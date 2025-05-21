$50 тыс. за переправку группы уклонистов: задержаны военный и его сообщник, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему из Киева и жителю Харькова, которые планировали незаконно переправить через государственную границу четырех мужчин призывного возраста. Общая сумма "тура с комфортом" составляла 50 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным следствия, харьковчанин искал желающих покинуть Украину и обещал беспрепятственный выезд через пункт пропуска на спецтранспорте. Он уверял, что все формальности будут решены на месте благодаря нужным связям. Из общей суммы он планировал оставить себе 10 тыс. долларов, остальное - передать участникам схемы, в частности военному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 45 тысяч мужчин незаконно пересекли границу с начала полномасштабного вторжения РФ, - ВСК Верховной Рады







Военнослужащий должен был доставить мужчин к границе на автомобиле со спецсигналами и обеспечить беспрепятственный проезд, используя свое служебное положение.

Задержание участников схемы

Обоих фигурантов задержали во время передачи всей оговоренной суммы. Автомобиль изъят.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн грн залога для каждого.

Читайте также: Нелегальное пересечение границы с Молдовой: задержаны двое нарушителей, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Что им грозит?

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.