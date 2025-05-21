УКР
$50 тис. за переправлення групи ухилянтів: затримано військового та його спільника, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю з Києва та мешканцю Харкова, які планували незаконно переправити через державний кордон чотирьох чоловіків призовного віку. Загальна сума "туру з комфортом" становила 50 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За даними слідства, харків’янин шукав охочих залишити Україну та обіцяв безперешкодний виїзд через пункт пропуску на спецтранспорті. Він запевняв, що всі формальності буде вирішено на місці завдяки потрібним зв’язкам. Із загальної суми він планував залишити собі 10 тис. доларів, решту - передати учасникам схеми, зокрема військовому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 45 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ТСК Верховної Ради

військовий допомагав ухилянтам
Військовослужбовець мав доставити чоловіків до кордону на автомобілі зі спецсигналами та забезпечити безперешкодний проїзд, використовуючи своє службове становище.

Затримання учасників схеми

Обох фігурантів затримали під час передачі всієї обумовленої суми. Автомобіль вилучено.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн грн застави для кожного.

Читайте також: Нелегальний перетин кордону з Молдовою: затримано двох порушників, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Що їм загрожує?

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

хабар (4776) військовослужбовці (4902) ДБР (3705) ухилянти (1130)
які планували

планувать не означає жонитьсь За що людей затримали?
показати весь коментар
21.05.2025 10:19 Відповісти
А коли когось планують вбити, але на етапі підготовки потенційних вбивць затримано.
То теж не треба було затримувати, бо ж не вбили? Така логіка?
показати весь коментар
21.05.2025 10:26 Відповісти
ета другоє
показати весь коментар
21.05.2025 10:53 Відповісти
Звичайно, другоє. Особливо щодо ваєного. Під час війни його потрібно не затримати з можливістю застави, а послати на лінію зіткнення.
Скоріш, це якась тилова офіцерська скотина, а той й шимпанзе з ТЦК.
показати весь коментар
21.05.2025 11:01 Відповісти
Торгівля людтми на державному рівні.
показати весь коментар
21.05.2025 10:25 Відповісти
дарма так скоро взяли
треба було довести до кордону та подивится, шо то за зв'язки такі
показати весь коментар
21.05.2025 10:31 Відповісти
Яка застава в 1 млн. грн.???Це мішно!!
показати весь коментар
21.05.2025 10:45 Відповісти
Хоть би не перешкодили, їх прикрому САМОГУБСТВУ!
показати весь коментар
21.05.2025 11:18 Відповісти
Допоки буде попит - буде пропозиція. Допоки до населення держава буде організацією, створеною виключно для роздачи халяви, попит буде.
показати весь коментар
21.05.2025 14:32 Відповісти
 
 