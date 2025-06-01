Попыток врага зайти на территорию Черниговщины пока не наблюдается, - ГПСУ

На границе Черниговской области российские войска не осуществляют попыток захода пехотных групп.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Если говорить непосредственно о линии границы, то каких-то действий по этому направлению... враг пехотными группами не осуществляет. Конечно, по ту сторону границы видим и позиции, которые враг ранее обустраивал и сейчас удерживает, где находится и личный состав. ...Но такой активности, как сейчас видим в пределах Сумщины или в пределах Харьковской области, по направлению Черниговской области не происходит", - рассказал спикер.

Он отметил, что задача пограничников на этом направлении сейчас заключается в разоблачении средств поражения врага в приграничье.

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По его словам, участок границы в пределах Черниговской области российская армия обстреливает артиллерией, атакует дронами, применяет авиацию, сбрасывая КАБы на нашу территорию.