Ситуация в Сумской области непростая. Враг давит и расширяет территорию захода малых штурмовых групп, - ГПСУ

Сейчас ситуация на границе Сумщины тяжелая, оккупанты продолжают давить, в частности в направлении Юнаковской и Хотинской громад.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К сожалению, ситуация в Сумской области, особенно в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской громад, непростая, потому что враг продолжает давить", - рассказал он.

По данным спикера, оккупанты продолжают свои действия, применяя пехотные группы - малые штурмовые группы для того, чтобы они накапливались и проводили уже собственно боевые действия, атаковали позиции украинских защитников именно по территории Украины.

"Это уже продолжается определенное время. Наиболее активно это на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп, в частности это направления населенных пунктов Веселовка, Владимировка", - отметил Демченко.

Он подчеркнул, если бронированную технику враг на этом направлении не применяет, то такие группы периодически используют квадроциклы или мотоциклы, чтобы на скорости заехать на нашу территорию, ожидать подобное подкрепление и, уже скопившись, атаковали позицию украинских защитников.

Ранее в DeepState сообщили, что россияне оккупировали Владимировку в Сумской области.