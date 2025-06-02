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Новости Бои у приграничья Сумщины
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Россия пытается расширить зону проникновения пехоты на Сумщине, - ГПСУ

ОТУ

В приграничье Сумской области российские войска продолжают направлять группы пехоты на территорию Украины в пределах Юнаковской и Хотинской громад.

Об этом в телеэфире рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала пехотные группы заходили со стороны населенных пунктов Басовка и Журавка, однако сейчас наблюдается расширение зоны проникновения. Россияне активно используют артиллерию, дроны, управляемые авиабомбы (КАБы) и неуправляемые авиационные ракеты, чтобы уничтожать украинские позиции и усложнять оборону.

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"Надо отдать должное нашим воинам, которые мужественно держат оборону, ежедневно уничтожая десятками захватчиков и убитыми, и ранеными, но, к сожалению, враг не считается со своими потерями. Одни умирают - другие продолжают идти", - отметил Демченко.

Спикер подчеркнул, что Россия преимущественно применяет пехотные группы, иногда используя квадроциклы и мотоциклы для быстрого прорыва и закрепления в посадках и лесополосах. Использование бронированной техники пока не наблюдается.

В то же время украинские пограничники и подразделения ВСУ активно применяют артиллерию и дроны для уничтожения российских пехотных групп и сдерживания их продвижения.

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Автор: 

армия РФ (19620) Госпогранслужба (6568) Сумская область (3288)


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Президент Володимир Зеленський вважає, що https://suspilne.media/tag/operacia-ukraini-v-kurskij-oblasti/ Курська операція виконала своє завдання - відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.
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02.06.2025 10:34 Ответить
Це дуже погано, бо кацапи створивши там плацдарм, натягають туди свого залізяччя і будуть гатити по Сумах.
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02.06.2025 10:43 Ответить
Демченко тільки додув шо кацапи не рахуються з втратами
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02.06.2025 10:49 Ответить
Як красиво Зельоні навчились загортати лайно для лохторату. За час Курської операції кацапи стягнули туди 50 тис групування. Всі розуміли, що наші звідти вийдуть, і задавали питання, чи готують Зельоні фортифікації на Сумщині, для стримування такого групування. Бо ясна річ вони його використають для атаки на Суми. Але від Зе-ОПи пішов звичний дерибан з пафосними заявами про цифри, які вже витрачені на укріплення. На укріплення, які тільки на папері. Тепер Суми під активною атакою, яку ніяк Зельні не бажають признати.
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02.06.2025 10:49 Ответить
"Росія намагається розширити зону проникнення піхоти в Сумській області."

Кацапи не тільки "намагаються розширити зону проникнення", вони її розширюють. Лише за вчора "Ворог окупував Костянтинівку (Сумська область)".
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02.06.2025 12:11 Ответить
 
 