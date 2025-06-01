УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9806 відвідувачів онлайн
Новини Наступ РФ на Сумщину
2 573 53

Ситуація на Сумщині непроста. Ворог тисне та розширює територію заходу малих штурмових груп, - ДПСУ

дрг,російські

Наразі ситуація на прикордонні Сумщини є важкою, окупанти продовжують тиснути, зокрема у напрямку Юнаківської та Хотінської громад.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, ситуація у Сумській області, особливо у межах населених пунктів Юнаківської та Хотінської громад, непроста, бо ворог продовжує тиснути", - розповів він.

За даними спікера, окупанти продовжують свої дії, застосовуючи піхотні групи - малі штурмові групи для того, щоб вони накопичувалися і проводили вже власне бойові дії, атакували позиції українських захисників саме по території України.

"Це вже триває певний час. Найбільш активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп, зокрема це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка", - зазначив Демченко.

Він підкреслив, якщо броньовану техніку ворог на цьому напрямку не застосовує, то такі групи періодично використовують квадроцикли або мотоцикли, щоб на швидкості заїхати на нашу територію, очікувати подібне підкріплення і, вже накопичившись, атакували позицію українських захисників.

Раніше у DeepState повідомили, що росіяни окупували Володимирівку на Сумщині.

Автор: 

