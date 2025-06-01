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Россияне оккупировали Владимировку в Сумской области, - DeepState

Россияне оккупировали Владимировку

31 мая российские войска оккупировали Владимировку Сумской области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Владимировку", - говорится в сообщении.

Читайте: Ситуация на Сумщине остается сложной, но контролируемой, - ОВА

Автор: 

оккупация (10188) Сумская область (3287) боевые действия (4280) Роменский район (8) Владимировка (1) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+50
де, курва, фортифікації, на будівництво котрих ви мали чи не цілий рік ?
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01.06.2025 01:14
+37
Виявляється що Zеленський тепер обмінює Сумську область на Курську, хоча ще декілька місяців тому це падло брехало, що ми Курську область мінятимемо на наші окуповані міста. І цьому покидьку навіть хтось в стопітсотий раз вірив... Ну як, ідіоти, вас в стопітсотий раз знов ****** ваш найвеличніший потужний фейкомет? Але у вас знов буде винний або Трамп, або Мерц, або Порошенко ... але не той вилупок, якого ви здуру наобирали в 2019
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01.06.2025 01:49
+29
там де і ракети Грім-2
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01.06.2025 01:16
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Правила форума Совет форумчан
с ЗЄлєнським ми всєх паБєдім !

.
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01.06.2025 01:13 Ответить
де, курва, фортифікації, на будівництво котрих ви мали чи не цілий рік ?
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01.06.2025 01:14 Ответить
там де і ракети Грім-2
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01.06.2025 01:16 Ответить
Ракети Грім будуться 2-3 роки. Тобто якщо закласти гроші сьогодні, то вони будуть готові в 2027-28. А гроші не закладають, бо їх крадуть.
Про Грім треба було думати 6 років тому, коли хтось закрив програму і продав всі етапи виробництва саудитам.
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01.06.2025 08:19 Ответить
Потрібна смуга забезпечення глибиною 10 - 15 км, а не фортифікації(фортифікації прикривають смугу), от тільки її хрін облаштуєш не відселивши прикордонні села. А села ті спробуй відсели, бо то такий квест, що навіть у страшному п'яному сні не насниться...
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01.06.2025 02:12 Ответить
А як же лінію суровікіна побудовано? То може нам одразу здаватися, відходити за Дніпро, за Карпати?
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01.06.2025 07:17 Ответить
Не сци, все є. Трохи далі від кордону
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01.06.2025 07:52 Ответить
Аааа ... Тобто заказ, коли кацапи щодня окуповують нові і нові населені пункти на Сумщині, все ЗЕшибісь. Так і було задумано Зєлєю в Сирком.
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01.06.2025 10:34 Ответить
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01.06.2025 08:09 Ответить
зате є законопроєкт про мобільні бібліотеки.
скоро в сумську. чернігівську, харківську обл. поїдуть...
в херсонську, одеську, миколаївську..
і пісда оркам.
зелені їх зачитають
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01.06.2025 08:44 Ответить
Фортифікації є, нарили в полях дох.., тільки проблема в тому, що вони нікуди не годні
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01.06.2025 11:13 Ответить
Треба негайно укріплювати Суми, там від тієї Володимирівки 24км.
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01.06.2025 01:25 Ответить
Спочатку треба доукріплювати одну "https://www.0542.ua/news/3952678/zavdaki-pidtrimci-derzavi-rozpocali-remont-problemnoi-dilanki-na-marsruti-sumi-lebedin-oleg-grigorov-nacalnik-sumskoi-ova проблемну ділянку" на 60 млн.грн. (зрозуміло завдяки підтримці держави із резервного фонду держбюджету)
Для чого?
Для, наприклад, "...евакуаційних маршрутів..."
(Хто сказав, щоб російські танки в багнюці не позастрягали?)



