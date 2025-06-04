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Новини Фото Хабарництво в армії
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Хабар за фіктивне медичне рішення для уникнення служби у зоні бойових дій: викрито полковника Держприкордонслужби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань спільно з підрозділом внутрішньої безпеки ДПСУ викрило полковника Держприкордонслужби на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медзакладів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Полковника ДПСУ викрили на спробі дати хабар за фіктивний діагноз
Полковника ДПСУ викрили на спробі дати хабар за фіктивний діагноз

За даними слідства, командир військової частини через медсестру передав 2 тисячі доларів США, аби пройти ВЛК без особистої участі та отримати діагноз, який дозволив би уникнути служби у зоні бойових дій, не звільняючись з армії.

Передачу грошей та документів зафіксували в межах розслідування справи щодо голови ВЛК, який раніше вже фігурував у подібному провадженні. Обом учасникам оборудки - полковнику та медсестрі - повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України відповідно. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Полковника ДПСУ викрили на спробі дати хабар за фіктивний діагноз
Полковника ДПСУ викрили на спробі дати хабар за фіктивний діагноз
Полковника ДПСУ викрили на спробі дати хабар за фіктивний діагноз

Нагадаємо, у травні 2025 року голову ВЛК вже було затримано під час передачі хабаря. Тоді у нього вилучили документацію з неправомірними висновками щодо придатності військовослужбовців.

Розслідування триває, слідчі перевіряють причетність інших членів ВЛК до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

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Полковника ДПСУ викрили на спробі дати хабар за фіктивний діагноз
Полковника ДПСУ викрили на спробі дати хабар за фіктивний діагноз
Полковника ДПСУ викрили на спробі дати хабар за фіктивний діагноз

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Автор: 

хабар (4732) Держприкордонслужба ДПСУ (6130) ДБР (3552)


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Топ коментарі
+7
Тобто голову ВЛК вже один раз пов'язали але він спокійно продовжує робити те саме?
Здається очевидно що рішали з ДБР його просто подоїли.
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04.06.2025 12:27 Відповісти
+4
"Нагадаємо, у травні 2025 року голову ВЛК вже було затримано під час передачі хабаря"

Взагалі звісно це все що треба знати про українську рівність перед законом, та й про закон взагалі. До речі, якщо перейти за посиланням, то можна побачити, що й кабінет той самий)
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04.06.2025 12:31 Відповісти
+3
Мафія в полковничих погонах, а ти, простий Іван, воюй..
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04.06.2025 12:29 Відповісти
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Тобто голову ВЛК вже один раз пов'язали але він спокійно продовжує робити те саме?
Здається очевидно що рішали з ДБР його просто подоїли.
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04.06.2025 12:27 Відповісти
Так дивно, що в переліку тих хто отримав підозру немає голови влк чия медсестра провертала подібні оборудки
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04.06.2025 12:31 Відповісти
війна стала золотою жилою для покидьків обтяжених владою над народом. Безмежно цинічні суки які буквально п'ють кров українців.
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04.06.2025 12:29 Відповісти
Мафія в полковничих погонах, а ти, простий Іван, воюй..
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04.06.2025 12:29 Відповісти
Після 18 призиватися в Армію мають ВСІ - хлопці на рік, дівчата на пів року. Для неповносправних - альтернативна служба. Щоб не було в нас 73% загублених у часі та просторі.
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04.06.2025 12:30 Відповісти
За який кошт?
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04.06.2025 12:32 Відповісти
За той самий, за який вони до того вчилися у школі. Замість 12 класу Армія.
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04.06.2025 12:45 Відповісти
Ви ж розумієте що в школі не годують три рази на день, не вдягають, не забезпечують житлом, не стріляють з автомата, не їздять на танку, не стрибають з парашуту і т. д. Витрати на овсіту шкільну та армію незрівнянні.
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04.06.2025 13:01 Відповісти
Це питання політичне, а не економічне. Грошей на Армію в Держави нема, а мільярдери, як на дріжджах ростуть, бо така політика.
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04.06.2025 13:09 Відповісти
Так може спочатку слід розібратися із цим питанням, а потім вже думати за армію?
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04.06.2025 13:13 Відповісти
Та вже розбираються...з Порошенком...
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04.06.2025 13:24 Відповісти
Зрозуміло. Серйозно свою пропозицію обговорювати ви не хочете. Ні, так ні.
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04.06.2025 13:29 Відповісти
Готовий заплатити Вам свою місячну зарплату за фото під цим постом Вашого військового квитка (замажте всі персональні дані, окрім Віктор Федорович)+ще таку ж суму за аналогічне фото Вашої дитини.
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04.06.2025 13:30 Відповісти
путєна повезли в Боткінську
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04.06.2025 12:31 Відповісти
Сподівпюсь з біркою на нозі
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04.06.2025 12:41 Відповісти
Якого, з холодильника, чи з бункера?
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04.06.2025 12:48 Відповісти
"Нагадаємо, у травні 2025 року голову ВЛК вже було затримано під час передачі хабаря"

Взагалі звісно це все що треба знати про українську рівність перед законом, та й про закон взагалі. До речі, якщо перейти за посиланням, то можна побачити, що й кабінет той самий)
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04.06.2025 12:31 Відповісти
Потрібно ввести пониження від будь-якого звання до солдата за тяжкі злочини, особливо корупційні. А також перевірити діагнози усіх полковників-генералів які з початку війни у тилу, не бувши у бойових бригадах.
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04.06.2025 13:06 Відповісти
 
 