УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10748 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
1 940 6

"Продаж" довідки про непридатність до служби за $25 тис.: затримано військового на Тернопільщині, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР спільно з внутрішньою безпекою Національної поліції та СБУ затримали військовослужбовця, який намагався налагодити незаконний бізнес із продажу документів про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, наприкінці 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогти з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку. Для цього фігурант обіцяв використати особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині.

Свої "послуги" військовий оцінив у 25 тисяч доларів США - 20 тисяч авансом та ще 5 тисяч після отримання документів. У разі відмови він погрожував навпаки - прискоренням мобілізації.

Читайте також: $50 тис. за переправлення групи ухилянтів: затримано військового та його спільника, - ДБР. ФОТО

затримали військового
затримали військового

Затримання хабарника

Зловмисника затримали одразу після передачі другої частини хабаря.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Розслідування триває.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Автор: 

військовослужбовці (4902) ДБР (3705) ухилянти (1130) Тернопільська область (618)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зазіхнув на бізнес начальника?
показати весь коментар
21.05.2025 11:18 Відповісти
Начальник знав тільки за 5 тис.$.
показати весь коментар
21.05.2025 11:24 Відповісти
Збирав гроші, як міг, мабуть на ДОНАТИТИ для притули або для МСЕК на інвалідність?? Слуги зеленського у ВРУ від нього нічим не відрізняються!!
Навіть за корочки з ВРУ, предОплату зробили!
показати весь коментар
21.05.2025 11:22 Відповісти
Контрозвідники не сплять!!
показати весь коментар
21.05.2025 11:34 Відповісти
В Тернополі служити можна.
показати весь коментар
21.05.2025 11:35 Відповісти
Звідки у людей такі гроші в якомусь заштатному Тернополі? І все одно гарантії немає.
показати весь коментар
21.05.2025 11:48 Відповісти
 
 