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01.06.2025 11:58 Ответить
ви подивіться на пики єрмака і умерова тоді запитайте чому у нас провал за провалом
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01.06.2025 01:26 Ответить
Виявляється що Zеленський тепер обмінює Сумську область на Курську, хоча ще декілька місяців тому це падло брехало, що ми Курську область мінятимемо на наші окуповані міста. І цьому покидьку навіть хтось в стопітсотий раз вірив... Ну як, ідіоти, вас в стопітсотий раз знов ****** ваш найвеличніший потужний фейкомет? Але у вас знов буде винний або Трамп, або Мерц, або Порошенко ... але не той вилупок, якого ви здуру наобирали в 2019
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01.06.2025 01:49 Ответить
***** тримає всіх за дебілів. ***** домовилось щоб Україна не била по рашистських НПЗ, щоб Україна готувалась до переговорів, а тим часом рашисти продовжують обстрілювати Україну і просуватися на фронтах. Може вже досить гратися по правилам *****. Бо в цій грі завжди виграє *****.
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01.06.2025 01:59 Ответить
Костянтинівка в" сірій " зоні?

"Село забите повністю військовими РФ": двоє місцевих вийшли пішки із Костянтинівки на Сумщині. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3555334
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01.06.2025 02:47 Ответить
Віддати землі легко - скількі життів прийдеться віддати щоб повернути ці землі?
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01.06.2025 04:31 Ответить
Як Сирський може воювати з рашею, якщо його родина там живе ?

Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 року в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацького районуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирської області (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-logos-1 [1]В 1970-х батька Сирського, професійного військового, перевели служити в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР і разом зі всією сім'єю переїхав й Олександр.

1982 року за квотою для відмінників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московського вищого загальновійськового командного училища (МВОКУ), закінчив його 1986 у званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 лейтенанта.

а що ФСБ курсантів разве не вербувало ?
тобто прибрав Залужного , Ермак здає Украіну
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01.06.2025 05:05 Ответить
это ничего не означает. Если Украина так легко отправляла своих молодых специалистов работать и служить на чужину до конца 90 х. Никого не спрашивали хочешь или нет. а вместо украинцев привозили таких же русских работать и служить. Значит для своих украинцев места не было чтобы работать по распределению у себя на родине. а чужакам было место. а потом выбросили и забыли про них. а теперь удивляемся почему так много в Украине внутренних предателей . та оттуда.
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01.06.2025 07:59 Ответить
«Если Украина так легко отправляла своих молодых специалистов...»
То ще була не УКРАЇНА, а на 99% совкова «УРСР».
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01.06.2025 08:17 Ответить
чтобы там не было отправляли украинцев семьями с маленькими детьми
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01.06.2025 08:23 Ответить
Была, на 99% совкова «УРСР». Совєтскіє люді.
Не УКРАЇНА.
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01.06.2025 08:36 Ответить
До конца 90-х? Хотелось бы примеров...
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01.06.2025 11:03 Ответить
Так це питання прямо до 73%, бо вони всі президенти і це іх мета і ціль. А правду написав 73%, це ж ви зробили разом?
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01.06.2025 08:50 Ответить
зробимо їх разом !!! отямтеся,довбойоби....
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01.06.2025 05:23 Ответить
Ну ось , почалося!
"А чьто по етому поводу скажет таварищь ЗЕ!"
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01.06.2025 06:46 Ответить
«заглянутьвглаза 2.0»
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01.06.2025 07:59 Ответить
Мимоволі згадую всеукраїнську ейфорію в 2019 році. Лише невеличка купка людей кричала що це катастрофа і Україна вмиється кров'ю. Але основна маса була просто в екстазі.
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01.06.2025 07:20 Ответить
🥺😥😠
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01.06.2025 07:32 Ответить
я тоді питала молодих хлопців--чому? Дехто знизував плечима, інколи казали---всі пішли і я пішов. У спостерігачів спитала----мовчать. Кажу------ви маєте надію, що отримаєте грошові посади? Тоді вони сказали--так. Він же обіцяв ліфт.
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01.06.2025 07:42 Ответить
обіцяв мир і 4000$ вчителям.
Ну й: «тольконєбарига»...
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01.06.2025 07:57 Ответить
Зелена чмо не хоче прокоиентувати ситуацію?
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01.06.2025 07:25 Ответить
всє ідьот по плану.
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01.06.2025 07:58 Ответить
Кожного дня росіяни щось окуповують, а в нас ніби все нормально, головне що Верховний підтягується 16 раз, іншої проблеми не існує, що там ті окупація, головне пареньок в нормі, так наріде?
Навіщо звільнили Головкома Залужного і 16 генералів Генштабу, коли всі ці головком, міністр оборони, Ставка із цивільних і сам Верховний, як на мій погляд, то давно роблять щось не так?
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01.06.2025 07:32 Ответить
Це на Ваш погляд, українця.
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01.06.2025 07:54 Ответить
Повертайте В.Ф. Залужного.
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01.06.2025 07:39 Ответить
Він хворий. За висновком ВЛК пан Залужний визнаний ,,непридатним до військової служби із виключенням з обліку,,. Залиште інваліда у спокої...
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01.06.2025 07:59 Ответить
1. ПНХ.
2. ПТН-ПНХ !
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01.06.2025 08:08 Ответить
Воно то так і не тільки Залужного, а і весь склад Генштабу. На мій погляд це вже занадто пізно, бо ситуацію потрібно було виправляти хоча би у 2024 році побудовою фортифікацій, переведенням економіки на воєнні рейки, створенням ще тоді уряду національного порятунку з технократів, виготовленням ракет і дронів, а не витрата грошей на шмарафони, купівлю старих російських енергоблоків і своє кодло та інше.
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01.06.2025 08:54 Ответить
Так воно ж, хоч раз, чесно сказало:

