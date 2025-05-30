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Новости Строительство фортификаций
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Граница Житомирщины с Беларусью полностью забетонирована, - ОВА

Возле Великой Новоселки в Донецкой области есть риск оперативного окружения

Граница Украины с Беларусью в Житомирской области полностью укреплена бетонными конструкциями, а на приграничных территориях обустроены оборонительные рубежи.

Об этом сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в интервью для Telegraf, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после начала полномасштабной войны соглашение о сотрудничестве с Гомельской областью Беларуси, которое подписали в 2019 году, было расторгнуто. Сейчас граница полностью защищена. "Граница с Беларусью полностью забетонирована", - подчеркнул Бунечко.

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Он рассказал, что на приграничных территориях обустроены взводные и ротные опорные пункты, рвы и малозаметные препятствия. Бунечко заверил, что подготовлена "настоящая адская ловушка" для врага. Сначала укрепления строились по собственным видениям, а со временем - по расчетам и планам Генерального штаба.

В прошлом году на строительство фортификационных сооружений было направлено более 2,5 млрд гривен из разных бюджетов. Все запланированные укрепления уже завершены, и на границе действует глубоко эшелонированная система защиты.

Бунечко отметил, что сейчас на Житомирщине не наблюдается прямой угрозы вторжения со стороны Беларуси, а жители северных общин находятся в безопасности.

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Автор: 

граница (5301) Житомирская область (1408)


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Топ комментарии
+13
Так як і на сумщині?
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30.05.2025 11:37
+11
Навіть краще.
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30.05.2025 11:38
+6
Ага повірив на харківщині теж казали що все укріплено потім ті укріплення кацапам дісталися.
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30.05.2025 11:42
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Так як і на сумщині?
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30.05.2025 11:37 Ответить
Навіть краще.
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30.05.2025 11:38 Ответить
Ага повірив на харківщині теж казали що все укріплено потім ті укріплення кацапам дісталися.
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30.05.2025 11:42 Ответить
Там нужны мины и видеонаблюдение
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30.05.2025 11:45 Ответить
Залізобетон! - недавно 8 афганців пройшли як ніж крізь масло
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30.05.2025 11:46 Ответить
нууу ... вони ж не танки ...
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30.05.2025 11:53 Ответить
Кордон дірявий
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30.05.2025 11:57 Ответить
знову - потужно ? якщо так - то ну його нах.
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30.05.2025 11:53 Ответить
Рів з крокодилами викопали?
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30.05.2025 12:06 Ответить
Згідно з списаними коштами --- стіна до хмар .
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30.05.2025 12:21 Ответить
всё! разворовали!
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30.05.2025 12:32 Ответить
Для кого ці понти? Для зубрів?
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30.05.2025 12:35 Ответить
Напевно дуже небезпечна ділянка. Набагато небезпечніша ніж лінія зіткнення з кацапами. Там все тільки на паперах та в звітах про використані кошти.
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30.05.2025 12:37 Ответить
хочете сказати, що косулі, ведмеді та вовки з зайцями ходять через КПП а річки перегорожені ********?
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30.05.2025 12:45 Ответить
 
 