Россия пытается расширить зону проникновения пехоты на Сумщине, - ГПСУ

В приграничье Сумской области российские войска продолжают направлять группы пехоты на территорию Украины в пределах Юнаковской и Хотинской громад.

Об этом в телеэфире рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала пехотные группы заходили со стороны населенных пунктов Басовка и Журавка, однако сейчас наблюдается расширение зоны проникновения. Россияне активно используют артиллерию, дроны, управляемые авиабомбы (КАБы) и неуправляемые авиационные ракеты, чтобы уничтожать украинские позиции и усложнять оборону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны атаковали РСЗО БМ-21 "Град", зенитную установку, ББМ, грузовик оккупантов. ВИДЕО

"Надо отдать должное нашим воинам, которые мужественно держат оборону, ежедневно уничтожая десятками захватчиков и убитыми, и ранеными, но, к сожалению, враг не считается со своими потерями. Одни умирают - другие продолжают идти", - отметил Демченко.

Спикер подчеркнул, что Россия преимущественно применяет пехотные группы, иногда используя квадроциклы и мотоциклы для быстрого прорыва и закрепления в посадках и лесополосах. Использование бронированной техники пока не наблюдается.

В то же время украинские пограничники и подразделения ВСУ активно применяют артиллерию и дроны для уничтожения российских пехотных групп и сдерживания их продвижения.

Читайте также: Ситуация в Сумской области непростая. Враг давит и расширяет территорию захода малых штурмовых групп, - ГПСУ