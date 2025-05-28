Избиение военнослужащего ТЦК на Львовщине: полицейские установили личности четырех нападавших

Полицейские установили злоумышленников, которые избили военнослужащего на Львовщине. За содеянное подозреваемым грозит наказание - до четырех лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как сообщалось ранее, 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что накануне в городе Новый Раздел неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина был доставлен в больницу.

"Проведенными мероприятиями сотрудники отделения полиции №2 Стрыйского районного управления полиции установили личности четырех нападавших - ими оказались жители Нового Роздола в возрасте от 29 до 39 лет.

Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры, уже сообщили двум злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Что нападающим грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Досудебное расследование продолжается.