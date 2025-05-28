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Новости Избиение военного на реабилитации
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Избиение военнослужащего ТЦК на Львовщине: полицейские установили личности четырех нападавших

избиение военного на Львовщине

Полицейские установили злоумышленников, которые избили военнослужащего на Львовщине. За содеянное подозреваемым грозит наказание - до четырех лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как сообщалось ранее, 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что накануне в городе Новый Раздел неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина был доставлен в больницу.

"Проведенными мероприятиями сотрудники отделения полиции №2 Стрыйского районного управления полиции установили личности четырех нападавших - ими оказались жители Нового Роздола в возрасте от 29 до 39 лет.

Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры, уже сообщили двум злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Жестоко избил военного на реабилитации: житель Львовщины приговорен к 5 годам тюрьмы. ФОТО

Что нападающим грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

избиение (9810) военнослужащие (6174) ТЦК (588) Львовская область (2929)


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Топ комментарии
+27
напад на військового під час війни це ***********? І строк до 4 років, а до 5 мабуть умовно. У нас точно війна?
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28.05.2025 18:06
+26
Це ж треба бути дійсно потужними, щоб від довжелезних черг українців до ТЦК,
та за автоматами Кличка у лютому 2022,
довести Україну до такої ганьби...
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28.05.2025 18:12
+11
та й то багато. харківському тітухану тцкашніку Воловику за побиття цивільного максимум штраф світить.
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28.05.2025 18:13
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напад на військового під час війни це ***********? І строк до 4 років, а до 5 мабуть умовно. У нас точно війна?
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28.05.2025 18:06 Ответить
та й то багато. харківському тітухану тцкашніку Воловику за побиття цивільного максимум штраф світить.
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28.05.2025 18:13 Ответить
Одно другое как-то оправдывает? Судя по видео пусть эти клопы радуются что вообще остались живы.
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28.05.2025 18:29 Ответить
я не знаю як у вас в кацапії, а у нас всі рівні перед законом, і якщо одним тітуханам - штраф, то й другим дурачкам - так само штраф.

