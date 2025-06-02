Россия пытается расширить зону проникновения пехоты на Сумщине, - ГПСУ
В приграничье Сумской области российские войска продолжают направлять группы пехоты на территорию Украины в пределах Юнаковской и Хотинской громад.
Об этом в телеэфире рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сначала пехотные группы заходили со стороны населенных пунктов Басовка и Журавка, однако сейчас наблюдается расширение зоны проникновения. Россияне активно используют артиллерию, дроны, управляемые авиабомбы (КАБы) и неуправляемые авиационные ракеты, чтобы уничтожать украинские позиции и усложнять оборону.
"Надо отдать должное нашим воинам, которые мужественно держат оборону, ежедневно уничтожая десятками захватчиков и убитыми, и ранеными, но, к сожалению, враг не считается со своими потерями. Одни умирают - другие продолжают идти", - отметил Демченко.
Спикер подчеркнул, что Россия преимущественно применяет пехотные группы, иногда используя квадроциклы и мотоциклы для быстрого прорыва и закрепления в посадках и лесополосах. Использование бронированной техники пока не наблюдается.
В то же время украинские пограничники и подразделения ВСУ активно применяют артиллерию и дроны для уничтожения российских пехотных групп и сдерживания их продвижения.
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