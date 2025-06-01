Ситуация в Сумской области непростая. Враг давит и расширяет территорию захода малых штурмовых групп, - ГПСУ
Сейчас ситуация на границе Сумщины тяжелая, оккупанты продолжают давить, в частности в направлении Юнаковской и Хотинской громад.
Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"К сожалению, ситуация в Сумской области, особенно в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской громад, непростая, потому что враг продолжает давить", - рассказал он.
По данным спикера, оккупанты продолжают свои действия, применяя пехотные группы - малые штурмовые группы для того, чтобы они накапливались и проводили уже собственно боевые действия, атаковали позиции украинских защитников именно по территории Украины.
"Это уже продолжается определенное время. Наиболее активно это на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп, в частности это направления населенных пунктов Веселовка, Владимировка", - отметил Демченко.
Он подчеркнул, если бронированную технику враг на этом направлении не применяет, то такие группы периодически используют квадроциклы или мотоциклы, чтобы на скорости заехать на нашу территорию, ожидать подобное подкрепление и, уже скопившись, атаковали позицию украинских защитников.
Ранее в DeepState сообщили, что россияне оккупировали Владимировку в Сумской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не в Сумській області.
Ситуація в УКРАЇНІ не проста.
Все вище військово - політичне керівництво країни мовчить.
Бо зрадникам не має, що сказати людям в своє виправдання.
Я ще в 2019 сказав що вибравши Зеленського Україна захлинеться власною кров'ю. А ще раніше тим хто проклинав Порошенка за невведений військовий стан і вимагав справжньої, священної війни- що буде і військовий стан зі всіма його атрибутами типу мобілізації та закритих кордонів, і бомбардування міст авіацією, і поразка, і Голодомор 2.0.
Часто згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.
Це результат того, що командири бригад, у яких далеко не все гаразд на лінії фронту, бояться доповідати реальний стан справ і постійно брешуть вищому командуванню, сподіваючись таким чином стабілізувати свої позиції. Насправді ж вони шкодять і собі, і суміжникам.
Замість того, щоб батальйони цих бригад передати у розпорядження досвідчених і сильних бригад, відбувається навпаки: цим брехливим командирам віддають у підпорядкування найкращі підрозділи, які згодом швидко втрачають свою ефективність. Такий собі ефект гниття полуниці.
Ця недалекоглядність призведе українську армію до паралізації.
https://t.me/+xEbKegM4I-I0NDgy Говорять Снайпер ✙