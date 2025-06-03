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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Фотоловушка возле Словакии: в Ужгороде задержаны четверо военнообязанных, - ГПСУ. ФОТО

На окраине Ужгорода пограничники Чопского отряда задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

В Закарпатье задержали четырех мужчин при попытке бежать в ЕС

Как отмечается, движение группы правонарушителей в сторону границы зафиксировала фотоловушка. Наряд от отдела "Ужгород" оперативно вышел на их след и задержал мужчин в полукилометре от государственной границы.

Выяснилось, что все задержанные - жители Ривненской области в возрасте от 21 до 30 лет. Они работали вместе на стройке в Ужгороде и признались в попытке выехать в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Мужчин доставили в пограничное подразделение для составления протоколов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП - незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы. Дальнейшее решение по делу будет принимать суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Распылил газ в лицо пограничнику во время проверки документов: на Житомирщине задержан нарушитель, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6570) Ужгород (437) уклонисты (918) Закарпатская область (2607) Ужгородский район (7)


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Топ комментарии
+9
Ніхто не втіче з цього кривавого цирка - Кралврал 95!
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03.06.2025 11:24 Ответить
+8
Віськовозобов'язані це мусора,військові пенсіонери бугаї 45 річні, прокурори, держслужбовці! Цивільні особи нечим не зобов'язані державі а тим більше Потужному покидьку
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03.06.2025 11:25 Ответить
+4
І в штанах ненормально. І в стрінгах. І в труселях. І навіть без трусів. Все ненормально саме з цими поцами. Вони мені огидні.
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03.06.2025 11:31 Ответить
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Вкурвлюють оті лапки у коротких бермудіках, у шльопках. Галіме ніщебродство.
Фууу.....
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03.06.2025 11:14 Ответить
а в штанах норм?
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03.06.2025 11:28 Ответить
І в штанах ненормально. І в стрінгах. І в труселях. І навіть без трусів. Все ненормально саме з цими поцами. Вони мені огидні.
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03.06.2025 11:31 Ответить
Як погода у Хранції? Краще, ніж тут?
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03.06.2025 12:09 Ответить
Тобі рота перекосячило? Букву Ф всрався висовляти?
Може тобі Цезарі та Міражі з Франції не під носа, тупе одоробло?
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03.06.2025 12:10 Ответить
Пельку стули, хранцуженка райцентрівська без ніщебродства. З'.....їбалися, трусячись за свою шкуру, то посидьте тихенько, більшого ніхто не просить.
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03.06.2025 12:16 Ответить
А що це тебе так попердолило, Кірюша? Це ти закрив свою пельку , щоб не смерділо гнилим лівером.
Я до тебе зверталася, одоробло? Чи тобі сраку рве, коли бачиш французький прапор? Сиди тихо на дупі, щоб не було запалення сфінктеру.
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03.06.2025 12:18 Ответить
ти на себе дивилось, ти саме огидне.
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03.06.2025 12:47 Ответить
Ніхто не втіче з цього кривавого цирка - Кралврал 95!
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03.06.2025 11:24 Ответить
добовий кугуте, випорожнився?
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03.06.2025 11:34 Ответить
За квартал голосували 75% наріду.Хто попереджав чим закінчиться-мудрий нарід таких називав шоколадними порохоботами.Я не розумію що тепер мудрому(насправді ні)))) наріду не подобається?
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03.06.2025 11:52 Ответить
І порохоботи піщли добровольцями ще в 2022, всі кого я знаю. Натомість зебіли зараз вплав штурмують Тису.
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03.06.2025 12:00 Ответить
Саме так.Був в АТО,коли тупе стадо вибрало зе,зарікався більше йти в армію.Але 24.02.22. був під воєнкоматом.Потім Лисичанськ,околиці Авдіївки,кордон з Бєлгородом,Купянське лісництво...А тепер в інтернеті диванна сволота разом з кацапами скиглить про про людоловів і тцк.Не розумію чого?При Порошенку ухилянтів було не менше,але їх ніхто не ловив.Ухилянти вибрали подібного собі.
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03.06.2025 12:19 Ответить
Віськовозобов'язані це мусора,військові пенсіонери бугаї 45 річні, прокурори, держслужбовці! Цивільні особи нечим не зобов'язані державі а тим більше Потужному покидьку
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03.06.2025 11:25 Ответить
А ти знаєш, що військовий пенсіонер, 45 років, як ти кажеш, бугай, це відпрацьований матеріал? З мінусовим здоров'ям?
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03.06.2025 11:34 Ответить
Після чого?
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03.06.2025 11:39 Ответить
Зате роботяга за 55, зловлений мордатим ухилянтом з тцк, який навіть сорочку не служив, це саме те що треба на фронті.
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03.06.2025 11:42 Ответить
ЗСУ складаються на 95% з мобілізованих цивільних.Тільки на відміну від цивільних які є сцикунами і покидьками у тих цивільних є совість,честь і мужність.
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03.06.2025 12:03 Ответить
В миллионниках по горам?!
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03.06.2025 11:27 Ответить
Толя, купіть глобус Словаччини, хоча спостереження й вірне, одразу бачу будівельників.
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03.06.2025 11:36 Ответить
А собаку почему не закрасили?
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03.06.2025 11:34 Ответить
Собака , то святе 🙁
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03.06.2025 11:44 Ответить
а в шльопках ідуть, тому що шльопки не залишають слідів на контрольно-слідовій полосі?
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03.06.2025 11:43 Ответить
А я людина добра. Аби я був в ТЦК, я б кожному ухилянту, особливо ;чьотким пацанчикам;, що картинки з серії ;жізнь волков; постять, пропонував би на вибір- або повістка, або тебе на камеру віслюк чи твій корєфан має. А відео продавав би збоченцям і на виручені кошти дрончики купляв би.
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03.06.2025 11:58 Ответить
Ухилянти у формі піймали ухилянтів без форми
(© сказав Віденський СЗЧешник 😄)
А якщо серйозно то валять у промислових масштабах. Ціна «від самих прикордонників» - 10 тис. Якщо з логістикою - може сягати 15. А якщо хочеш «люкс» - щоб тебе сам пан генерал посадив до себе в авто і вивіз за кордон - то 18. "Keine Stress"
У нашій країні все, що не можна зробити за гроші, можна зробити за великі гроші....
Цей коментар - для вас, канторські, для ваших прихлебателів і диванних патріотів...
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03.06.2025 12:05 Ответить
Від тепер вони вже військові
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03.06.2025 12:09 Ответить
 
 