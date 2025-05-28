"єЧерга": До кінця року автобуси зможуть бронювати час перетину кордону на всіх пунктах пропуску

До кінця року можливість забронювати конкретний час перетину кордону для автобусів з'явиться на усіх пунктах пропуску.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач, передає Укрінформ.

"Наразі система "єЧерга" працює на 29 пунктах пропуску для автобусів. З них на 23 працює слотування – тобто можливість забронювати конкретний час перетину кордону. Наші плани – масштабувати слотування до кінця року на всі пункти пропуску", – розповів Деркач.

За його словами, для цього зараз проводиться верифікація міжнародних маршрутів, щоб закрити неактуальні.

Сьогодні слотування доступне на всіх пунктах пропуску з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, 10 пунктах пропуску з Молдовою та 4 – з Польщею.

Завдяки цій послузі, за інформацією Мінрозвитку, протягом останніх чотирьох місяців близько 75% автобусів перетнули кордон вчасно.

Найкращі показники демонструє "єЧерга" на кордоні з Молдовою, тут вчасно заїжджають на пункти пропуску 81% автобусів. З Румунією, Польщею, Угорщиною цей показник становить близько 70%.

Деркач зазначив, що "єЧерга" не впливає на час проходження кордону, а встановлює лише заїзд на пункт пропуску, а все, що відбувається на пункті пропуску, регулюється прикордонними та митними органами суміжних країн.

Таким чином завдяки "єЧерзі" можна бачити, скільки часу кожен автобус проводить на пункті пропуску з українського боку, скільки триває оформлення. Відповідно, це дозволяє виявляти проблемні питання та працювати над їх вирішенням.

Для збільшення пропускної можливості пунктів пропуску в Мінрозвитку планують скасувати близько 500 неактуальних міжнародних маршрутів, тобто таких, за якими з початку року не було зафіксовано жодного перетину кордону.

"Пропускна здатність кожного пункту пропуску чітко визначена. Зазвичай, це 1-2 автобуси на годину. Відповідно, зареєструватись на слот може лише визначена заздалегідь кількість автобусів, – пояснив Деркач.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад і територій України розробило правила черговості прибуття транспорту до міжнародних автомобільних пунктів пропуску, що, як очікується, допоможе скоротити черги та часу очікуваннями в них.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна планує до 2030 року оновити 29 прикордонних пунктів пропуску та збудувати ще 17 нових.