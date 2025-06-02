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Новини Фото Напад на прикордонників
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Розпилив газ у обличчя прикордоннику під час перевірки документів: на Житомирщині затримано порушника, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонний наряд затримав чоловіка, який під час перевірки документів у межах Коростенського прикордонного району чинив опір правоохоронцям і застосував газовий балончик проти військовослужбовця.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

На Житомирщині затримали чоловіка, який розпилив газовий балончик у прикордонника

Як зазначається, інцидент стався під час виконання нарядом завдань з підтримання правил прикордонного режиму. Помітивши підозрілого чоловіка, військовослужбовці зупинили його для перевірки документів. Натомість правопорушник утік, проігнорувавши команди зупинитися та навіть попереджувальний постріл вгору.

Втім, прикордонники наздогнали порушника. Той розпилив газовий балончик в обличчя одного з військовослужбовців. Завдяки злагодженим діям прикордонного наряду його вдалося затримати без застосування зброї.

Постраждалому прикордоннику надано медичну допомогу, загрози його життю немає. На місце викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції, яка встановлює всі обставини інциденту та можливих причетних осіб.

Повідомляється, що затриманий - житель Харкова, йому доведеться відповідати не лише за порушення прикордонного законодавства, а й за насильство щодо правоохоронця (ст. 345 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6126) Житомирська область (1283)


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Зараз нестача коментарів у темах про хабарників-тецекашників буде героїчно компенсована)
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02.06.2025 15:18 Відповісти
Мало тобі коментарів по ТЦК?
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02.06.2025 15:23 Відповісти
Совок, Берлінська стіна, постріли
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02.06.2025 15:24 Відповісти
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02.06.2025 15:26 Відповісти
Ну, тепер спостерігаємо, як московське лайно потече по мережах, на ТЦК - бусифікацію-…
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02.06.2025 15:32 Відповісти
"Втім, прикордонники наздогнали порушника. Той розпилив газовий балончик в обличчя одного з військовослужбовців."
"Повідомляється, що затриманий - житель Харкова, йому доведеться відповідати не лише за порушення прикордонного законодавства, а й за насильство щодо правоохоронця (ст. 345 Кримінального кодексу України)."

Так військовослужбовець чи правоохоронець? Чи це як з ТЦК: то цивільні, то службовці, то військовослужбовці - все в залежності від ситуації...
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02.06.2025 16:14 Відповісти
Сірьоня, - ТЦК є структурним підрозділом сухопутних військ ЗСУ, для тупих - військовослужбовці.
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02.06.2025 16:55 Відповісти
потрібно було пристрелити після попереджувального пострілу
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02.06.2025 16:42 Відповісти
Совок вишневий біля хати!
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02.06.2025 16:51 Відповісти
Отримав в рило, - статут необхідно вчити: перший постріл попереджувальний, затим на враження.
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02.06.2025 16:51 Відповісти
 
 