Ситуація на Сумщині непроста. Ворог тисне та розширює територію заходу малих штурмових груп, - ДПСУ

Наразі ситуація на прикордонні Сумщини є важкою, окупанти продовжують тиснути, зокрема у напрямку Юнаківської та Хотінської громад.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, ситуація у Сумській області, особливо у межах населених пунктів Юнаківської та Хотінської громад, непроста, бо ворог продовжує тиснути", - розповів він.

За даними спікера, окупанти продовжують свої дії, застосовуючи піхотні групи - малі штурмові групи для того, щоб вони накопичувалися і проводили вже власне бойові дії, атакували позиції українських захисників саме по території України.

"Це вже триває певний час. Найбільш активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп, зокрема це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка", - зазначив Демченко.

Він підкреслив, якщо броньовану техніку ворог на цьому напрямку не застосовує, то такі групи періодично використовують квадроцикли або мотоцикли, щоб на швидкості заїхати на нашу територію, очікувати подібне підкріплення і, вже накопичившись, атакували позицію українських захисників.

Раніше у DeepState повідомили, що росіяни окупували Володимирівку на Сумщині.