Хабар за фіктивне медичне рішення для уникнення служби у зоні бойових дій: викрито полковника Держприкордонслужби, - ДБР. ФОТОрепортаж
Державне бюро розслідувань спільно з підрозділом внутрішньої безпеки ДПСУ викрило полковника Держприкордонслужби на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медзакладів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, командир військової частини через медсестру передав 2 тисячі доларів США, аби пройти ВЛК без особистої участі та отримати діагноз, який дозволив би уникнути служби у зоні бойових дій, не звільняючись з армії.
Передачу грошей та документів зафіксували в межах розслідування справи щодо голови ВЛК, який раніше вже фігурував у подібному провадженні. Обом учасникам оборудки - полковнику та медсестрі - повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України відповідно. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у травні 2025 року голову ВЛК вже було затримано під час передачі хабаря. Тоді у нього вилучили документацію з неправомірними висновками щодо придатності військовослужбовців.
Розслідування триває, слідчі перевіряють причетність інших членів ВЛК до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
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Здається очевидно що рішали з ДБР його просто подоїли.
Взагалі звісно це все що треба знати про українську рівність перед законом, та й про закон взагалі. До речі, якщо перейти за посиланням, то можна побачити, що й кабінет той самий)