Хабар за фіктивне медичне рішення для уникнення служби у зоні бойових дій: викрито полковника Держприкордонслужби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань спільно з підрозділом внутрішньої безпеки ДПСУ викрило полковника Держприкордонслужби на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медзакладів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.





За даними слідства, командир військової частини через медсестру передав 2 тисячі доларів США, аби пройти ВЛК без особистої участі та отримати діагноз, який дозволив би уникнути служби у зоні бойових дій, не звільняючись з армії.

Передачу грошей та документів зафіксували в межах розслідування справи щодо голови ВЛК, який раніше вже фігурував у подібному провадженні. Обом учасникам оборудки - полковнику та медсестрі - повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України відповідно. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посадовець з Рівненщини вимагав побори з правоохоронців, які хотіли уникнути служби у "гарячих точках" фронту, - ДБР







Нагадаємо, у травні 2025 року голову ВЛК вже було затримано під час передачі хабаря. Тоді у нього вилучили документацію з неправомірними висновками щодо придатності військовослужбовців.

Розслідування триває, слідчі перевіряють причетність інших членів ВЛК до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За $4 тис. хотів переправити ухилянта на матраці через кордон: затримано правоохоронця на Вінниччині. ФОТО







Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині, їм повідомили про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж