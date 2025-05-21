"Продажа" справки о негодности к службе за $25 тыс.: задержан военный на Тернопольщине, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР совместно с внутренней безопасностью Национальной полиции и СБУ задержали военнослужащего, который пытался наладить незаконный бизнес по продаже документов о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в конце 2024 года он предложил местному жителю помочь с оформлением справки о непригодности с последующим исключением с воинского учета. Для этого фигурант обещал использовать личные связи в одном из территориальных центров комплектования на Тернопольщине.

Свои "услуги" военный оценил в 25 тысяч долларов США - 20 тысяч авансом и еще 5 тысяч после получения документов. В случае отказа он угрожал наоборот - ускорением мобилизации.

Читайте также: $50 тыс. за переправку группы уклонистов: задержан военный и его сообщник, - ГБР. ФОТО





Задержание взяточника

Злоумышленника задержали сразу после передачи второй части взятки.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенное с вымогательством. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

Процессуальное руководство осуществляет Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.