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Новини Евакуація з прикордоння Сумщини Бої біля прикордоння Сумщини
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Ситуація на кордоні із Сумщиною: контрольована, евакуація триває

зведення Генштабу ЗСУ

Ситуація на кордоні із Сумською областю залишається напруженою: евакуація триває, а обстановка на лінії зіткнення постійно змінюється.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогоднішній ранок ворог намагається проводити наступальні дії. Ситуація складна, як зазвичай під час дій агресора. В той же час комунікація з командуванням військових в мене 24/7", - зазначив Григоров.

Він підкреслив, що вживаються всі необхідні заходи щодо евакуації населення. "Незважаючи на складність, ситуація залишається контрольованою нашими збройними силами", — додав очільник ОВА.

На питання про кількість населених пунктів, які зараз контролює ворог у Сумській області, Григоров відповів, що це питання складне. "Лінія фронту гнучка. І ми маємо постійні рухи, як і успіхи наших Збройних сил України. Тому таку інформацію наразі не можу надати. Мова може йти лише про певну "сіру" зону, в якій ведуться найбільш активні і бойові дії", - пояснив він. 

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Автор: 

кордон (4815) Сумська область (3828)


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Топ коментарі
+12
Якщо контрольована, чому евакуація?
Не ганьбіться вже, і так зрозуміло, що там срака.
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30.05.2025 10:44
+11
Здав Луганщину - здам і Сумщину, на то я тут кротами і поставлєн!
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30.05.2025 10:49
+4
Це складне питання. Це дуже складне питання. Бо за планом Єрмака-Зеленського, ми вже повинні підходити до Курська, а за даними Deepstate вони вже підходять до Юнаківки. Тому Григорову дуже не просто.
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30.05.2025 10:51
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Якщо контрольована, чому евакуація?
Не ганьбіться вже, і так зрозуміло, що там срака.
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30.05.2025 10:44 Відповісти
Ти вже на радостях шампусік відкоркував напевно ,ти ж постійно тут агітуєш за русню?
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30.05.2025 10:48 Відповісти
судячи з того що подібні до цього шлєпери розповідають що все добре ,а за подробицями ссилаються до інших -треба оцінювати навпаки
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30.05.2025 10:50 Відповісти
Поки що не катастрофа, та добрим той стан справ ніяк не назвеш.
Срака і є, поки що не повна, хоч це добре.
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30.05.2025 10:56 Відповісти
коли будеш знов тікати (григоров) дай хоч знати,може хтось дотягнеться прибити цього продажного ригівського таргана
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30.05.2025 10:46 Відповісти
Здав Луганщину - здам і Сумщину, на то я тут кротами і поставлєн!
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30.05.2025 10:49 Відповісти
на кордоні з Сумщиною, чи на кордоні з курщиною? сирок поясни!
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30.05.2025 10:49 Відповісти
на кордоні??там вже кусень землі з 4ма селами відкусили і лізуть ще до 4х
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30.05.2025 10:52 Відповісти
Це складне питання. Це дуже складне питання. Бо за планом Єрмака-Зеленського, ми вже повинні підходити до Курська, а за даними Deepstate вони вже підходять до Юнаківки. Тому Григорову дуже не просто.
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30.05.2025 10:51 Відповісти
Стратегія Просирського та смарагдового Бонопартія воювати мобілізованною піхотою чомусь потужно не працює. Чомусь РФ може виставити піхоти в рази більше.
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30.05.2025 10:52 Відповісти
більшими силами ці гниди підуть на Харків
треба бути дебілом, щоб це не розуміти.
жінка розуміє, а сирський -ні, ідіот.
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30.05.2025 10:59 Відповісти
Я ще після квітневого рейду РДК (2024 рік) писав що подібні ігри доведуть до погіршення ситуації в прикордонні але тут багато хто ким тільки мене не називали, пишучи десь далеко і війни не бачачи. До формування в районі Сум угрупування для суджанської операції в прикордонні було небагато наших військових бо у орків були тільки прикордонники. А тепер є нова ділянка фронту але це йде захоплення орками території для формування буферної зони, ширина якої під питанням.
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30.05.2025 11:45 Відповісти
Все нормально, ідем на дно?
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30.05.2025 11:46 Відповісти
 
 