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Новости Наступление РФ на Сумщину
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Ситуация в Сумской области непростая. Враг давит и расширяет территорию захода малых штурмовых групп, - ГПСУ

дрг,русские

Сейчас ситуация на границе Сумщины тяжелая, оккупанты продолжают давить, в частности в направлении Юнаковской и Хотинской громад.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К сожалению, ситуация в Сумской области, особенно в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской громад, непростая, потому что враг продолжает давить", - рассказал он.

По данным спикера, оккупанты продолжают свои действия, применяя пехотные группы - малые штурмовые группы для того, чтобы они накапливались и проводили уже собственно боевые действия, атаковали позиции украинских защитников именно по территории Украины.

"Это уже продолжается определенное время. Наиболее активно это на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп, в частности это направления населенных пунктов Веселовка, Владимировка", - отметил Демченко.

Он подчеркнул, если бронированную технику враг на этом направлении не применяет, то такие группы периодически используют квадроциклы или мотоциклы, чтобы на скорости заехать на нашу территорию, ожидать подобное подкрепление и, уже скопившись, атаковали позицию украинских защитников.

Ранее в DeepState сообщили, что россияне оккупировали Владимировку в Сумской области.

Автор: 

Сумская область (3287) Демченко Андрей (295) Роменский район (8) Сумский район (243) Басовка (1) Журавка (4) Владимировка (1)


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Топ комментарии
+7
Курська, а тепер вже Сумська операція вдалася на славу.
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01.06.2025 11:33
+5
Я б сказав інакше.
Не в Сумській області.
Ситуація в УКРАЇНІ не проста.
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01.06.2025 11:37
+4
Вона така з 2019 року, але багатьом подобається, бо найвеличніший і бонавтік і нелох, і в загалі на своєму місці.
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01.06.2025 11:39
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Курська, а тепер вже Сумська операція вдалася на славу.
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01.06.2025 11:33 Ответить
Ех, зараз би Арестовича, послухати про тупих чмобіків та каву у Криму...
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01.06.2025 11:35 Ответить
Кава в Криму то не Арестовича, а Біданова перли. Уважніше будьте.
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01.06.2025 11:37 Ответить
В сортах лайна не розбираюся. Тим більше, якщо всі вони зелені.
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01.06.2025 11:39 Ответить
Тоді не підігравайте такому гівну як Біданов.
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01.06.2025 11:41 Ответить
Про каву писала буданга- жінка великого хероя гогілашвілі !!!!
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01.06.2025 11:40 Ответить
Тобто ти вважаєш, що Крим вже ніколи не буде українським?
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01.06.2025 12:07 Ответить
Крим буде татарський,як і належить бути.
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01.06.2025 12:25 Ответить
"І не питайте про фортифікації! Вони всі побудовані та працюють у належному місці - на ПОЛЬСЬКОМУ кордоні!"
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01.06.2025 11:37 Ответить
Я б сказав інакше.
Не в Сумській області.
Ситуація в УКРАЇНІ не проста.
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01.06.2025 11:37 Ответить
Вона така з 2019 року, але багатьом подобається, бо найвеличніший і бонавтік і нелох, і в загалі на своєму місці.
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01.06.2025 11:39 Ответить
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01.06.2025 11:40 Ответить
Які малі групи? - писали шо там цілі села вже забиті кацапами
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01.06.2025 11:38 Ответить
Верховний Зеля мовчить про наступ рашистів на Сумщині, головном Сирський мовчить, Генштаб мовчить, кабмін мовчить, ВР мовчить.
Все вище військово - політичне керівництво країни мовчить.
Бо зрадникам не має, що сказати людям в своє виправдання.
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01.06.2025 11:42 Ответить
А пам'ятаєте, як в 2019 році зубожілий, втомлений від АТО народ, доїдаючи на ходу піввареника, біг на виборчі дільниці?
Я ще в 2019 сказав що вибравши Зеленського Україна захлинеться власною кров'ю. А ще раніше тим хто проклинав Порошенка за невведений військовий стан і вимагав справжньої, священної війни- що буде і військовий стан зі всіма його атрибутами типу мобілізації та закритих кордонів, і бомбардування міст авіацією, і поразка, і Голодомор 2.0.
Часто згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.
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01.06.2025 11:42 Ответить
Цілявізєр з голоборольком і сватами, та ще пропагандони бєні і медведчука зʼїли і так небагатий розумовий потенціал украінчиків, які хотіли халяви.
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01.06.2025 11:54 Ответить
Москалі мають мету захопити "буферну" зону в 15-25 км глибини. Щось давно не чути про наступи та визволення ворожої території РДК та інших формувань
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01.06.2025 11:45 Ответить
Найвеличніший, а де наші міни? Чого москалі спокійно заходять?
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01.06.2025 11:49 Ответить
Міни мінами, але коли там 1 до 10-12... Нікому воювати, тут хоч міни, хоч купа зброї, вона сама не стріляє. А клепок виготовляти щось ефективне далекобійне немає - одні югисти-танцюристи.
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01.06.2025 12:14 Ответить
А що означало то "кордон укріплений,ведеться постійний моніторинг,мінні поля..."?(((((
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01.06.2025 11:51 Ответить
Потужний Володимир Олександрович, де наші міни? Пришліть сюди вашого Шмигаля та Умєрова. Військові з фронту звертаються до Zеленського https://www.youtube.com/watch?v=pDslgGwlva0&t=229s
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01.06.2025 11:53 Ответить
Когда уже на фронт поедут коша и пикалка,а вместе с ними прокуроры,податкивцы,таможенники и прочие высшие касты больного общества?
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01.06.2025 11:53 Ответить
Поїдуть смішити вусмерть кацапів, показуючи їм пальці? Ну, теж варіант...
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01.06.2025 12:10 Ответить
Селяне и рабтяги тоже не терминаторы и рэмбы,но воюют уже четвертый год пока шоубизнес плачет о том,как им тяжело в тылу.
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01.06.2025 12:16 Ответить
Один котел поступово перетворюється одразу на два, і, як завжди, в цих котлах опиняються найдосвідченіші підрозділи.