і ніхто нікого не виправдовує. порушили закон - повинні відповідати. але якщо не буде справедливості - будуть суди лінча.
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28.05.2025 18:46 Ответить
у нас - це в Україні, ну так повинно бути.
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28.05.2025 18:53 Ответить
бийте-бийте. ростіть безголових. і владімірскій централ ричіть.
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28.05.2025 18:10 Ответить
Це ж треба бути дійсно потужними, щоб від довжелезних черг українців до ТЦК,
та за автоматами Кличка у лютому 2022,
довести Україну до такої ганьби...
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28.05.2025 18:12 Ответить
В більшості ні. Спочатку пішли ті кого взяли. А ті кому відмовили, потім подивились на це все і, вирішили що ну його.
І те що ти обізвеш його якимось типу "принизливим" словом, стане легше тільки тобі. Їм абсолютно пофіг
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28.05.2025 18:41 Ответить
а кому какая разніца? одін того а другой дразніца.
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28.05.2025 18:46 Ответить
ПТН-ПНХ !
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28.05.2025 22:26 Ответить
Бо вони 3,14дараси. Сподіваються, до коли кацапи до них прийдуть, то їх не читатимуть. Ті, хто був в окупації бачив, що таке влада кацапів, кадирівців та інших бурятів. Будуть всю сім'ю гвалтувати, а ці НЕ чоловіки будуть мовчки спостерігати. Потім їм дадуть прикладом автомата під дих і погонять в рашиську армію. Будуть вмирати під Варшавою, Вільнюсом, Ригою, Талліном та в інших місцях.
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28.05.2025 18:48 Ответить
була надія, що ти мобілізуєшся і захистиш нас і кацапи не дойдуть. чи ти 3,14дарас?
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28.05.2025 18:52 Ответить
Скоріш за все що більшість буде закордоном в той момент. Хтось буде в армії НАТО, хтось десь подалі поїде.
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28.05.2025 19:23 Ответить
Що найбільше дивує, ні не дивує, а вкурвлює, кожен день і кожну ніч ракети і дрони вбивають жінок і дітей, а черг у військкомати немає!!! Трусливі пацюки! Бажаю, щоб кожному ухилянту на голову прилетів "шахед". А кацапи до них ще прийдуть, буде їм "начувайтеся!". Так і бажаю, щоб кожна жіночка, яка захищає ухилянтів, відчула особисто на собі "ласку" окупанта.
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28.05.2025 18:56 Ответить
Якщо ви в черзі, то я за вами )
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28.05.2025 19:05 Ответить
Взагалі треба мобілізувати всіх. Познімати ці всі відстрочки, броні, пенсії і так далі. 18+ на фронт незалежно від статі, ВЛК можна залишити як є, щоб остаточно мʼясом не кидатись, при цьому прибрати граничний віку демобілізації в 60, все за висновком ВЛК. З групами також брати, а то є 3-2 група, а вони ще щось можуть. Ще можна залишити жінок в яких є діти, і то можна їх якось використати. Замість економіки ввести талони на їжу та одяг. Решту нерухомості віддати державі тимчасово до закінчення війни.
Як тобі таке? Норм?
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28.05.2025 19:29 Ответить
Ті хо зараз нападає на військових - в 2022-му чекали росіян
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28.05.2025 19:18 Ответить
ти не правий, на війну пішли 27% свідомих, а 73% ідіотів які хотіли поржать отак поводяться, це я ще не пишу нічого про деструктивну діяльність і роботу на ворога ставки клоунів і єрмакозела
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28.05.2025 19:41 Ответить
Пішли туди не ті хто були за Порошенка, чи ті хто були проти.
Пішли ті, хто був за Україну.
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28.05.2025 19:46 Ответить
Тцк....поліція...кругова порука...
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28.05.2025 18:14 Ответить
..та таких хоробрих, 4 на 1-го..., як мінімум в піхоту! А то зара прибіжить товстенька матуся с гаманцем до своїх..., тай уладнає...
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28.05.2025 18:36 Ответить
якщо це був працівник тцк, інвалід цієї війни, то 4 роки мало
штрафбат, достатно...
якщо це був військовий тцк, який на службі в тцк носить зброю,
то це один з великого НОФ. тож має сісти на нари разом з тими хто створив незаконне озбройне формування, яке заборонене по закону.
і чомусь справи про НОФ та роботу поліції з порушенням конституції та законів
ніхто не розглядає...
чомусь групи людей які викрадають громадян, не стають перед судом
чомусь нема ніякої відповідальності тим, хто довів країну до цього.
наразі замість закону працює команда "зверху" ФАС, або збирайте манатки і йдіть самі.
влада скинула з себе всяку відповідальність за призов.
ось цих не чіпайте а з остальними робіть що заманеться і вам нічого не буде.
вже маємо юагато таких випадків, і це лиш початок.....
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28.05.2025 18:38 Ответить
гній досить срати копі-пастою з чата жєпете бот ****
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28.05.2025 21:16 Ответить
Треба що б військові могли застосовувати зброю у випадках нападу на нах. Це ж російські диверсанти 100%.
До речі я не знаю, а взагалі військовому можна напевно застосувати при нападі на нього зброю ж? Ну найголовніше забеспечити зброєю ТЦК )))
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28.05.2025 18:43 Ответить
тцк це військовослужбовці? в новині про 18 хабарників з тцк, писали, що то держслужбовці.
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28.05.2025 18:48 Ответить
А в новині про фіктивні схеми бронювання писати працівниця ТЦК.
Трубадури режимах тиснуть на суспільну думку як можуть 😂
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28.05.2025 19:04 Ответить
Буде повний треш. Нападатимуть вже не з балончиком, а із сокирою чи зброєю, і не факт що тцкшник встигне зреагувати.
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28.05.2025 19:31 Ответить
Тільки на тих ТЦКшників які дають можливість за хабарі відкупитись від мобілізації. Ці ТЦК порушують закон, та саботують мобілізацію.
А за військовослужбовців ТЦК, які забеспечують ВСУ особовим складом, та чесно виконують свою дуже важливу роботу, вас, ухилесів, повісять на каштанах, чи тою ж сокирою порубають на шмаття.
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28.05.2025 22:27 Ответить
А хто на кого напав?
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28.05.2025 18:47 Ответить
Побили військовслужбовця ТЦК - так, це злочин (але ще при яких обставинах-це ще питання ) А де хоча б один приклад коли військовослужбовців ТЦК притягнули до кримінальноі відповідальності за побиття цивільних? Таких випадків та відеодоказів по всій Украіні десятки, якщо не сотні.... Що це за гра в одні ворота? Виходить,що ТЦК-шникам дозволено нападати та бити, а от звичайним громадаянам оборонятися від них чи самим нападати- то зась? Це по перше, По друге - це наслідки проваленоі урядом та владою мобілізаційноі політики. А з причиною ніхто не бореться і навіть не думає іі вирішувати. А потім ми дивуємось звідки в нас вже близько 250 тисяч пішло у СЗЧ, і народ товпами через гори, річки і поля тікає з краіни...Невже зеленський не бачить і не розуміє що такий примусовий вид мобілізаціі веде в нікуди а точніше до нашоі військовоі поразки.. Якщо це так і він продовжує шлях по зриву мобілізаціі , дискретизаціі влади і демотиваціі населення то тоді встає питання- а на кого тоді ця влада працює?
Кому цікаво, і це тільки маленькі єпізоди з того що коіться......
https://www.facebook.com/100024846503735/videos/978393407743580
https://www.facebook.com/share/v/165CSjFXWZ/
https://www.facebook.com/reel/617167321201768
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28.05.2025 18:52 Ответить
...була добровільна мобілізація..., повістку відправили призовнику і куди він її дів? Ви памятаете, так як і колись призовник В.А.Зеленский 4 рази з повісткою роспорядився... Тепер ТЦКашники погані...
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28.05.2025 19:10 Ответить
Коли це мобілізація була добровільною? Мобілізація в цілому є обов'язковою, Так, тільки у деяких випадках мобілізація може бути добровільною. Зокрема, в Україні мобілізація жінок є добровільною, а також можлива добровільна мобілізація для засуджених за обмін на умовно-дострокове звільнення. А те що блазень підтерся свого часу 4 повістками- так то закони в нас такі ,,самі гуманні у світі"......Одразу видно, що люди не читали закон Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Там чітко визначено, що за мобілізацію в Україні відповідає президент України, прем'єр-міністр, міністерства та центральні органи влади; органи місцевого самоврядування, ОТГ і лише там десь військові. ТЦК взагалі не мають права ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України з застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це не іх юридичні функціі. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні. Але попираючи закон вони це роблять з завзяттям....Такій завзятості ТЦК-шників тільки три пояснення 1. Вони мають бронь і мають іі відпрацьовувати. 2 Вони мають план зверху, і мають його виконувати, бо інакше є загроза втратити бронь і поіхати на фронт самому. А вони цього звісно дуже-дуже не хочуть і бояться як вогню- тому і ловлять і пхають у гірло віни інших замість себе.... 3. Звісно існує в них і фінансова винагорода за кожного відловленного. Тому ТЦК -шниеи зараз так дуже активно , агресивно і завзято біснуються відловлюючи людей на вулицях та і будь де ,- бо це для них зараз не тільки заробіток, а й боротьба за іх своє власне життя за рахунок інших, в прямому сенсі цього слова....Так що ,то не ТЦК-шники погані- то життя іх зробило такими...
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28.05.2025 19:49 Ответить
...а ви читали або чули які справи на ЛБЗ?

