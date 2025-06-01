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Новости Ситуация на приграничье Черниговщины
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Попыток врага зайти на территорию Черниговщины пока не наблюдается, - ГПСУ

Ситуация на границе Черниговской области

На границе Черниговской области российские войска не осуществляют попыток захода пехотных групп.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Если говорить непосредственно о линии границы, то каких-то действий по этому направлению... враг пехотными группами не осуществляет. Конечно, по ту сторону границы видим и позиции, которые враг ранее обустраивал и сейчас удерживает, где находится и личный состав. ...Но такой активности, как сейчас видим в пределах Сумщины или в пределах Харьковской области, по направлению Черниговской области не происходит", - рассказал спикер.

Он отметил, что задача пограничников на этом направлении сейчас заключается в разоблачении средств поражения врага в приграничье.

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По его словам, участок границы в пределах Черниговской области российская армия обстреливает артиллерией, атакует дронами, применяет авиацию, сбрасывая КАБы на нашу территорию.

Автор: 

Госпогранслужба (6564) Демченко Андрей (295) Черниговская область (1157)


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Три тижні тому це саме я чула про Сумську область... За Чернігівську невдовзі Потужний запише відосік розряду "ну ********"
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01.06.2025 15:01 Ответить
Зате зелупи вже здають Сумську і Дніпропетровську область семимильними кроками. Потім так буде і з Чернігівською.
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01.06.2025 15:04 Ответить
Здається, дуже скоро Зеленському в Кремлі ***** начепить зірку героя рф.
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01.06.2025 15:38 Ответить
Краще б посмертно.....
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01.06.2025 16:12 Ответить
 
 