Це результат того, що командири бригад, у яких далеко не все гаразд на лінії фронту, бояться доповідати реальний стан справ і постійно брешуть вищому командуванню, сподіваючись таким чином стабілізувати свої позиції. Насправді ж вони шкодять і собі, і суміжникам.

Замість того, щоб батальйони цих бригад передати у розпорядження досвідчених і сильних бригад, відбувається навпаки: цим брехливим командирам віддають у підпорядкування найкращі підрозділи, які згодом швидко втрачають свою ефективність. Такий собі ефект гниття полуниці.

Ця недалекоглядність призведе українську армію до паралізації.

https://t.me/+xEbKegM4I-I0NDgy Говорять Снайпер ✙
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01.06.2025 11:54 Ответить
В сенсі непроста ? Тепер не холопи в окопах, а Буковель на часі - https://epravda.com.ua/projects/yak-bukovel-************-807352/
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01.06.2025 12:05 Ответить
Позиція на перемовинах залежить від ситуації на землі - з усіх прасок. І що? Військове керівництво не забезпечує хоча б якогось підкріплення нашої переговорної позиції. Свідомо чи ні, але цей "російський генерал", як називав сирського Залужний, підігрує кацапам. Але це свій генерал для оп, на 100%...
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01.06.2025 12:06 Ответить
Поки зелена нікчема не влазила в укравління військами, ситуація була геть іншою. Але як казали зелені мародери - кожен має право на помилку. Тільки ціна дуже дорога.
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01.06.2025 12:10 Ответить
Так звичайно, непроста на Сумщині. Простою вона була тільки на Курщині.
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01.06.2025 12:17 Ответить
 
 