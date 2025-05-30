"єЧерга": Кордон за онлайн-записом уже перетнули 2 мільйони разів. Які пункти пропуску найпопулярніші?

Від моменту запуску системи "єЧерга" в грудні 2022 року на сьогодні було зафіксовано 2 млн перетинів кордону за онлайн-записом. Вантажівки перетнули кордон майже 1,77 млн разів, автобуси – понад 235 тис.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

За час роботи послуги найбільше виїздів відбулося через пункти пропуску з Польщею – близько 1,1 млн. Кордон із Румунією за записом перетнули понад 370 тис. вантажівок та автобусів, Молдовою – 234 тис., Угорщиною – 182 тис., Словаччиною – 109 тис.

Уперше "єЧерга" була запущена в грудні 2022 року на найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Поступово систему масштабували на інші пункти пропуску для вантажівок та автобусів. Наразі "єЧерга" діє на всіх пунктах пропуску для вантажівок та автобусів.

До топ-5 пунктів пропуску з найбільшою кількістю перетинів кордону вантажівками на виїзд з України входять:

"Ягодин – Дорогуськ" – 290 тис.;

"Порубне – Сірет" – 190 тис.;

"Чоп – Тиса" – 161 тис.;

"Краківець – Корчова" – 139 тис.;

"Шегині – Медика" – 128 тис.

Серед автобусів найбільшим попитом для перетину кордону користуються наступні пункти пропуску:

"Шегині – Медика" – 30 тис.;

"Краківець – Корчова" – 27 тис.;

"Ягодин – Дорогуськ" – 19 тис.;

"Устилуг – Зосін" – 11,7 тис.;

"Рава-Руська – Хребенне" – 11,6 тис.

Загалом, за час дії системи в ній зареєструвалось майже 138 тис. водіїв із різних країн.

Застосунок "єЧерга" був завантажений майже 94 тис. разів.

Раніше повідомлялося, що до кінця року можливість забронювати конкретний час перетину кордону для автобусів з'явиться на усіх пунктах пропуску.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна планує до 2030 року оновити 29 прикордонних пунктів пропуску та збудувати ще 17 нових.