Спроб ворога зайти на територію Чернігівщини наразі не спостерігається, - ДПСУ

На кордоні Чернігівської області російські війська не здійснюють спроб заходу піхотних груп.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Якщо говорити безпосередньо про лінію кордону, то якихось дій щодо цього напрямку... ворог піхотними групами не здійснює. Звісно, що по той бік кордону бачимо і позиції, які ворог раніше облаштовував і зараз утримує, де перебуває і особовий склад. ...Але такої активності, як зараз бачимо в межах Сумщини або в межах Харківської області, по напрямку Чернігівської області не відбувається", - розповів речник.

Він зауважив, що завдання прикордонників на цьому напрямку зараз полягає у викритті засобів ураження ворога в прикордонні.

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За його словами, ділянку кордону в межах Чернігівської області російська армія обстрілює артилерією, атакує дронами, застосовує авіацію, скидаючи КАБи на нашу територію.