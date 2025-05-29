Автомобиль волонтеров Красного Креста подорвался на мине во время эвакуации жителей приграничного района Сумской области
В среду, 28 мая, автомобиль волонтеров Украинского Красного Креста подорвался на мине "лепесток" во время эвакуации жителей села Кондратовка Хотинской громады на Сумщине.
Об этом сообщили в Обществе Красного Креста, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что волонтеры Красного Креста были единственными, кто сегодня, 28 мая, смог добраться до Кондратовки и вывезти двух пожилых людей.
"Мы уже их забрали и возвращались назад, как почувствовали взрыв под колесами. В это же время продолжался минометный обстрел вдоль дороги. Поэтому мы не сразу поняли, что именно произошло", - рассказал командир Отряда быстрого реагирования Сумской областной организации ОККУ Владимир Москаленко.
Эвакуированную из Кондратовки пожилую пару волонтеры доставили в гуманитарный центр в Сумах. Как рассказали в ЧХ, дальше они поедут к родственникам во Львовскую область.
"В течение трех последних дней волонтеры Общества Красного Креста эвакуировали из Хотинской громады 27 человек из которых 9 - маломобильные", - сказано в сообщении.
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