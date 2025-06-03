За $4 тис. хотів переправити ухилянта на матраці через кордон: затримано правоохоронця на Вінниччині. ФОТО

На Вінниччині затримано правоохоронця, який намагався переправити ухилянта через кордон на надувному матраці.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Посадовець запропонував свої послуги чоловіку, який цікавився можливістю нелегального перетнину кордону України. Під час особистої зустрічі правоохоронець запевнив, що може організувати або стати посередником виїзду за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги він оцінив у 4 тисячі доларів США, попередивши, що сума може збільшитись, якщо доведеться задіяти інших людей.

За попереднім задумом, у визначений час посадовець мав доставити чоловіка до будинку поблизу державного кордону. Звідти "ухилянт" мав переплести через річку Дністер до Молдови на надувному матраці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронця затримали під час передачі коштів.

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"За оперативною інформацією, правоохоронець міг мати спільників, які систематично займалися вивезенням військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Встановлюється коло причетних осіб, а також роль затриманого у цій злочинній схемі", - додали в ДБР.

Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна.

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