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01.06.2025 09:43 Ответить
Пізно! "процесс пошла"
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01.06.2025 10:53 Ответить
Саме для того "найвеличніший" змінив під час війни все вище військове керівництво ? Ось що коли при владі не патріот ,не професіонал і не стратег.
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01.06.2025 08:04 Ответить
Звільнено саме той вищий командний склад ЗСУ, який у 2022 врятував Україну, розгромивши кацапські орди.
Тих, хто обнулив *********** план бліцкрігу: «Украіна за трі дня».
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01.06.2025 08:13 Ответить
А тепер нам кажуть ми втрачаємо території і обнадійливе слово - контрольовано
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01.06.2025 08:20 Ответить
« 11 лютого 2024, 11:24
Після звільненя В.Ф. Залужного
Зеленський змінив командувачів ДШВ, Об'єднаних сил і призначив командувачів Сухопутних військ і Тероборони
Сергій Наєв заявляє, що про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ дізнався зі ЗМІ.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:Зеленський змінив командувачів ДШВ, Об'єднаних сил і призначив командувачів Сухопутних військ і тероборони
8. Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України - замість Валерія Залужного.
9 лютого Зеленський призначив новим начальником Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони.
10 лютого голова держави призначив заступників головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу. Цього ж дня Володимир Зеленський провів наради щодо «оновлення» Збройних сил і Сил оборони. Він не розкрив деталей нарад, але наголосив, що наради були «важливими» й анонсував подальші зміни.»
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01.06.2025 09:19 Ответить
Ймовірно з маскви пришла вказівка. А "оманські домовленості" треба виконувати, інакше...
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01.06.2025 09:47 Ответить
Квартал сдает все что может,снимайте нах бронь с сотен тысяч держслужбовцив и отправляй их на сумской фрон болваны.
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01.06.2025 08:59 Ответить
Мясными штурмами пусть занимаются росияне,у них уже черных пакетов не хватает.
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01.06.2025 09:26 Ответить
Не прикидывайся дуриком,пиши заяву,снимайся с брони и на фронт нах,забери с собой кошу и пикашу.
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01.06.2025 10:29 Ответить
"Грім-2" - одноступенева ракета з твердим паливом, здатна нести боєголовку вагою 500 кг на відстань до 500 км. Вона значно перевершує за можливостями ракету "Точка" 1970-х років, яка до сьогодні була найкращою зброєю такого типу в Україні. Розробка "Грім-2" тривала понад десять років, однак проєкт набув пріоритету лише після розширення конфлікту у 2022 році. На тлі російських атак на промислові об'єкти у Дніпрі, українські фахівці завершили перші зразки "Грім-2", а в серпні 2024 пройшло успішне випробування.
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01.06.2025 09:24 Ответить
І шо? І де?
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01.06.2025 09:48 Ответить
курська операція закінчилась, почалась Сумська
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01.06.2025 10:53 Ответить
Зеленський не нещодавно зробив фото на фоні стели на в'їзді до Сум. Це дуже погана прикмета. Маю надію що хоч цього разу вона не справдиться
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01.06.2025 11:17 Ответить
Літній наступ наростає - тривожно...
https://deepstat.xyz/table?view=ukraine&by=month deepstat.xyz

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01.06.2025 11:22 Ответить
 
 