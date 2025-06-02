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Новини Бої біля прикордоння Сумщини
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Росія намагається розширити зону проникнення піхоти в Сумській області, - ДПСУ

ОТУ

У прикордонні Сумської області російські війська продовжують направляти групи піхоти на територію України в межах Юнаківської та Хотінської громад.

Про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, спершу піхотні групи заходили з боку населених пунктів Басівка та Журавка, однак зараз спостерігається розширення зони проникнення. Росіяни активно використовують артилерію, дрони, керовані авіабомби (КАБи) та некеровані авіаційні ракети, щоб знищувати українські позиції і ускладнювати оборону.

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"Треба віддати належне нашим воїнам, які мужньо тримають оборону, щоденно знищуючи десятками загарбників і вбитими, і пораненими, але, на жаль, ворог не рахується зі своїми втратами. Одні вмирають - інші продовжують йти", - зазначив Демченко.

Речник підкреслив, що Росія переважно застосовує піхотні групи, іноді використовуючи квадроцикли й мотоцикли для швидкого прориву та закріплення у посадках і лісосмугах. Використання броньованої техніки наразі не спостерігається.

Водночас українські прикордонники та підрозділи ЗСУ активно застосовують артилерію та дрони для знищення російських піхотних груп і стримування їхнього просування.

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Автор: 

армія рф (17771) Держприкордонслужба ДПСУ (6126) Сумська область (3840)


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Президент Володимир Зеленський вважає, що https://suspilne.media/tag/operacia-ukraini-v-kurskij-oblasti/ Курська операція виконала своє завдання - відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.
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02.06.2025 10:34 Відповісти
Це дуже погано, бо кацапи створивши там плацдарм, натягають туди свого залізяччя і будуть гатити по Сумах.
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02.06.2025 10:43 Відповісти
Демченко тільки додув шо кацапи не рахуються з втратами
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02.06.2025 10:49 Відповісти
Як красиво Зельоні навчились загортати лайно для лохторату. За час Курської операції кацапи стягнули туди 50 тис групування. Всі розуміли, що наші звідти вийдуть, і задавали питання, чи готують Зельоні фортифікації на Сумщині, для стримування такого групування. Бо ясна річ вони його використають для атаки на Суми. Але від Зе-ОПи пішов звичний дерибан з пафосними заявами про цифри, які вже витрачені на укріплення. На укріплення, які тільки на папері. Тепер Суми під активною атакою, яку ніяк Зельні не бажають признати.
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02.06.2025 10:49 Відповісти
"Росія намагається розширити зону проникнення піхоти в Сумській області."

Кацапи не тільки "намагаються розширити зону проникнення", вони її розширюють. Лише за вчора "Ворог окупував Костянтинівку (Сумська область)".
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02.06.2025 12:11 Відповісти
 
 