Рада може дозволити виїзд за кордон юнакам до 24 років, – "слуга народу" Веніславський

У Верховній Раді розмірковують, як реагувати на зростання кількості випадків, коли українські юнаки до 18 років виїжджають за кордон для навчання й не повертаються через обмеження, пов’язані з воєнним станом.

Про це під час брифінгу повідомив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитку Федір Веніславський, передає Укрінформ.

За його словами, найближчим часом будуть напрацьовані законодавчі ініціативи для вирішення цього питання, зокрема щодо вільного пересування студентів за кордон.

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема і в нашому комітеті. Є консенсусна домовленість фракцій про те, що ситуацію потрібно вирішувати найближчим часом, щоб не втрачати нашу молодь, яка виїжджає та згодом не може повернутися, оскільки на період воєнного стану були запроваджені обмеження на виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків віком з 18 до 60 років", – зазначив нардеп.

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За його словами, зараз вивчається можливість тимчасового пом’якшення обмежень на виїзд для молодих чоловіків, які навчаються за кордоном.

"Є ідея дозволити вільне пересування для громадян України до 23-24 років. Це дозволить студентам, які навчаються закордоном, приїжджати до України, бачитися з рідними, не втрачати зв’язок із Батьківщиною й не залишатися за кордоном вимушено", – пояснив депутат.

Веніславський наголосив, що питання є надзвичайно чутливим і складним з точки зору реалізації. Зокрема, йдеться про потребу чіткого визначення вікових меж і умов, за яких особа зможе вільно перетинати кордон.

Як повідомлялося, від початку 2022 року з України незаконно виїхали майже 45 тисяч чоловіків, ще майже 30 тисяч прикордонники затримали під час спроб нелегального перетину кордону.