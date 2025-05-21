$50 тис. за переправлення групи ухилянтів: затримано військового та його спільника, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю з Києва та мешканцю Харкова, які планували незаконно переправити через державний кордон чотирьох чоловіків призовного віку. Загальна сума "туру з комфортом" становила 50 тис. доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
За даними слідства, харків’янин шукав охочих залишити Україну та обіцяв безперешкодний виїзд через пункт пропуску на спецтранспорті. Він запевняв, що всі формальності буде вирішено на місці завдяки потрібним зв’язкам. Із загальної суми він планував залишити собі 10 тис. доларів, решту - передати учасникам схеми, зокрема військовому.
Військовослужбовець мав доставити чоловіків до кордону на автомобілі зі спецсигналами та забезпечити безперешкодний проїзд, використовуючи своє службове становище.
Затримання учасників схеми
Обох фігурантів затримали під час передачі всієї обумовленої суми. Автомобіль вилучено.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн грн застави для кожного.
Що їм загрожує?
Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.
планувать не означає жонитьсь За що людей затримали?
То теж не треба було затримувати, бо ж не вбили? Така логіка?
Скоріш, це якась тилова офіцерська скотина, а той й шимпанзе з ТЦК.
треба було довести до кордону та подивится, шо то за зв'язки такі