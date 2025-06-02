Росія намагається розширити зону проникнення піхоти в Сумській області, - ДПСУ

У прикордонні Сумської області російські війська продовжують направляти групи піхоти на територію України в межах Юнаківської та Хотінської громад.

Про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, спершу піхотні групи заходили з боку населених пунктів Басівка та Журавка, однак зараз спостерігається розширення зони проникнення. Росіяни активно використовують артилерію, дрони, керовані авіабомби (КАБи) та некеровані авіаційні ракети, щоб знищувати українські позиції і ускладнювати оборону.

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"Треба віддати належне нашим воїнам, які мужньо тримають оборону, щоденно знищуючи десятками загарбників і вбитими, і пораненими, але, на жаль, ворог не рахується зі своїми втратами. Одні вмирають - інші продовжують йти", - зазначив Демченко.

Речник підкреслив, що Росія переважно застосовує піхотні групи, іноді використовуючи квадроцикли й мотоцикли для швидкого прориву та закріплення у посадках і лісосмугах. Використання броньованої техніки наразі не спостерігається.

Водночас українські прикордонники та підрозділи ЗСУ активно застосовують артилерію та дрони для знищення російських піхотних груп і стримування їхнього просування.

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