Россияне оккупировали Владимировку в Сумской области, - DeepState
31 мая российские войска оккупировали Владимировку Сумской области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Владимировку", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+50 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий01.06.2025 01:14 Ссылка
+37 kelt kant
показать весь комментарий01.06.2025 01:49 Ссылка
+29 Ігор Петрович
показать весь комментарий01.06.2025 01:16 Ссылка
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Про Грім треба було думати 6 років тому, коли хтось закрив програму і продав всі етапи виробництва саудитам.
скоро в сумську. чернігівську, харківську обл. поїдуть...
в херсонську, одеську, миколаївську..
і пісда оркам.
зелені їх зачитають
Для чого?
Для, наприклад, "...евакуаційних маршрутів..."
(Хто сказав, щоб російські танки в багнюці не позастрягали?)
"Село забите повністю військовими РФ": двоє місцевих вийшли пішки із Костянтинівки на Сумщині. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3555334
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 року в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацького районуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирської області (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-logos-1 [1]В 1970-х батька Сирського, професійного військового, перевели служити в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР і разом зі всією сім'єю переїхав й Олександр.
1982 року за квотою для відмінників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московського вищого загальновійськового командного училища (МВОКУ), закінчив його 1986 у званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 лейтенанта.
а що ФСБ курсантів разве не вербувало ?
тобто прибрав Залужного , Ермак здає Украіну
То ще була не УКРАЇНА, а на 99% совкова «УРСР».
Не УКРАЇНА.
"А чьто по етому поводу скажет таварищь ЗЕ!"
Ну й: «тольконєбарига»...
Навіщо звільнили Головкома Залужного і 16 генералів Генштабу, коли всі ці головком, міністр оборони, Ставка із цивільних і сам Верховний, як на мій погляд, то давно роблять щось не так?
2. ПТН-ПНХ !
Тих, хто обнулив *********** план бліцкрігу: «Украіна за трі дня».
Після звільненя В.Ф. Залужного
Зеленський змінив командувачів ДШВ, Об'єднаних сил і призначив командувачів Сухопутних військ і Тероборони
Сергій Наєв заявляє, що про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ дізнався зі ЗМІ.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:Зеленський змінив командувачів ДШВ, Об'єднаних сил і призначив командувачів Сухопутних військ і тероборони
8. Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України - замість Валерія Залужного.
9 лютого Зеленський призначив новим начальником Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, який від жовтня 2023 року керував Силами територіальної оборони.
10 лютого голова держави призначив заступників головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу. Цього ж дня Володимир Зеленський провів наради щодо «оновлення» Збройних сил і Сил оборони. Він не розкрив деталей нарад, але наголосив, що наради були «важливими» й анонсував подальші зміни.»
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