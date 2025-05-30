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Новости Избиение военного на реабилитации
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Избиение военнослужащего ТЦК на Львовщине: двух нападавших отправили под домашний арест

Избиение военного в Нововму Роздоле: меры пресечения нападавших

Двум нападавшим, которые избили военнослужащего ТЦК в городе Новый Роздол Львовской области, суд избрал меры пресечения.

Об этом в комментарии изданию "hromadske" сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, одному из них Николаевский районный суд Львовской области назначил круглосуточный домашний арест, второму - ночной домашний арест.

В отношении других участников инцидента продолжается следствие.

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Напомним, 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что накануне в городе Новый Роздол неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина был доставлен в больницу.

28 мая в полиции Львовской области сообщили, что установили злоумышленников, которые избили военнослужащего на Львовщине. Ими оказались четыре жителя Нового Роздола в возрасте от 29 до 39 лет.

Двум из них сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. Им грозит до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина распылил газ в лицо военнослужащему РТЦК в Вишневом: нападавший задержан

Автор: 

избиение (9812) прокуратура (5030) мера пресечения (465) ТЦК (594) Львовская область (2930) Новый Роздол (2)


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Топ комментарии
+10
Ти вже відкинувся зі штрафбату, чи поки ще звідти пишеш?))
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30.05.2025 16:11
+8
а що там насправді було? в працівника ТЦК при зверненні до громадянина для перевірки документів повинна бути вімкнута бодікамера. відео з бодікамери немає . так що "невсе так однозначно"
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30.05.2025 16:17
+7
Краще цих двох сцикунів відправити на фронт в штрафбат.
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30.05.2025 16:07
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Краще цих двох сцикунів відправити на фронт в штрафбат.
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30.05.2025 16:07 Ответить
Ти вже відкинувся зі штрафбату, чи поки ще звідти пишеш?))
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30.05.2025 16:11 Ответить
А може їх зовсім вигнати з країни, позбавивши громадянства?
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30.05.2025 16:11 Ответить
Злочинців карати треба а не виписувати премії.
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30.05.2025 16:16 Ответить
Так вони з великою радістю на це погодяться .
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30.05.2025 16:51 Ответить
Бити ТЦКовців - це нонсенс!
Не повинна ж коняка їздити верхи на людях, а нарід - грабувати можновдадців!
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30.05.2025 16:11 Ответить
можновдадців
можновладців
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30.05.2025 16:13 Ответить
А-ха-х. Нічний домашній...
Львівська прокуратура схоже вже резюме в ФСИН подала. Який же пи'здець...
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30.05.2025 16:11 Ответить
а що там насправді було? в працівника ТЦК при зверненні до громадянина для перевірки документів повинна бути вімкнута бодікамера. відео з бодікамери немає . так що "невсе так однозначно"
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30.05.2025 16:17 Ответить
Їм загрожує до п'яти років обмеження волі.
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30.05.2025 16:18 Ответить
А чому не кажуть причини побиття?
А сам постраждалий ТЦКшник в інтерв'ю Еспрессо заявив, що вони підійшли до інваліда ветерана війни.
І почали його шмонати.
А люди які були поруч, виступили на захист ветерана ЗСУ і почали фізично впливати на ТЦКшників.
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30.05.2025 16:21 Ответить
Суди по всіх справах так швидко працюють , чи лише там де постраждали ТЦКшники ...?
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30.05.2025 16:34 Ответить
А от про антимайданівске чмо Серюню Воловика (це герой з Харківського ОТЦК) так нічого і не чутно
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30.05.2025 16:53 Ответить
Дрібне *********** , йому , інкримінують ...поки що
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30.05.2025 17:01 Ответить
нормально так - домашний арест за нападение на военнослужащего во время войны. Интересно, в СССР во время войны с Германией тоже можно было бить военнослужащих красной армии - да расстреляли бы на месте. И правильно делали. Украина точно воююет?
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30.05.2025 17:20 Ответить
 
 