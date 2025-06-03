Фотоловушка возле Словакии: в Ужгороде задержаны четверо военнообязанных, - ГПСУ. ФОТО

На окраине Ужгорода пограничники Чопского отряда задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, движение группы правонарушителей в сторону границы зафиксировала фотоловушка. Наряд от отдела "Ужгород" оперативно вышел на их след и задержал мужчин в полукилометре от государственной границы.

Выяснилось, что все задержанные - жители Ривненской области в возрасте от 21 до 30 лет. Они работали вместе на стройке в Ужгороде и признались в попытке выехать в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Мужчин доставили в пограничное подразделение для составления протоколов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП - незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы. Дальнейшее решение по делу будет принимать суд.

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