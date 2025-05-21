РУС
$50 тыс. за переправку группы уклонистов: задержаны военный и его сообщник, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему из Киева и жителю Харькова, которые планировали незаконно переправить через государственную границу четырех мужчин призывного возраста. Общая сумма "тура с комфортом" составляла 50 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным следствия, харьковчанин искал желающих покинуть Украину и обещал беспрепятственный выезд через пункт пропуска на спецтранспорте. Он уверял, что все формальности будут решены на месте благодаря нужным связям. Из общей суммы он планировал оставить себе 10 тыс. долларов, остальное - передать участникам схемы, в частности военному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 45 тысяч мужчин незаконно пересекли границу с начала полномасштабного вторжения РФ, - ВСК Верховной Рады

военный помогал уклонистам
Военнослужащий должен был доставить мужчин к границе на автомобиле со спецсигналами и обеспечить беспрепятственный проезд, используя свое служебное положение.

Задержание участников схемы

Обоих фигурантов задержали во время передачи всей оговоренной суммы. Автомобиль изъят.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн грн залога для каждого.

Читайте также: Нелегальное пересечение границы с Молдовой: задержаны двое нарушителей, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Что им грозит?

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

взятка (6219) военнослужащие (6270) ГБР (3182) уклонисты (1059)
які планували

планувать не означає жонитьсь За що людей затримали?
21.05.2025 10:19 Ответить
А коли когось планують вбити, але на етапі підготовки потенційних вбивць затримано.
То теж не треба було затримувати, бо ж не вбили? Така логіка?
21.05.2025 10:26 Ответить
ета другоє
21.05.2025 10:53 Ответить
Звичайно, другоє. Особливо щодо ваєного. Під час війни його потрібно не затримати з можливістю застави, а послати на лінію зіткнення.
Скоріш, це якась тилова офіцерська скотина, а той й шимпанзе з ТЦК.
21.05.2025 11:01 Ответить
Торгівля людтми на державному рівні.
21.05.2025 10:25 Ответить
дарма так скоро взяли
треба було довести до кордону та подивится, шо то за зв'язки такі
21.05.2025 10:31 Ответить
Яка застава в 1 млн. грн.???Це мішно!!
21.05.2025 10:45 Ответить
Хоть би не перешкодили, їх прикрому САМОГУБСТВУ!
21.05.2025 11:18 Ответить
Допоки буде попит - буде пропозиція. Допоки до населення держава буде організацією, створеною виключно для роздачи халяви, попит буде.
21.05.2025 14:32 Ответить
 
 