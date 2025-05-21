Справу екскерівників ТЦК на Рівненщині, які допомагали ухилятися від мобілізації, передано до суду, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишніх керівників Рівненських обласного та районного ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.





За даними слідства, посадовці організували схему, яка дозволила орієнтовно півсотні військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Вони також вживали заходів, аби ці особи не були оголошені в розшук. Обох фігурантів звільнено з посад. Їм пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Як зазначається, колишній керівник районного ТЦК визнав провину, йому призначено 5 років позбавлення волі з іспитовим строком. Колишній очільник обласного центру вини не визнає. У період досудового розслідування обом обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допустив незаконні бойові виплати на понад 1,2 млн грн: судитимуть командира військової частини на Волині, - ДБР







Нагадаємо, у межах іншого кримінального провадження ці ж посадовці обвинувачуються у побитті підлеглого, незаконному збагаченні та зберіганні наркотиків. За сукупністю злочинів їм загрожує до 12 років ув’язнення, тоді як нова кваліфікація - від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше ЗМІ повідомили, що затримано очільника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка. У його телефоні виявили відео зі знущанням над підлеглим.

Пізніше у ДБР розповіли, що затримали керівників обласного та районного військоматів Рівненщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дезертирство під ключ за 60 тис. грн": судитимуть подружжя, яке влаштувало "сімейний бізнес", - ДБР. ФОТО