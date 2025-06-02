Розпилив газ у обличчя прикордоннику під час перевірки документів: на Житомирщині затримано порушника, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонний наряд затримав чоловіка, який під час перевірки документів у межах Коростенського прикордонного району чинив опір правоохоронцям і застосував газовий балончик проти військовослужбовця.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався під час виконання нарядом завдань з підтримання правил прикордонного режиму. Помітивши підозрілого чоловіка, військовослужбовці зупинили його для перевірки документів. Натомість правопорушник утік, проігнорувавши команди зупинитися та навіть попереджувальний постріл вгору.

Втім, прикордонники наздогнали порушника. Той розпилив газовий балончик в обличчя одного з військовослужбовців. Завдяки злагодженим діям прикордонного наряду його вдалося затримати без застосування зброї.

Постраждалому прикордоннику надано медичну допомогу, загрози його життю немає. На місце викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції, яка встановлює всі обставини інциденту та можливих причетних осіб.

Повідомляється, що затриманий - житель Харкова, йому доведеться відповідати не лише за порушення прикордонного законодавства, а й за насильство щодо правоохоронця (ст. 345 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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