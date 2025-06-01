Ситуація на Сумщині непроста. Ворог тисне та розширює територію заходу малих штурмових груп, - ДПСУ
Наразі ситуація на прикордонні Сумщини є важкою, окупанти продовжують тиснути, зокрема у напрямку Юнаківської та Хотінської громад.
Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На жаль, ситуація у Сумській області, особливо у межах населених пунктів Юнаківської та Хотінської громад, непроста, бо ворог продовжує тиснути", - розповів він.
За даними спікера, окупанти продовжують свої дії, застосовуючи піхотні групи - малі штурмові групи для того, щоб вони накопичувалися і проводили вже власне бойові дії, атакували позиції українських захисників саме по території України.
"Це вже триває певний час. Найбільш активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп, зокрема це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка", - зазначив Демченко.
Він підкреслив, якщо броньовану техніку ворог на цьому напрямку не застосовує, то такі групи періодично використовують квадроцикли або мотоцикли, щоб на швидкості заїхати на нашу територію, очікувати подібне підкріплення і, вже накопичившись, атакували позицію українських захисників.
Раніше у DeepState повідомили, що росіяни окупували Володимирівку на Сумщині.
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Крим це Україна! Так буде.
Хоча моральна потвора Трамп може спробувати легалізувати його рашистам....
Не в Сумській області.
Ситуація в УКРАЇНІ не проста.
Все вище військово - політичне керівництво країни мовчить.
Бо зрадникам не має, що сказати людям в своє виправдання.
Я ще в 2019 сказав що вибравши Зеленського Україна захлинеться власною кров'ю. А ще раніше тим хто проклинав Порошенка за невведений військовий стан і вимагав справжньої, священної війни- що буде і військовий стан зі всіма його атрибутами типу мобілізації та закритих кордонів, і бомбардування міст авіацією, і поразка, і Голодомор 2.0.
Часто згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.
Це результат того, що командири бригад, у яких далеко не все гаразд на лінії фронту, бояться доповідати реальний стан справ і постійно брешуть вищому командуванню, сподіваючись таким чином стабілізувати свої позиції. Насправді ж вони шкодять і собі, і суміжникам.
Замість того, щоб батальйони цих бригад передати у розпорядження досвідчених і сильних бригад, відбувається навпаки: цим брехливим командирам віддають у підпорядкування найкращі підрозділи, які згодом швидко втрачають свою ефективність. Такий собі ефект гниття полуниці.
Ця недалекоглядність призведе українську армію до паралізації.
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