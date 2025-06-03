Фотоловушка возле Словакии: в Ужгороде задержаны четверо военнообязанных, - ГПСУ. ФОТО
На окраине Ужгорода пограничники Чопского отряда задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-словацкую границу.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, движение группы правонарушителей в сторону границы зафиксировала фотоловушка. Наряд от отдела "Ужгород" оперативно вышел на их след и задержал мужчин в полукилометре от государственной границы.
Выяснилось, что все задержанные - жители Ривненской области в возрасте от 21 до 30 лет. Они работали вместе на стройке в Ужгороде и признались в попытке выехать в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.
Мужчин доставили в пограничное подразделение для составления протоколов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП - незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы. Дальнейшее решение по делу будет принимать суд.
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Фууу.....
Може тобі Цезарі та Міражі з Франції не під носа, тупе одоробло?
Я до тебе зверталася, одоробло? Чи тобі сраку рве, коли бачиш французький прапор? Сиди тихо на дупі, щоб не було запалення сфінктеру.
(© сказав Віденський СЗЧешник 😄)
А якщо серйозно то валять у промислових масштабах. Ціна «від самих прикордонників» - 10 тис. Якщо з логістикою - може сягати 15. А якщо хочеш «люкс» - щоб тебе сам пан генерал посадив до себе в авто і вивіз за кордон - то 18. "Keine Stress"
У нашій країні все, що не можна зробити за гроші, можна зробити за великі гроші....
Цей коментар - для вас, канторські, для ваших прихлебателів і диванних патріотів...