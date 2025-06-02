Распылил газ в лицо пограничнику во время проверки документов: на Житомирщине задержан нарушитель, - ГПСУ. ФОТО

Пограничный наряд задержал мужчину, который во время проверки документов в пределах Коростенского пограничного района оказал сопротивление правоохранителям и применил газовый баллончик против военнослужащего.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел во время выполнения нарядом задач по поддержанию правил пограничного режима. Заметив подозрительного мужчину, военнослужащие остановили его для проверки документов. Но правонарушитель сбежал, проигнорировав команды остановиться и даже предупредительный выстрел вверх.

Пограничники догнали нарушителя. Тот распылил газовый баллончик в лицо одному из военнослужащих. Благодаря слаженным действиям пограничного наряда его удалось задержать без применения оружия.

Пострадавшему пограничнику оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет. На место вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента и возможных причастных лиц.

Сообщается, что задержанный - житель Харькова, ему придется отвечать не только за нарушение пограничного законодательства, но и за насилие в отношении правоохранителя (ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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