"Продаж" довідки про непридатність до служби за $25 тис.: затримано військового на Тернопільщині, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР спільно з внутрішньою безпекою Національної поліції та СБУ затримали військовослужбовця, який намагався налагодити незаконний бізнес із продажу документів про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, наприкінці 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогти з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку. Для цього фігурант обіцяв використати особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині.

Свої "послуги" військовий оцінив у 25 тисяч доларів США - 20 тисяч авансом та ще 5 тисяч після отримання документів. У разі відмови він погрожував навпаки - прискоренням мобілізації.

Затримання хабарника

Зловмисника затримали одразу після передачі другої частини хабаря.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Розслідування триває.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.