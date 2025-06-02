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Новости Фото Нападение на пограничника
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Распылил газ в лицо пограничнику во время проверки документов: на Житомирщине задержан нарушитель, - ГПСУ. ФОТО

Пограничный наряд задержал мужчину, который во время проверки документов в пределах Коростенского пограничного района оказал сопротивление правоохранителям и применил газовый баллончик против военнослужащего.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Житомирской области задержали мужчину, который распылил газовый баллончик в пограничника

Как отмечается, инцидент произошел во время выполнения нарядом задач по поддержанию правил пограничного режима. Заметив подозрительного мужчину, военнослужащие остановили его для проверки документов. Но правонарушитель сбежал, проигнорировав команды остановиться и даже предупредительный выстрел вверх.

Пограничники догнали нарушителя. Тот распылил газовый баллончик в лицо одному из военнослужащих. Благодаря слаженным действиям пограничного наряда его удалось задержать без применения оружия.

Пострадавшему пограничнику оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет. На место вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента и возможных причастных лиц.

Сообщается, что задержанный - житель Харькова, ему придется отвечать не только за нарушение пограничного законодательства, но и за насилие в отношении правоохранителя (ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6568) Житомирская область (1411)


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Зараз нестача коментарів у темах про хабарників-тецекашників буде героїчно компенсована)
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02.06.2025 15:18 Ответить
Мало тобі коментарів по ТЦК?
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02.06.2025 15:23 Ответить
Совок, Берлінська стіна, постріли
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02.06.2025 15:24 Ответить
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02.06.2025 15:26 Ответить
Ну, тепер спостерігаємо, як московське лайно потече по мережах, на ТЦК - бусифікацію-…
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02.06.2025 15:32 Ответить
"Втім, прикордонники наздогнали порушника. Той розпилив газовий балончик в обличчя одного з військовослужбовців."
"Повідомляється, що затриманий - житель Харкова, йому доведеться відповідати не лише за порушення прикордонного законодавства, а й за насильство щодо правоохоронця (ст. 345 Кримінального кодексу України)."

Так військовослужбовець чи правоохоронець? Чи це як з ТЦК: то цивільні, то службовці, то військовослужбовці - все в залежності від ситуації...
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02.06.2025 16:14 Ответить
потрібно було пристрелити після попереджувального пострілу
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02.06.2025 16:42 Ответить
 
 