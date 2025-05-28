Авто волонтерів Червоного Хреста підірвалось на міні під час евакуації мешканців прикордоння Сумщини

У середу, 28 травня, автомобіль волонтерів Українського Червоного Хреста підірвався на міні "пелюстка" під час евакуації жителів села Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині.

Про це повідомили в Товаристві Червоного Хреста, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що волонтери Червоного Хреста були єдиними, хто сьогодні, 28 травня, зміг дістатись Кіндратівки та вивезти двох літніх людей.

"Ми вже їх забрали й повертались назад, як відчули вибух під колесами. У цей же час тривав мінометний обстріл вздовж дороги. Тож ми не одразу зрозуміли, що саме відбулось", - розповів командир Загону швидкого реагування Сумської обласної організації ТЧХУ Володимир Москаленко.

Евакуйовану з Кіндратівки літню пару волонтери доправили до гуманітарного центру в Сумах. Як розповіли у ЧХ, далі вони поїдуть до родичів у Львівську область.

"Протягом трьох останніх днів волонтери Товариства Червоного Хреста евакуювали з Хотінської громади 27 людей з яких 9 - маломобільні", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Трактор підірвався на вибухівці в Харківській області: постраждав водій. ФОТОрепортаж