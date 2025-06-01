РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13440 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
821 1

Силы обороны атаковали РСЗО БМ-21 "Град", зенитную установку, ББМ, грузовик оккупантов. ВИДЕО

После точных ударов дронов пограничников враг потерял сразу несколько единиц техники и личный состав на Краматорском направлении.

Под прицел операторов бригады "Помста" попали: РСЗО БМ-21 "Град", зенитная установка, боевой бронированный автомобиль, грузовик и пехота противника, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Птицы Мадьяра" ликвидировали оккупанта, который пытался спрятаться под уничтоженным БТР. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) Госпогранслужба (6564) уничтожение (7183)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
показать весь комментарий
01.06.2025 15:13 Ответить
 
 