За $4 тыс. хотел переправить уклониста на матрасе через границу: задержан правоохранитель на Виннитчине. ФОТОрепортаж

В Винницкой области задержан правоохранитель, который пытался переправить уклониста через границу на надувном матрасе.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Чиновник предложил свои услуги мужчине, который интересовался возможностью нелегального пересечения границы Украины. Во время личной встречи правоохранитель заверил, что может организовать или стать посредником выезда за границу вне официальных пунктов пропуска. Свои услуги он оценил в 4 тысячи долларов США, предупредив, что сумма может увеличиться, если придется задействовать других людей.

По предварительному замыслу, в определенное время чиновник должен был доставить мужчину в дом вблизи государственной границы. Оттуда "уклонист" должен был переплыть через реку Днестр в Молдову на надувном матрасе", - говорится в сообщении.

Правоохранителя задержали во время передачи средств.

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"По оперативной информации, правоохранитель мог иметь сообщников, которые систематически занимались вывозом военнообязанных мужчин за границу. Устанавливается круг причастных лиц, а также роль задержанного в этой преступной схеме", - добавили в ГБР.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с конфискацией имущества.

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