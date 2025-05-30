Избиение военнослужащего ТЦК на Львовщине: двух нападавших отправили под домашний арест
Двум нападавшим, которые избили военнослужащего ТЦК в городе Новый Роздол Львовской области, суд избрал меры пресечения.
Об этом в комментарии изданию "hromadske" сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, одному из них Николаевский районный суд Львовской области назначил круглосуточный домашний арест, второму - ночной домашний арест.
В отношении других участников инцидента продолжается следствие.
Напомним, 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что накануне в городе Новый Роздол неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина был доставлен в больницу.
28 мая в полиции Львовской области сообщили, что установили злоумышленников, которые избили военнослужащего на Львовщине. Ими оказались четыре жителя Нового Роздола в возрасте от 29 до 39 лет.
Двум из них сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. Им грозит до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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Не повинна ж коняка їздити верхи на людях, а нарід - грабувати можновдадців!
можновдадців
можновладців
Львівська прокуратура схоже вже резюме в ФСИН подала. Який же пи'здець...
А сам постраждалий ТЦКшник в інтерв'ю Еспрессо заявив, що вони підійшли до інваліда ветерана війни.
І почали його шмонати.
А люди які були поруч, виступили на захист ветерана ЗСУ і почали фізично впливати на ТЦКшників.