Сумська область (3839) Демченко Андрій (358) Роменський район (8) Сумський район (245) Басівка (1) Журавка (4) Володимирівка (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Курська, а тепер вже Сумська операція вдалася на славу.
показати весь коментар
01.06.2025 11:33
+12
Я б сказав інакше.
Не в Сумській області.
Ситуація в УКРАЇНІ не проста.
показати весь коментар
01.06.2025 11:37
+10
Вона така з 2019 року, але багатьом подобається, бо найвеличніший і бонавтік і нелох, і в загалі на своєму місці.
показати весь коментар
01.06.2025 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Курська, а тепер вже Сумська операція вдалася на славу.
показати весь коментар
01.06.2025 11:33 Відповісти
короче приходит пипец,но ниче, скоро в крыму будем пить каву
показати весь коментар
01.06.2025 12:43 Відповісти
Ех, зараз би Арестовича, послухати про тупих чмобіків та каву у Криму...
показати весь коментар
01.06.2025 11:35 Відповісти
Кава в Криму то не Арестовича, а Біданова перли. Уважніше будьте.
показати весь коментар
01.06.2025 11:37 Відповісти
В сортах лайна не розбираюся. Тим більше, якщо всі вони зелені.
показати весь коментар
01.06.2025 11:39 Відповісти
Тоді не підігравайте такому гівну як Біданов.
показати весь коментар
01.06.2025 11:41 Відповісти
Про каву писала буданга- жінка великого хероя гогілашвілі !!!!
показати весь коментар
01.06.2025 11:40 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що Крим вже ніколи не буде українським?
показати весь коментар
01.06.2025 12:07 Відповісти
Крим буде татарський,як і належить бути.
показати весь коментар
01.06.2025 12:25 Відповісти
З якого переляку?
показати весь коментар
01.06.2025 12:26 Відповісти
Ніякого переляку Вася,так історично склалося, так і буде.
показати весь коментар
01.06.2025 12:33 Відповісти
- так історично склалося, що Крим український.
показати весь коментар
01.06.2025 12:34 Відповісти
Лише невеликий проміжок часу він був український,і то лише на папері,по суті він був кацапський після другої світової, коли вивезли усіх корінних жителів,та навезли туди підарів з паРаші.
показати весь коментар
01.06.2025 12:44 Відповісти
Eric Fisher, Васю знайдеш у своєму паспорті на фото.
Крим це Україна! Так буде.
Хоча моральна потвора Трамп може спробувати легалізувати його рашистам....
показати весь коментар
01.06.2025 12:36 Відповісти
Василь, Крим буде татарський,так було і так буде.
показати весь коментар
01.06.2025 12:41 Відповісти
А чому тоді не грецький,чи скіфський?
показати весь коментар
01.06.2025 13:03 Відповісти
Виборець зелені,не пиши маячню.
показати весь коментар
01.06.2025 13:12 Відповісти
Звісно що буде. Щойно ти припиниш ховатися від ТЦК і добровільно вступиш до лав штурмової бригади.
показати весь коментар
01.06.2025 12:29 Відповісти
Очікувана відповідь. За Зе голосував?
показати весь коментар
01.06.2025 12:31 Відповісти
Порохобот, ветеран.
показати весь коментар
01.06.2025 12:46 Відповісти
"І не питайте про фортифікації! Вони всі побудовані та працюють у належному місці - на ПОЛЬСЬКОМУ кордоні!"
показати весь коментар
01.06.2025 11:37 Відповісти
Я б сказав інакше.
Не в Сумській області.
Ситуація в УКРАЇНІ не проста.
показати весь коментар
01.06.2025 11:37 Відповісти
Вона така з 2019 року, але багатьом подобається, бо найвеличніший і бонавтік і нелох, і в загалі на своєму місці.
показати весь коментар
01.06.2025 11:39 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2025 11:40 Відповісти
Які малі групи? - писали шо там цілі села вже забиті кацапами
показати весь коментар
01.06.2025 11:38 Відповісти
Верховний Зеля мовчить про наступ рашистів на Сумщині, головном Сирський мовчить, Генштаб мовчить, кабмін мовчить, ВР мовчить.
Все вище військово - політичне керівництво країни мовчить.
Бо зрадникам не має, що сказати людям в своє виправдання.
показати весь коментар
01.06.2025 11:42 Відповісти
А пам'ятаєте, як в 2019 році зубожілий, втомлений від АТО народ, доїдаючи на ходу піввареника, біг на виборчі дільниці?
Я ще в 2019 сказав що вибравши Зеленського Україна захлинеться власною кров'ю. А ще раніше тим хто проклинав Порошенка за невведений військовий стан і вимагав справжньої, священної війни- що буде і військовий стан зі всіма його атрибутами типу мобілізації та закритих кордонів, і бомбардування міст авіацією, і поразка, і Голодомор 2.0.
Часто згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.
показати весь коментар
01.06.2025 11:42 Відповісти
Цілявізєр з голоборольком і сватами, та ще пропагандони бєні і медведчука зʼїли і так небагатий розумовий потенціал украінчиків, які хотіли халяви.
показати весь коментар
01.06.2025 11:54 Відповісти
Часто згадую зрадофілів часів Зеленського ... хоча ні - навіщо про вас згадувати ?
показати весь коментар
01.06.2025 13:02 Відповісти
О, а ось і той, хто погрожував що українцям ще доведеться просити вибачення в матерів ;пагібших апалчєнцев;. СБУ в потилицю ще не дихає, ННН?
показати весь коментар
01.06.2025 13:09 Відповісти
Москалі мають мету захопити "буферну" зону в 15-25 км глибини. Щось давно не чути про наступи та визволення ворожої території РДК та інших формувань
показати весь коментар
01.06.2025 11:45 Відповісти
Найвеличніший, а де наші міни? Чого москалі спокійно заходять?
показати весь коментар
01.06.2025 11:49 Відповісти
Міни мінами, але коли там 1 до 10-12... Нікому воювати, тут хоч міни, хоч купа зброї, вона сама не стріляє. А клепок виготовляти щось ефективне далекобійне немає - одні югисти-танцюристи.
показати весь коментар
01.06.2025 12:14 Відповісти
А що означало то "кордон укріплений,ведеться постійний моніторинг,мінні поля..."?(((((
показати весь коментар
01.06.2025 11:51 Відповісти
Потужний Володимир Олександрович, де наші міни? Пришліть сюди вашого Шмигаля та Умєрова. Військові з фронту звертаються до Zеленського https://www.youtube.com/watch?v=pDslgGwlva0&t=229s
показати весь коментар
01.06.2025 11:53 Відповісти
Когда уже на фронт поедут коша и пикалка,а вместе с ними прокуроры,податкивцы,таможенники и прочие высшие касты больного общества?
показати весь коментар
01.06.2025 11:53 Відповісти
Поїдуть смішити вусмерть кацапів, показуючи їм пальці? Ну, теж варіант...
показати весь коментар
01.06.2025 12:10 Відповісти
Селяне и рабтяги тоже не терминаторы и рэмбы,но воюют уже четвертый год пока шоубизнес плачет о том,как им тяжело в тылу.
показати весь коментар
01.06.2025 12:16 Відповісти
Один котел поступово перетворюється одразу на два, і, як завжди, в цих котлах опиняються найдосвідченіші підрозділи.

