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Новости Эвакуация из приграничья Сумщины Бои у приграничья Сумщины
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Ситуация на границе с Сумщиной контролируемая, эвакуация продолжается

сводка Генштаба ВСУ

Ситуация на границе с Сумской областью остается напряженной: эвакуация продолжается, а обстановка на линии соприкосновения постоянно меняется.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшнее утро враг пытается проводить наступательные действия. Ситуация сложная, как обычно во время действий агрессора. В то же время коммуникация с командованием военных у меня 24/7", - отметил Григоров.

Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры по эвакуации населения. "Несмотря на сложность, ситуация остается контролируемой нашими вооруженными силами", - добавил глава ОВА.

На вопрос о количестве населенных пунктов, которые сейчас контролирует враг в Сумской области, Григоров ответил, что это вопрос сложный. "Линия фронта гибкая. И мы имеем постоянные движения, как и успехи наших Вооруженных сил Украины. Поэтому такую информацию пока не могу предоставить. Речь может идти только об определенной "серой" зоне, в которой ведутся наиболее активные и боевые действия", - пояснил он.

Также читайте: Автомобиль волонтеров Красного Креста подорвался на мине во время эвакуации жителей приграничного района Сумской области

Автор: 

граница (5299) Сумская область (3277)


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Топ комментарии
+6
Якщо контрольована, чому евакуація?
Не ганьбіться вже, і так зрозуміло, що там срака.
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30.05.2025 10:44
+4
Здав Луганщину - здам і Сумщину, на то я тут кротами і поставлєн!
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30.05.2025 10:49
+1
Ти вже на радостях шампусік відкоркував напевно ,ти ж постійно тут агітуєш за русню?
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30.05.2025 10:48
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Якщо контрольована, чому евакуація?
Не ганьбіться вже, і так зрозуміло, що там срака.
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30.05.2025 10:44 Ответить
Ти вже на радостях шампусік відкоркував напевно ,ти ж постійно тут агітуєш за русню?
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30.05.2025 10:48 Ответить
судячи з того що подібні до цього шлєпери розповідають що все добре ,а за подробицями ссилаються до інших -треба оцінювати навпаки
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30.05.2025 10:50 Ответить
Поки що не катастрофа, та добрим той стан справ ніяк не назвеш.
Срака і є, поки що не повна, хоч це добре.
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30.05.2025 10:56 Ответить
коли будеш знов тікати (григоров) дай хоч знати,може хтось дотягнеться прибити цього продажного ригівського таргана
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30.05.2025 10:46 Ответить
Здав Луганщину - здам і Сумщину, на то я тут кротами і поставлєн!
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30.05.2025 10:49 Ответить
на кордоні з Сумщиною, чи на кордоні з курщиною? сирок поясни!
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30.05.2025 10:49 Ответить
на кордоні??там вже кусень землі з 4ма селами відкусили і лізуть ще до 4х
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30.05.2025 10:52 Ответить
Це складне питання. Це дуже складне питання. Бо за планом Єрмака-Зеленського, ми вже повинні підходити до Курська, а за даними Deepstate вони вже підходять до Юнаківки. Тому Григорову дуже не просто.
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30.05.2025 10:51 Ответить
Стратегія Просирського та смарагдового Бонопартія воювати мобілізованною піхотою чомусь потужно не працює. Чомусь РФ може виставити піхоти в рази більше.
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30.05.2025 10:52 Ответить
А яка стратегія потрібна? Бачу ви в курсі дєла...
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30.05.2025 10:59 Ответить
більшими силами ці гниди підуть на Харків
треба бути дебілом, щоб це не розуміти.
жінка розуміє, а сирський -ні, ідіот.
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30.05.2025 10:59 Ответить
 
 