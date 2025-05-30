Ситуация на границе с Сумщиной контролируемая, эвакуация продолжается

Ситуация на границе с Сумской областью остается напряженной: эвакуация продолжается, а обстановка на линии соприкосновения постоянно меняется.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшнее утро враг пытается проводить наступательные действия. Ситуация сложная, как обычно во время действий агрессора. В то же время коммуникация с командованием военных у меня 24/7", - отметил Григоров.

Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры по эвакуации населения. "Несмотря на сложность, ситуация остается контролируемой нашими вооруженными силами", - добавил глава ОВА.

На вопрос о количестве населенных пунктов, которые сейчас контролирует враг в Сумской области, Григоров ответил, что это вопрос сложный. "Линия фронта гибкая. И мы имеем постоянные движения, как и успехи наших Вооруженных сил Украины. Поэтому такую информацию пока не могу предоставить. Речь может идти только об определенной "серой" зоне, в которой ведутся наиболее активные и боевые действия", - пояснил он.

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