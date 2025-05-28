Побиття військовослужбовця ТЦК на Львівщині: поліцейські встановили особи чотирьох нападників

Поліцейські встановили зловмисників, які побили військовослужбовця на Львівщині. За скоєне підозрюваним загрожує покарання – до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як повідомлялось раніше, 22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що напередодні у місті Новий Розділ невідомі спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцю Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік був доставлений до лікарні.

"Проведеними заходами співробітники відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції встановили особи чотирьох нападників – ними виявились мешканці Нового Роздолу віком від 29 до 39 років.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, вже повідомили двом зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Що нападникам загрожує?

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування триває.