Силы обороны атаковали РСЗО БМ-21 "Град", зенитную установку, ББМ, грузовик оккупантов. ВИДЕО
После точных ударов дронов пограничников враг потерял сразу несколько единиц техники и личный состав на Краматорском направлении.
Под прицел операторов бригады "Помста" попали: РСЗО БМ-21 "Град", зенитная установка, боевой бронированный автомобиль, грузовик и пехота противника, сообщает Цензор.НЕТ.
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Bad Robot
показать весь комментарий01.06.2025 15:13 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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