка обвинувачується у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України). З лав правоохоронного органу її звільнено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $11 000 переправляв ухилянтів до Молдови: на Одещині затримали водія, - ДПСУ. ФОТО

Троє військовослужбовців обвинувачуються у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.