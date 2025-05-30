Ситуація на кордоні із Сумщиною: контрольована, евакуація триває

Ситуація на кордоні із Сумською областю залишається напруженою: евакуація триває, а обстановка на лінії зіткнення постійно змінюється.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогоднішній ранок ворог намагається проводити наступальні дії. Ситуація складна, як зазвичай під час дій агресора. В той же час комунікація з командуванням військових в мене 24/7", - зазначив Григоров.

Він підкреслив, що вживаються всі необхідні заходи щодо евакуації населення. "Незважаючи на складність, ситуація залишається контрольованою нашими збройними силами", — додав очільник ОВА.

На питання про кількість населених пунктів, які зараз контролює ворог у Сумській області, Григоров відповів, що це питання складне. "Лінія фронту гнучка. І ми маємо постійні рухи, як і успіхи наших Збройних сил України. Тому таку інформацію наразі не можу надати. Мова може йти лише про певну "сіру" зону, в якій ведуться найбільш активні і бойові дії", - пояснив він.

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