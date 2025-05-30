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Новини Будівництво фортифікацій
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Кордон Житомирщини з Білоруссю повністю забетонований, - ОВА

Біля Великої Новосілки на Донеччині є ризик оперативного оточення

Кордон України з Білоруссю у Житомирській області повністю укріплений бетонними конструкціями, а на прикордонних територіях облаштовані оборонні рубежі.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в інтерв’ю для Telegraf, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після початку повномасштабної війни угоду про співробітництво з Гомельською областю Білорусі, яку підписали у 2019 році, було розірвано. Наразі кордон повністю захищений. "Кордон з Білоруссю повністю забетонований", - підкреслив Бунечко.

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Він розповів, що на прикордонних територіях облаштовані взводні та ротні опорні пункти, рови й малопомітні перешкоди. Бунечко запевнив, що підготовлено "справжню пекельну пастку" для ворога. Спочатку укріплення будувалися за власними баченнями, а згодом - за розрахунками та планами Генерального штабу.

Минулого року на будівництво фортифікаційних споруд було спрямовано понад 2,5 млрд гривень з різних бюджетів. Усі заплановані укріплення вже завершені, і на кордоні діє глибоко ешелонована система захисту.

Бунечко зазначив, що зараз на Житомирщині не спостерігається прямої загрози вторгнення з боку Білорусі, а жителі північних громад перебувають у безпеці.

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Автор: 

кордон (4815) Житомирська область (1280)


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Топ коментарі
+13
Так як і на сумщині?
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30.05.2025 11:37
+11
Навіть краще.
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30.05.2025 11:38
+6
Ага повірив на харківщині теж казали що все укріплено потім ті укріплення кацапам дісталися.
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30.05.2025 11:42
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Так як і на сумщині?
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30.05.2025 11:37 Відповісти
Навіть краще.
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30.05.2025 11:38 Відповісти
Ага повірив на харківщині теж казали що все укріплено потім ті укріплення кацапам дісталися.
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30.05.2025 11:42 Відповісти
Там нужны мины и видеонаблюдение
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30.05.2025 11:45 Відповісти
Залізобетон! - недавно 8 афганців пройшли як ніж крізь масло
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30.05.2025 11:46 Відповісти
нууу ... вони ж не танки ...
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30.05.2025 11:53 Відповісти
Кордон дірявий
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30.05.2025 11:57 Відповісти
знову - потужно ? якщо так - то ну його нах.
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30.05.2025 11:53 Відповісти
Рів з крокодилами викопали?
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30.05.2025 12:06 Відповісти
Згідно з списаними коштами --- стіна до хмар .
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30.05.2025 12:21 Відповісти
всё! разворовали!
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30.05.2025 12:32 Відповісти
Для кого ці понти? Для зубрів?
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30.05.2025 12:35 Відповісти
Напевно дуже небезпечна ділянка. Набагато небезпечніша ніж лінія зіткнення з кацапами. Там все тільки на паперах та в звітах про використані кошти.
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30.05.2025 12:37 Відповісти
 
 