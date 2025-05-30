Кордон Житомирщини з Білоруссю повністю забетонований, - ОВА
Кордон України з Білоруссю у Житомирській області повністю укріплений бетонними конструкціями, а на прикордонних територіях облаштовані оборонні рубежі.
Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в інтерв’ю для Telegraf, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після початку повномасштабної війни угоду про співробітництво з Гомельською областю Білорусі, яку підписали у 2019 році, було розірвано. Наразі кордон повністю захищений. "Кордон з Білоруссю повністю забетонований", - підкреслив Бунечко.
Він розповів, що на прикордонних територіях облаштовані взводні та ротні опорні пункти, рови й малопомітні перешкоди. Бунечко запевнив, що підготовлено "справжню пекельну пастку" для ворога. Спочатку укріплення будувалися за власними баченнями, а згодом - за розрахунками та планами Генерального штабу.
Минулого року на будівництво фортифікаційних споруд було спрямовано понад 2,5 млрд гривень з різних бюджетів. Усі заплановані укріплення вже завершені, і на кордоні діє глибоко ешелонована система захисту.
Бунечко зазначив, що зараз на Житомирщині не спостерігається прямої загрози вторгнення з боку Білорусі, а жителі північних громад перебувають у безпеці.
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