Граница Житомирщины с Беларусью полностью забетонирована, - ОВА

Граница Украины с Беларусью в Житомирской области полностью укреплена бетонными конструкциями, а на приграничных территориях обустроены оборонительные рубежи.

Об этом сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в интервью для Telegraf, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после начала полномасштабной войны соглашение о сотрудничестве с Гомельской областью Беларуси, которое подписали в 2019 году, было расторгнуто. Сейчас граница полностью защищена. "Граница с Беларусью полностью забетонирована", - подчеркнул Бунечко.

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Он рассказал, что на приграничных территориях обустроены взводные и ротные опорные пункты, рвы и малозаметные препятствия. Бунечко заверил, что подготовлена "настоящая адская ловушка" для врага. Сначала укрепления строились по собственным видениям, а со временем - по расчетам и планам Генерального штаба.

В прошлом году на строительство фортификационных сооружений было направлено более 2,5 млрд гривен из разных бюджетов. Все запланированные укрепления уже завершены, и на границе действует глубоко эшелонированная система защиты.

Бунечко отметил, что сейчас на Житомирщине не наблюдается прямой угрозы вторжения со стороны Беларуси, а жители северных общин находятся в безопасности.

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