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Новости Эвакуация из приграничья Сумщины Подрыв на мине
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Автомобиль волонтеров Красного Креста подорвался на мине во время эвакуации жителей приграничного района Сумской области

Во время эвакуации жителей Сумщины авто ЧК подорвалось на мине

В среду, 28 мая, автомобиль волонтеров Украинского Красного Креста подорвался на мине "лепесток" во время эвакуации жителей села Кондратовка Хотинской громады на Сумщине.

Об этом сообщили в Обществе Красного Креста, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что волонтеры Красного Креста были единственными, кто сегодня, 28 мая, смог добраться до Кондратовки и вывезти двух пожилых людей.

"Мы уже их забрали и возвращались назад, как почувствовали взрыв под колесами. В это же время продолжался минометный обстрел вдоль дороги. Поэтому мы не сразу поняли, что именно произошло", - рассказал командир Отряда быстрого реагирования Сумской областной организации ОККУ Владимир Москаленко.

Эвакуированную из Кондратовки пожилую пару волонтеры доставили в гуманитарный центр в Сумах. Как рассказали в ЧХ, дальше они поедут к родственникам во Львовскую область.

"В течение трех последних дней волонтеры Общества Красного Креста эвакуировали из Хотинской громады 27 человек из которых 9 - маломобильные", - сказано в сообщении.

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Сумская область (3262) эвакуация (2095) Красный Крест (442) мина (307) Сумский район (240) Кондратовка (1)


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