Якби тоді (з призивником В.А.Зеленским)военкоми виконали свою роботу, то сьогодні скоріш би війни не було…
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28.05.2025 20:25 Ответить
примусова мобілязація онкохворих? їблан ти бото-вазеліновий ! за базар гнійний відповідати будешь? за вбитих на підвалах тцк з доказами по вскриттю ? га чмо впн-ове?
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28.05.2025 21:15 Ответить
Вони ходять з поліцією, яка має право перевірки документів та ВОД у період воєнного стану без попередження, без жодних умов, без навіть слів. Якщо у людини не має документів - затримання, у період воєнного часу навіть зі застосуванням сили, якщо є документи і людина у розшуку - затримання. Пункт 2 закону 32 про Нац поліцію (https://protocol.ua/go/3633-20 прийнятий https://protocol.ua/go/3633-20 від 11.04.2024 https://protocol.ua/go/3633-20 3633-IX https://protocol.ua/go/3633-20 ). Та стаття 64 та 65 Конституції України.
Я не розумію чого вони взагалі розмовляють? "Покажіть свої документи та ВОД", це єдине що вони повинні сказати. Далі чи "Дякую! Гарного дня!" або схопити та затримати, запхати до буса. Можливо навіть дати профілактичних пиз*лей )))
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28.05.2025 22:37 Ответить
підняв руку на воїна ЗСУ- ти тоді галімий поц.
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28.05.2025 18:52 Ответить
Рубати одразу
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28.05.2025 19:20 Ответить
поцам голову чи заодно і їх батькам?
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28.05.2025 19:27 Ответить
https://www.nta.ua/na_rivnenshhini_tilo_zniklogo_mobilizovanogo_znaisli_v_ricci_druzina_pidozriuje_vbivstvo_71937 На Рівненщині тіло зниклого мобілізованого знайшли в річці: дружина підозрює вбивство

За 14,05

https://novosti-n.org/ua/news/CHolovika-mobilizuvaly-u-Luczku-ta-znajshly-mertvym-u-richczi-Mykolayeva-315874 Чоловіка мобілізували у Луцьку та знайшли мертвим у річці Миколаєва

За 23,05

Що там "патріоти " -заброньовані та тилові пенсіонери -які перживають за працівників тцк ,яким дали пару копнів та стусаніа ,як там з цими розслідуваннями ? Коли знайдуть покидькив,які вбивають в тилу - мобілізованих воїнів ЗСУ???
Які результати розслідувань???
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28.05.2025 19:01 Ответить
А тих хто розстріляв Майдан 10 років шукають... Бо вся влада злочинці
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28.05.2025 19:11 Ответить
чтобы наградить?
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28.05.2025 19:19 Ответить
треба просто легалайз вогнепального короткостволу
грохнуть пару ****** тцкунів мусорків приблатньонних депутатиків вазелівох та їх виїбозних дітлахів на мерсах/бехах/бентлі
так зразу підзавалять **********
а так одноразовими дрончиками і *** що мусорня докаже
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28.05.2025 21:12 Ответить
все фсб шное гавно срцк вместе с кварталом на убой в копы на донецк
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28.05.2025 21:19 Ответить
Шо такое "копы" на донецке?
Чебуреки есть, Чебоксары есть. Чебурашки нет.
Копанка - нелегальная шахта. Независимо от размеров.
Копер - наружная часть шахтного, подъемного, механизма.
Шо такое "копа"?
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28.05.2025 21:38 Ответить
Чудовий спосіб не потрапити на фронт - відгамселити ТЦКшника ...
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28.05.2025 23:13 Ответить
 
 