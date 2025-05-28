Избиение военнослужащего ТЦК на Львовщине: полицейские установили личности четырех нападавших
Полицейские установили злоумышленников, которые избили военнослужащего на Львовщине. За содеянное подозреваемым грозит наказание - до четырех лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как сообщалось ранее, 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что накануне в городе Новый Раздел неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина был доставлен в больницу.
"Проведенными мероприятиями сотрудники отделения полиции №2 Стрыйского районного управления полиции установили личности четырех нападавших - ими оказались жители Нового Роздола в возрасте от 29 до 39 лет.
Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры, уже сообщили двум злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Что нападающим грозит?
Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
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і ніхто нікого не виправдовує. порушили закон - повинні відповідати. але якщо не буде справедливості - будуть суди лінча.
та за автоматами Кличка у лютому 2022,
довести Україну до такої ганьби...
І те що ти обізвеш його якимось типу "принизливим" словом, стане легше тільки тобі. Їм абсолютно пофіг
Як тобі таке? Норм?
Пішли ті, хто був за Україну.
штрафбат, достатно...
якщо це був військовий тцк, який на службі в тцк носить зброю,
то це один з великого НОФ. тож має сісти на нари разом з тими хто створив незаконне озбройне формування, яке заборонене по закону.
і чомусь справи про НОФ та роботу поліції з порушенням конституції та законів
ніхто не розглядає...
чомусь групи людей які викрадають громадян, не стають перед судом
чомусь нема ніякої відповідальності тим, хто довів країну до цього.
наразі замість закону працює команда "зверху" ФАС, або збирайте манатки і йдіть самі.
влада скинула з себе всяку відповідальність за призов.
ось цих не чіпайте а з остальними робіть що заманеться і вам нічого не буде.
вже маємо юагато таких випадків, і це лиш початок.....
До речі я не знаю, а взагалі військовому можна напевно застосувати при нападі на нього зброю ж? Ну найголовніше забеспечити зброєю ТЦК )))
Трубадури режимах тиснуть на суспільну думку як можуть 😂
А за військовослужбовців ТЦК, які забеспечують ВСУ особовим складом, та чесно виконують свою дуже важливу роботу, вас, ухилесів, повісять на каштанах, чи тою ж сокирою порубають на шмаття.
Кому цікаво, і це тільки маленькі єпізоди з того що коіться......
https://www.facebook.com/100024846503735/videos/978393407743580
https://www.facebook.com/share/v/165CSjFXWZ/
https://www.facebook.com/reel/617167321201768
Якби тоді (з призивником В.А.Зеленским)военкоми виконали свою роботу, то сьогодні скоріш би війни не було…
Я не розумію чого вони взагалі розмовляють? "Покажіть свої документи та ВОД", це єдине що вони повинні сказати. Далі чи "Дякую! Гарного дня!" або схопити та затримати, запхати до буса. Можливо навіть дати профілактичних пиз*лей )))
За 14,05
https://novosti-n.org/ua/news/CHolovika-mobilizuvaly-u-Luczku-ta-znajshly-mertvym-u-richczi-Mykolayeva-315874 Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва
За 23,05
Що там "патріоти " -заброньовані та тилові пенсіонери -які перживають за працівників тцк ,яким дали пару копнів та стусаніа ,як там з цими розслідуваннями ? Коли знайдуть покидькив,які вбивають в тилу - мобілізованих воїнів ЗСУ???
Які результати розслідувань???
грохнуть пару ****** тцкунів мусорків приблатньонних депутатиків вазелівох та їх виїбозних дітлахів на мерсах/бехах/бентлі
так зразу підзавалять **********
а так одноразовими дрончиками і *** що мусорня докаже
Чебуреки есть, Чебоксары есть. Чебурашки нет.Копанка - нелегальная шахта. Независимо от размеров.
Копер - наружная часть шахтного, подъемного, механизма.
Шо такое "копа"?