Це результат того, що командири бригад, у яких далеко не все гаразд на лінії фронту, бояться доповідати реальний стан справ і постійно брешуть вищому командуванню, сподіваючись таким чином стабілізувати свої позиції. Насправді ж вони шкодять і собі, і суміжникам.

Замість того, щоб батальйони цих бригад передати у розпорядження досвідчених і сильних бригад, відбувається навпаки: цим брехливим командирам віддають у підпорядкування найкращі підрозділи, які згодом швидко втрачають свою ефективність. Такий собі ефект гниття полуниці.

Ця недалекоглядність призведе українську армію до паралізації.

https://t.me/+xEbKegM4I-I0NDgy Говорять Снайпер ✙
показати весь коментар
01.06.2025 11:54 Відповісти
В сенсі непроста ? Тепер не холопи в окопах, а Буковель на часі - https://epravda.com.ua/projects/yak-bukovel-************-807352/
показати весь коментар
01.06.2025 12:05 Відповісти
Позиція на перемовинах залежить від ситуації на землі - з усіх прасок. І що? Військове керівництво не забезпечує хоча б якогось підкріплення нашої переговорної позиції. Свідомо чи ні, але цей "російський генерал", як називав сирського Залужний, підігрує кацапам. Але це свій генерал для оп, на 100%...
показати весь коментар
01.06.2025 12:06 Відповісти
Поки зелена нікчема не влазила в укравління військами, ситуація була геть іншою. Але як казали зелені мародери - кожен має право на помилку. Тільки ціна дуже дорога.
показати весь коментар
01.06.2025 12:10 Відповісти
Так звичайно, непроста на Сумщині. Простою вона була тільки на Курщині.
показати весь коментар
01.06.2025 12:17 Відповісти
операція москаля сирскава,мала одну єдину мету-підняти мотивацію кацапопідарів до війни з Україною.
показати весь коментар
01.06.2025 12:31 Відповісти
🔥🔥🔥
показати весь коментар
01.06.2025 12:53 Відповісти
Залужного зняли невідомо за що (наче за "невдалий" наступ), чи замінять Сирського за "вдалий" відступ??? Чому досі не зняли Сирського??? Хоча..... Зе може призначити ще гірше когось тут не вгадати.....
показати весь коментар
01.06.2025 12:33 Відповісти
Потрібно діяти дзеркально, тиснути та розширювати територію контролю ЗСУ!
показати весь коментар
01.06.2025 12:42 Відповісти
Сумщина то дрібниці, головне - це захист західних кордонів від ухилянтів, головних ворогів зебуїновської "країни мрій"!
показати весь коментар
01.06.2025 12:48 Відповісти
куди зникло слово "контрольована"?! невже не просто так зникло?
показати весь коментар
01.06.2025 12:52 Відповісти
Повертайте В.Ф. Залужного.
показати весь коментар
01.06.2025 12:57 Відповісти
Як там справи в Артюха ? А в решти з його команди - нормально ?
показати весь коментар
01.06.2025 13:05 Відповісти
 
 