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Новини Ситуація на прикордонні Чернігівщини
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Спроб ворога зайти на територію Чернігівщини наразі не спостерігається, - ДПСУ

Ситуація на кордоні Чернігівщини

На кордоні Чернігівської області російські війська не здійснюють спроб заходу піхотних груп.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Якщо говорити безпосередньо про лінію кордону, то якихось дій щодо цього напрямку... ворог піхотними групами не здійснює. Звісно, що по той бік кордону бачимо і позиції, які ворог раніше облаштовував і зараз утримує, де перебуває і особовий склад. ...Але такої активності, як зараз бачимо в межах Сумщини або в межах Харківської області, по напрямку Чернігівської області не відбувається", - розповів речник.

Він зауважив, що завдання прикордонників на цьому напрямку зараз полягає у викритті засобів ураження ворога в прикордонні.

Читайте: Ворог наростив кількість обстрілів прикордоння і почав більше використовувати для ударів безпілотники, - ДПСУ

За його словами, ділянку кордону в межах Чернігівської області російська армія обстрілює артилерією, атакує дронами, застосовує авіацію, скидаючи КАБи на нашу територію.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6122) Демченко Андрій (358) Чернігівська область (932)


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Три тижні тому це саме я чула про Сумську область... За Чернігівську невдовзі Потужний запише відосік розряду "ну ********"
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01.06.2025 15:01 Відповісти
Зате зелупи вже здають Сумську і Дніпропетровську область семимильними кроками. Потім так буде і з Чернігівською.
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01.06.2025 15:04 Відповісти
Здається, дуже скоро Зеленському в Кремлі ***** начепить зірку героя рф.
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01.06.2025 15:38 Відповісти
 
 